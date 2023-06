Bei „rot“ gefahren

Um 08:45 Uhr befuhr eine 47-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Humboldtstraße in Richtung Boyneburger Straße, wo sie an der Ampel zunächst bei „rot“ anhielt. Ein 73-jähriger Eschweger befuhr mit seinem Pkw die Luisenstraße und beabsichtigte bei „grün“ nach rechts in die Boyneburger Straße abzubiegen. Währenddessen fuhr die 47-Jährige trotz „rot“ los, wodurch es dann im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sachschaden: ca. 6500 EUR.

Geldbörse gestohlen

Am heutigen Mittwoch wurde im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf einer 71-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hielt sich zwischen 10:35 Uhr und 10:45 Uhr im Markt auf und hatte ihren verschlossenen Rucksack, in dem sich das Portmonee befand, im Einkaufswagen abgestellt. Wie sie kurz darauf feststellen musste, wurde der Rucksack geöffnet und die rote Ledergeldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05/93040. Versuchter Einbruch Heute Morgen stellte der Besitzer eines Kioskes in der Straße „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen fest, dass Unbekannte das Schloss der Eingangstür zum Kiosk aufgebrochen hatten. Nach erster Nachschau wurde offensichtlich nichts entwendet. Der Sachschaden am Schloss wird mit 12 EUR angegeben. Hinweise bitte an den Polizeiposten unter 05652/9279430.

Versuchter Einbruch

Heute Morgen stellte der Besitzer eines Kioskes in der Straße „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen fest, dass Unbekannte das Schloss der Eingangstür zum Kiosk aufgebrochen hatten. Nach erster Nachschau wurde offensichtlich nichts entwendet. Der Sachschaden am Schloss wird mit 12 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Whatsapp-Betrug

Gegen 17:00 Uhr erhielt gestern Nachmittag eine 77-Jährige aus Witzenhausen eine SMS nach bekannter Betrugsmasche. Ausgegeben als Sohn wurde mitgeteilt, dass man eine neue Handynummer habe, die die 77-Jährige abspeichern sollte. Sodann folgte die weitere Kommunikation über whatsapp mit der Bitte eine Echtzeitüberweisung in Höhe von 1890 EUR zu tätigen. Im Glauben, es handele sich tatsächlich um den Sohn führte die Geschädigte die Überweisung aus.

Tipps:

speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf – die Kripo braucht ihn,

um ermitteln zu können. Rufen Sie bei der Ihnen bekannten „alten“ Nummer an.

Dingen, die nur der echte Sohn/die echte Tochter wissen können. Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund? Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp

und andere Messangerdienste äußerst misstrauisch. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben,

nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt,

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Sollte sich Ihre Telefonnummer tatsächlich einmal ändern, teilen

Unfall beim Ein- und Ausparken

Um 10:51 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 75-Jährige aus Eschwege auf dem Parkplatz der Goldbach-Apotheke in Eschwege einzuparken. Dabei beschädigte sie einen dort geparkten VW Tiguan. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Im Holunderweg in Eschwege beabsichtigte gestern Vormittag, um 11:03 Uhr, eine 19-Jährige aus Weißenborn mit ihrem Pkw auszuparken. Dabei streifte sie mit dem Auto einen geparkten VW Polo. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Schuppen aufgebrochen

Auf dem Kleingartengelände im Eschenweg in Eschwege wurde zwischen dem 18.06.23, 20:00 Uhr und dem 19.06.23, 22:00 Uhr eine aufgeschraubte Handschwengelpumpe abmontiert und entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von ca.- 60 EUR. Hinweise: 05651/9250.