Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Diebe brechen Kellerfenster auf

Butzbach: In der Nacht von Dienstag (20.06.) auf Mittwoch (21.06.) drangen Einbrecher in eine Arztpraxis in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein. Nachdem sie ein Kellerfenster aufgebrochen hatten, entwendeten die Diebe Medikamente und einen Tresor, in dem sich wenige 100-Euro Bargeld befanden. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Berauschte Unfallflüchtige gefasst

Bad Nauheim: Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagabend (19.06.) im „Gelben Weg“. Ein weißer Citroen fuhr gegen 20.50 Uhr hinter einer grünen Piaggio Ape in Richtung Steingasse her. Als der Fahrer der Ape verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies die Fahrerin des Citroen offenbar zu spät und fuhr gegen das Heck des Dreirades. Die Frau flüchtete in ihrem PKW vom Unfallort. Der 33-jährige Fahrer der Ape informierte die Polizei über den Vorfall. Auf der Fahrt zum Unfallort bemerkten die Polizisten an einer Tankstelle im Schwalheimer Weg ein Fahrzeug, das auf die Beschreibung des flüchtigen PKW zutraf. Sie hielten mit ihrem blau-silbernen Streifenwagen hinter dem weißen Citroen auf dem Tankstellengelände, um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um den Unfallwagen handelt. Die Frau am Steuer des Citroens startete daraufhin den Wagen, schaltete den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen das Polizeifahrzeug. Bei den folgenden Maßnahmen stellte sich schließlich heraus, dass die 37-Jährige Wetterauerin tatsächlich auch für den Unfall im „Gelben Weg“ verantwortlich war. Darüber hinaus stand sie offenbar unter Alkoholeinfluss. Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wird den tatsächlichen Anteil an Alkohol im Blut ergeben. Ihren Führerschein stellten die Polizisten vorläufig sicher. Der Sachschaden an der Stoßstange Ape beläuft sich auf einen Wert von ca. 700 Euro. Am Citroen und dem Polizeifahrzeug entstanden ebenfalls leichtere Schäden durch Kratzer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Auto fährt in Hauswand

Friedberg: Etwa 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montagnachmittag (19.06.) in der Barbarastraße. Gegen 15 Uhr fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Mercedes aus der Gebrüder-Lang-Straße durch den Kreisverkehr. Beim Einbiegen in die Barbarastraße übersah die Frau offenbar einen 38-jährigen Fahrradfahrer, der über den dortigen Zebrastreifen fuhr. Die Mercedesfahrerin versuchte dem Radler auszuweichen, streifte dessen Hinterrad leicht und fuhr in die Hauswand eines Geschäftes am Fahrbahnrand. Hauswand und Mercedes wurden bei der Kollision beschädigt. Personen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu schaden. Der Radfahrer musste die Polizisten jedoch zwecks Blutentnahme zur Wache begleiten. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Langfinger festgenommen

Bad Vilbel: Diebe trieben Mittwochnacht in der Friedberger Straße ihr Unwesen. Sie betraten gegen 1.15 Uhr auf bislang unbekannte Weise das Außenlager einer Firma und entwendeten insgesamt drei Säcke mit Leergut im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Kurz darauf klickten in der Max-Planck-Straße die Handschellen für die drei Männer. Eine Polizeistreife nahm die Langfinger samt Beute fest. Es handelte sich um Rumänen im Alter von 21, 25 und 43 Jahren, die die Ordnungshüter zunächst zur Dienststelle begleiten mussten. Das Pfandgut wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Männer auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wieder ihrer Wege gehen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Festnahme nach Schussabgabe

Karben: Laute Schussgeräusche waren am Dienstag (20.06.) in Groß-Karben zu hören. Gegen 10 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Junge mit schwarzen Locken und schwarzem Oberteil in der Hainstraße zweimal mit einer schwarzen Pistole in die Luft geschossen habe. Die Polizisten konnten im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen bereits kurz darauf eine Person in der Heldenberger Straße antreffen auf den die Beschreibung des Schützen zutraf. Beim Anblick der Polizisten nahmen der Bursche die Beine in die Hand und versuchte zu flüchten. Die Gesetzeshüter stellten den Schwarzgelockten, konnten jedoch lediglich Schreckschuss-Munition, aber keine Waffe bei ihm auffinden. Ein Zeuge meldete sich und gab den entscheidenden Hinweis. Er hatte beobachtet, dass die Waffe auf dem Friedhof Karben in ein Gebüsch, nahe des Tatortes geworfen wurde. Dort konnten die Polizisten sie dann tatsächlich auffinden und sicherstellen. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole. Nicht zuletzt dank der Aussage eines weiteren Zeugen, konnte auf dem Friedhofsgelände auch noch eine silberne Softairwaffe aufgefunden werden. Ob sie dem Festgenommenen gehört, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen Deutschen, der bereits mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Eltern ihn auf der Polizeiwache abholen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Goldkette gestohlen

Friedberg: Den Diebstahl einer Halskette meldete am Freitag (16.6.) ein 22-Jähriger. Der junge Mann sei gegen 13.55 Uhr vom Bahnhof in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße gelaufen, als ihn ein Unbekannter ansprach und den gleichen Weg einschlug. Im Treppenhaus der dortigen Hochschule habe der Begleiter ihm die Goldkette im Wert von 800 Euro vom Hals gestohlen. Er beschrieb den Unbekannten als komplett dunkelgrün gekleidet mit weißen Schlappen an den Füßen. Diese Beschreibung passte exakt auf einen 24-jährigen Algerier, den die Polizei nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wegen eines Diebstahls kurz zuvor am Bahnhof entlassen hatte. Die Fahndung dauerte nicht lange und der Flüchtige konnte wieder von der Polizei aufgegriffen werden. Die Kette hatte er nicht mehr bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wurde der polizeilich hinreichend Bekannte erneut auf freien Fuß gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Brand eines Wohnhauses

Büdingen: In der Thiergartenstraße brannte am Freitag (16.6.) ein Wohnhaus. Gegen 17.40 Uhr rückte die Feuerwehr aus, und löschte das Feuer. Dabei entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 400.000 Euro. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit einem Gutachter durchgeführt werden. Angaben, wie das Feuer entstand können bislang noch nicht gemacht werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Schüler nach Schlägen verletzt

Büdingen: Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 16-jährigen Schüler. Auf dem Pausenhof einer Schule in der Straße „In der Langgewann“ gerieten der 16-Jährige und ein 15-Jähriger am Dienstag (20.6.) gegen 11.50 Uhr aneinander. Nach Schlägen gegen den Kopf mussten Rettungskräfte den verletzten 15-Jährigen in ein Krankenhaus verbringen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.