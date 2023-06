Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbruch am Nachmittag,

Glashütten, Schloßborn, Ginsterweg, 20.06.2023, 13.45 Uhr bis 14.45 Uhr

(pa)In Glashütten Schloßborn waren am Dienstagnachmittag Einbrecher zugange. Zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr nahmen bislang unbekannte Täter ein Einfamilienhaus im Ginsterweg ins Visier. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Derzeit ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mann schlägt plötzlich zu,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am alten Wehr, 20.06.2023, 06.15 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es an der U-Bahn-Haltestelle Gonzenheim zu einem Fall von Körperverletzung. Gegen 06.15 Uhr wurde ein 50-Jähriger von einem Unbekannten angesprochen und nach der nächsten Bäckerei gefragt. Als der ortsfremde Angesprochene hierzu keine Auskunft geben konnte, habe ihm der Mann plötzlich und unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 25 Jahre alt, circa 185cm groß und schlank. Er habe ein weißes T-Shirt getragen und blondes lockiges Haar sowie im Gesicht Leberflecken gehabt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 Hinweise entgegen.

Feuer im Wald bei Köppern – Verdacht auf Brandstiftung, Friedrichsdorf, Köppern, Waldgemarkung Bereich Emil-Sioli-Weg, 20.06.2023, gg. 19.20 Uhr

(pa)Am Dienstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen im Wald bei Friedrichsdorf Köppern ausrücken. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 19.20 Uhr wurde gemeldet, dass es in der Waldgemarkung im Bereich des Emil-Sioli-Weges brenne. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere kleine Brandstellen fest. Die Feuer konnten erfolgreich bekämpft und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Aktuell erscheint eine vorsätzliche Verursachung als wahrscheinlich, sodass die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen hat. Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Transporter aufgeschnitten,

Steinbach, Niederhöchstädter Straße, 19.06.2023, 15.30 Uhr bis 20.06.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Steinbach haben Unbekannte von Montag auf Dienstag versucht, einen Kleintransporter gewaltsam zu öffnen. Der betroffene Mercedes Vito war in der Niederhöchstädter Straße am Fahrbahnrand geparkt, als jemand zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen das Blech einer seitlichen Schiebetür zerschnitt und aufbog. Ins Fahrzeuginnere gelangten die Täter nicht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

Seat zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Karl-Horn-Straße 18.06.2023, 16.00 Uhr bis 20.06.2023, 16.45 Uhr

(pa)Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro wurde in den vergangenen Tagen in Bad Homburg an einem geparkten Pkw angerichtet. Der schwarze Seat Leon war von Sonntag- bis Dienstagnachmittag in der Karl-Horn-Straße auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus abgestellt, als jemand den Lack des Wagens mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.