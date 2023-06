Vier nächtliche Einbrüche in Innenstadt: Hinweise auf Täter mit Regenschirm erbeten

Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Mittwoch kam es in der Kasseler Innenstadt zu vier Einbrüchen, zu denen die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht. Mutmaßlich gehen alle Taten auf das Konto ein und desselben Einbrechers, der in drei Fällen eine Scheibe einschlug.

Der Einbruch in ein Bürogebäude in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Ruhlstraße, hatte sich gegen 2:20 Uhr ereignet. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem er Scheibenklirren gehört hatte und den mutmaßlichen Einbrecher wenige Augenblicke später auf der Wilhelmshöher Allee stadtauswärts flüchten sah. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem ca. 1,75 Meter großen und schlanken Täter, der dunkel gekleidet war und einen geöffneten Regenschirm in der Hand hielt, verlief leider erfolglos. Neben der mit einem Stein eingeschlagenen Scheibe stellten die aufnehmenden Polizisten anhand von Hebelspuren an einer Tür der angrenzenden Anwaltskanzlei einen weiteren Einbruchsversuch fest. In beiden Fällen machte der Einbrecher nach bisherigem Sachstand keine Beute.

Die zwei eingeschlagenen Scheiben an einem Nagelstudio in der Theaterstraße und einer Bäckereifiliale in der Wolfsschlucht waren am frühen Mittwochmorgen jeweils von Mitarbeitern entdeckt und bei der Polizei gemeldet worden. In beiden Fällen dürfte der Täter einen Stein genutzt haben, um ein Loch in die Scheibe zu schlagen und anschließend einzusteigen. Während der Einbrecher in der Wolfsschlucht leer ausging, wurde aus dem Nagelstudio ein pinkfarbenes Portemonnaie mit Bargeld erbeutet.

Die weiteren Ermittlungen zu den vier Einbrüchen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Diebstahl eines E-Scooters in Ihringshausen: Polizei sucht nach Zeugen

Fuldatal-Ihringshausen: Am gestrigen Dienstag, den 20.06.2023, um 13:25 Uhr wurde in der Ihringshäuser Straße in Höhe der Hausnummer 161 ein schwarzer E-Scooters der Marke ZamleuX Green durch einen bislang unbekannten Täter vor den Augen der 32-jährigen Fahrerin gestohlen. Sie hatte den E-Scooter bei den Fahrradstellplätzen auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Ihringshäuserstraße abgestellt und mit einem Schloss gegen Wegnahme gesichert. Bei Ihrer Rückkehr wenige Minuten später, konnte die in Kassel wohnhafte Frau den unbekannten Dieb dabei beobachten, wie er auf den E-Scooter stieg und in Richtung Brentanostraße floh. Die Besitzerin versuchte noch dem fliehenden Dieb nachzueilen, jedoch war dieser mit dem Fahrzeug schneller und konnte entkommen. Sie alarmierte die Polizei und zeigte den Diebstahl an, woraufhin unmittelbar eine Streife des Polizeireviers Nord entsandt wurde. Die Fahndung führte bislang jedoch nicht zur Festnahme des Täters, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Die Bestohlene konnte den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

männlich

helle Hautfarbe

normale Statur

ca. 1,75-1,80m groß

Zum Tatzeitpunkt war der Täter mit einem weißen T-Shirt, einer weißen Kappe und schwarzen Shorts bekleidet.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.