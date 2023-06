Unfall mit leicht verletzter Person – Zeugen gesucht

Eiterfeld. Am Montag (19.06.), gegen 13:20 Uhr, wurde ein 38-jähriger Eiterfelder in der Raiffeisenstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann aus Eiterfeld befand sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf der Fahrbahn an seinem dort befindlichen Pkw, als ein 56-jähriger Transporter-Fahrer aus dem Wartburgkreis an ihm vorbeifuhr. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einer Berührung zwischen dem Spiegel des Transporters und dem 38-Jährigen, welcher dabei leicht verletzt wurde. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Um den Unfallhergang aufklären zu können, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580 zu melden.

Versuchter Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Die Schiebetür eines Geschäftes in der Löbergasse beschädigten Unbekannte zwischen Samstagabend (17.06.) und Montagnachmittag (19.06.). Es gelang den Tätern jedoch nicht, den Geschäftsraum zu betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Nieder-Gemünden. Ein Baucontainer in der Feldastraße wurde zwischen dem 17. Mai und dem 20. Juni Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln von Türen gelangten die Einbrecher in den Container, aus dem sie ein Baustellenradio des Herstellers „Würth“ im Wert von etwa 150 Euro stahlen. Zudem hinterließen die Täter rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Angenrod. In der Nacht zu Dienstag (20.06.) hebelten Unbekannte an mehreren Fenstern eines Kindergartens in der Kirtorfer Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Einrichtung zu betreten. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schwimmbad

Kirtorf. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (20.06.) in ein Freibad in der Ehringhäuser Straße in Heimertshausen ein. Gewaltsam öffneten die Einbrecher Fenster sowie Türen dortiger Gebäude und verschafften sich so unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de