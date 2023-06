Körperverletzung auf dem Postplatz

Speyer (ots) – Am 20.06.2023 gegen 21:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei zwischen zwei Personen am Postplatz. Vor Ort konnte zunächst nur eine Zeugin angetroffen werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung und konnten die Beamten in der Maximilianstraße den 18-jährigen Geschädigten und den 17-Jährigen Tatverdächtigen kontrollieren.

Aus bislang unbekannten Gründen schlug der 18-Jährige dem Jüngeren auf dem Hinterkopf, woraufhin dieser zu Boden ging. Am Boden liegend schlug ihn der 18-Jährige mehrfach mit der Faust auf das rechte Auge und die Nase. Außerdem warf der Tatverdächtige das Handy des 17-Jährigen auf den Boden.

Kontrollen der Polizei

Speyer (ots) – Am 20.06.2023 zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr führten Polizeibeamte in der Industriestraße Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch und kontrollierten hierbei den Verkehr in Richtung Ortsausgang. Bei 41 gemessenen Fahrzeugen registrierten die Beamten keine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Anschließend verlagerten die Beamten die Mess- und Kontrollörtlichkeit in die der Freiherr-vom-Stein-Straße und kontrollierten von der Dudenhofener Straße kommend. In der Zeit von 11:50-12:50 Uhr wurden 28 Fahrzeuge gemessen. Hierbei kam es zu 3 Geschwindigkeitsverstößen und einem Gurtverstoß. Außerdem wurden zwei Mängelberichte ausgestellt wegen fehlenden Fahrzeugpapieren und einem fehlenden Verbandskasten.

Am 20.06.2023, 12:20 Uhr kontrollierte eine Streife am Bartholomäus-Weltz-Platz einen 17-Jährigen auf seinem E-Scooter. Dieser hatte kein Versicherungskennzeichen angebracht. Weiterhin stellten die Beamten beim Fahrer drogentypische Auffallerscheinung fest.

Ein freiwilliger Urin-Test war vor Ort nicht durchführbar, weshalb der junge Mann auf hiesige Dienststelle verbracht wurde. Dort versuchte der 17-Jährige den Urin-Test mittels Wasser zu fälschen. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ein Erziehungsberechtigter verständigt.