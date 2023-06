Nettomarkt in Annweiler überfallen – Zeugen gesucht

Annweiler (ots) – Am Abend des 20.06.2023 kam es zu einem versuchten bewaffneten Raubüberfall auf den Netto-Markt in Annweiler. Ein unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und traf dort auf eine Mitarbeiterin. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe der Tageseinnahmen. Durch lautes Schreien der Mitarbeiterin wurde der Marktleiter, welcher sich gerade im Lager befand, auf das Geschehen aufmerksam.

Als er den Verkaufsraum betrat um nach dem Rechten zu sehen, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 1,90m groß, er war mit einem weißen Tuch vermummt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Häusliche Gewalt

Edenkoben (ots) – Die Trennung mit anschließendem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung dürfte ursächlich für eine Handgreiflichkeit zwischen einem 52 Jahre alten Mann und seiner 47 Jahre alten Ex-Partnerin gewesen sein. Hierbei soll sie ihn bei einem Handgemenge an die Wand geschubst haben. Er hatte daraufhin mit einem Gummiknüppel auf ihren Rücken eingeschlagen.

Anwohner hatten zuvor über Notruf lautstarke Streitigkeiten gemeldet. Im Beisein der Streife packte die Frau ihre privaten Sachen zusammen und verließ die gemeinsame Wohnung. Gegen beide wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizei appelliert:

Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen Sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.