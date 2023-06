Egelsbach, Lkr. Offenbach: Ferienzeit! Einbruchszeit!? Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen ist im Sommer 2023 wieder für Sie unterwegs

Die Auftaktveranstaltung zum Thema „Einbruchschutz“ findet am 28. Juni in Egelsbach statt

(jm) Unsere Präventionsexperten sind mit ihrem Beratungsmobil zum Thema „Einbruchschutz“ auch im Sommer 2023 unterwegs und möchten insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit hilfreiche Tipps geben. Zum Auftakt der Rundreise stehen unsere Fachleute der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle mit dem Beratungsmobil am 28. Juni 2023 auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Center, Kurt-Schumacher-Ring, in Egelsbach. Zwischen 13 und 17 Uhr informieren die Beamten der Beratungsstelle interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeit eines wirksamen Schutzes rund um Haus und Wohnung, damit sie ihr Eigentum während einer Urlaubsreise, einem Kurztrip oder einem Wochenendausflug vor „ungebetenen Gästen“ schützen können. Gerne stehen Ihnen die Fachleute auch zu anderen Themen der Kriminalprävention Rede und Antwort. Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot der Polizei. Die Präventionsexperten freuen sich auf Ihren Besuch! Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen. Das Beratungsmobil macht zwischen 28.06.2023 und 25.07.2023 zudem in weiteren Kommunen in Südosthessen Halt.

Alle Termine sind hier aufgeführt: