Frankfurt-Ostend: Unfall mit Radfahrerin – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (di) Gestern (20. Juni 2023) kam es gegen 08:50 Uhr auf der

Hanauer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt

wurde. Am Unfallgeschehen waren ein LKW ein PKW sowie das Fahrrad beteiligt. Die

Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 26-Jähriger mit seinem weißen Ford

Transit die Hanauer Landstraße stadteinwärts und wollte in Höhe des

Osthafenplatzes nach links abbiegen. Ein entgegenkommender LKW verzichtete auf

seine Vorfahrt und ließ den PKW vor sich nach links abbiegen.

Zeitgleich befuhr jedoch eine 26-jährige Radfahrerin auf dem Fahrradweg rechts

neben dem LKW ebenfalls stadtauswärts. Beim Abbiegevorgang des PKW kam es zum

Zusammenstoß mit der Radfahrerin im Einmündungsbereich des Osthafenplatzes, bei

dem sie verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die 26-Jährige in ein

Krankenhaus.

Der LKW setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich als Zeuge zur Verfügung zu

stellen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfalls, die Angaben zum

flüchtigen LKW machen können. Personen werden gebeten, sich telefonisch beim

Zentralen Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 069/ 755-46208 oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Höchst: Einbruchsversuch misslingt

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. Juni 2023)

kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Ludwigshafener Straße.

Ein aufmerksamer Zeuge, der in unmittelbarer Nähe des Kiosks wohnt, hörte gegen

01:30 Uhr ein lautes Klirren und bemerkte zwei Personen im Eingangsbereich. Er

verständigte umgehend die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten kurz darauf zwei Männer im Alter von 32 und 19 Jahren

in der Nähe feststellen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Die beiden

Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Aufzeichnungen der

Überwachungskamera bestätigten ihre Anwesenheit und ihr Vorgehen während des

Einbruchs. Bei der Untersuchung des Tatorts stellte die Polizei eine

eingeschlagene Fensterscheibe fest.

Nach der Festnahme kamen die beiden wohnsitzlosen Einbrecher in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums. Sie sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Innenstadt: Sicherheitsmitarbeiter verhindert durch beherztes Eingreifen Schlimmeres

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (20. Juni 2023) brannte im Vorraum

eines Geschäftes in der Innenstadt ein Müllbehälter. Ein Sicherheitsmitarbeiter

griff beherzt ein und verhinderte damit eine Ausbreitung des Feuers. Die Polizei

ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Gegen 16:25 Uhr bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter im Vorraum eines

Supermarktes in der Großen Friedberger Straße einen brennenden Müllbehälter und

griff unmittelbar ein. Er zog den Müllbehälter aus dem Vorraum des Geschäftes

auf die Straße. Trotz eines Löschversuches mit einem Feuerlöscher brannte der

Inhalt des Müllbehälters vollständig ab. Aber so konnte eine Ausbreitung des

Feuers verhindert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden, sodass letzten

Endes lediglich Sachschaden entstand.

Die Videoüberwachung des Marktes lieferte Aufschluss über die Ursache. Offenbar

hatte zuvor ein unbekannter Täter beim Verlassen des Marktes mit einem Feuerzeug

den Inhalt des Müllbehälters angezündet und sich in unbekannte Richtung

entfernt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter:

Täterbeschreibung: männlich, europäische Erscheinung, ca. 180 cm groß, lange

blonde Haare unter einer Kappe verborgen, Pilotensonnenbrille mit runden

Gläsern, pinkfarbenes Shirt/ Pullover, knallig orangefarbene kurze Hose,

olivgrüner Parka/ Regenjacke, dunkle/ dunkelgrüne Sneaker.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich

telefonisch mit dem örtlich zuständigen Revier (1. Polizeirevier) unter der

Rufnummer 069/ 755-10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt – Kalbach/Riedberg: Betrug – Falscher Bankmitarbeiter

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (21. Juni 2023) ist es einem Trickbetrüger

gelungen, am Telefon mehrere tausend Euro zu erbeuten. Eine 78-jährige Dame aus

Frankfurt übermittelte sensible Bankdaten an einen vermeintlichen

Bankmitarbeiter, woraufhin dieser das Konto der Geschädigten leerräumte.

Die Geschädigte erhielt gegen 17:30 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss.

Am anderen Ende der Leitung war ein Mann, der sich als Mitarbeiter einer

Frankfurter Bank ausgab. Im Gespräch erfragte der vermeintliche Bankmitarbeiter

geschickt die Kontodaten der Geschädigten, und brachte sie unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen dazu, ihren TAN-Generator zu benutzen. Erst später bemerkte

die Geschädigte, dass von ihrem Konto 9900 Euro abgebucht worden waren.

Die Polizei rät:

Geben Sie keine sensiblen Daten wie Kontodaten, Transaktionsnummern oder PINs am

Telefon heraus. Solche Dinge werden nicht am Telefon durch Bankmitarbeiter

erfragt. Im Zweifel fragen Sie persönlich bei einem ihnen bekannten Mitarbeiter

ihrer Bankfiliale nach.

Frankfurt-Innenstadt: 39-Jährige außer Rand und Band

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Mittag (20. Juni 2023) sorgte eine 39-Jährige auf

der Zeil für Aufsehen, indem sie mehrere Personen angriff und sich beim

Einschreiten der Polizeibeamten auch noch heftig wehrte. Die renitente Frau

wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen wurden darauf aufmerksam, wie die 39-Jährige zunächst lautstark auf der

Zeil herumschrie und wahllos Passanten anpöbelte. Dies gipfelte darin, dass sie

einer anderen Frau ins Gesicht schlug. Dabei warf sie auch deren Brille auf den

Boden und trat mehrfach mit dem Fuß darauf. Als eine weitere Passantin

schlichtend eingreifen wollte, schüttete die renitente 39-Jährige heißen Kaffee

auf deren Oberkörper.

Als die eingetroffenen Beamten die 39-Jährige festnehmen wollten, wehrte sich

diese vehement, indem sie mit Händen und Füßen nach den Polizisten schlug und

trat und zu guter Letzt versuchte, einem Polizisten in die Wade zu beißen. Dies

begleitete sie noch mit wüsten Todesdrohungen und weiteren derben Beleidigungen

gegenüber den Beamten. All dies verhinderte jedoch nicht die Festnahme der

wohnsitzlosen 39-Jährigen, die in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums

gebracht wurde. Die hinreichend bekannte Tatverdächtige soll nun dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Warum die 39-Jährige außer Rand und Band geriet ist derzeit unklar. Es bestand

keine Beziehung zu den Geschädigten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts

der gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung.