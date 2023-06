Taxi aufgebrochen,

Limburg a. d. Lahn, Mährisch-Neustädter-Straße, 20.06.2023, 17.00 Uhr bis 21.06.2023, 03.55 Uhr

(pa)In Limburg wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Taxi von Dieben gewaltsam geöffnet. Die Mercedes E-Klasse war zur Tatzeit – zwischen Dienstagnachmittag und dem frühen Mittwochmorgen – in der Mährisch-Neustädter-Straße am Fahrbahnrand geparkt, als Unbekannte eine Seitenscheibe zerstörten, das Fahrzeug öffneten und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Pumpe aus Rohbau entwendet,

Hünfelden, Dauborn, Neesbacher Straße, Montag, 19.06.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 20.06.2023, 07:00 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Diebe in Dauborn aus einem Rohbau eine Heizungspumpe im Wert von circa 1.500 Euro. Zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr gelangten der oder die Täter in den in der Neesbacher Straße gelegenen Rohbau, bauten im Erdgeschoss die dort installierte Pumpe aus und verschwanden anschließend unerkannt. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Dachdeckermaterialien von Baustelle auf Friedhof gestohlen, Dornburg, Frickhofen, Limburger Straße, Donnerstag, 15.06.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 20.06.2023, 08:30 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf dem Friedhof in Frickhofen zu einem Diebstahl von Dachdeckermaterialien gekommen war, bei dem ein Schaden von circa 2.500 Euro entstand. Zwischen Donnerstag, dem 15.06.2023 und Dienstag, dem 20.06.2023 verschwanden von dem Friedhof mehrere Kartons Dachschindeln sowie Pakete mit Nägeln. Vor Ort finden gerade Dachdeckerarbeiten statt. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

28-jähriger Pkw-Fahrer sammelt mehrere Strafanzeigen, Limburg, Offheim, Kapellenstraße, Dienstag, 20.06.2023, 14:45 Uhr

(he)Gestern Mittag kontrollierte die Limburger Polizei einen 28-jährigen Pkw-Fahrer, bei dem im Laufe der Kontrolle immer mehr Verstöße festgestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Gegen 14:45 Uhr wurde der Mann in Limburg-Offheim in der Kapellenstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Zunächst kam heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin war er ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs. Eine Überprüfung der angebrachten Kennzeichenschilder ergab, dass diese nicht zu dem Pkw gehörten, an dem sie augenblicklich befestigt waren. Zum Abschluss der Kontrolle wurde bei einer Durchsuchung des Pkw ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt.

Motorradfahrer fährt nach Unfall davon, L 3020, zwischen Runkel und Wirbelau, 20.06.2023, gg. 15.55 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag kam es auf der L 3020 zwischen Runkel und Wirbelau zu einem Verkehrsunfall, in dessen Anschluss sich ein beteiligter Motorradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 15.55 befuhr ein 40-jähriger Limburger mit einem Opel Vivaro die Landesstraße von Runkel aus kommend in Richtung Wirbelau, als ihm in einer Kurve ein Motorrad auf der falschen Spur entgegenkam. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, woraufhin der Motorradfahrer stürzte. Zur Verwunderung des Opel-Fahrers richtete der Biker sein Motorrad wieder auf, um aufzusteigen und unerkannt davonzufahren. Bei dem Motorrad, das im Bereich der linken Seite deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte, soll es sich um eine rote Ducati gehandelt haben. Der Fahrer des Opels wurde infolge des Unfalls durch Teile des Außenspiegels am Kopf getroffen und verletzt. An dem Vivaro entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Polizeistation Weilburg ermittelt und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des flüchtigen Motorradfahrers geben können, sich unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 zu melden.