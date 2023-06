Bergstrasse

Viernheim: Autoreifen durch Unbekannte zerstochen

Viernheim (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der linke

Vorderreifen eines grauen Smart, mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand,

zerstochen. Das Fahrzeug war von Dienstag (20.6., 22 Uhr) bis Mittwoch (21.6.,

13.30 Uhr) in der Franconvillestraße, nahe der Kreuzung zur Bensheimer Straße,

abgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06206/9440-0 mit dem zuständigen Kommissariat 42 in Lampertheim in Verbindung zu

setzen.

Lautertal: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lautertal (ots) – Am Donnerstag (15.06.) gegen 17:00 Uhr beschädigte ein LKW mit

einem weißen Container beim Vorbeifahren einen in der Hechlergasse haltenden

roten Ford Transit Custom.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der

Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Lorsch

Lorsch (ots) – In der Zeit von Dienstag, 20.06.23, 16:30 auf Mittwoch, 21.06.23,

06:55 wurde in Lorsch in der von Hausen Str. in Höhe der Hausnummer 10 ein dort

geparkter roter Ford Transit beschädigt. An dem PKW wurde der linke Außenspiegel

beschädigt. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden an dem geparkten Ford beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel.

06252 70 60 entgegen

Viernheim: Unbekannter baut Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto und flüchtet

Viernheim (ots) – Am Dienstag (20.6.) hat ein Fahrzeugdieb mit einem zuvor

gestohlenen Auto einen Verkehrsunfall verursacht. Die Kriminalpolizei in

Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang

Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen lieferte ein 49-jähriger Paketbote gegen 17.30

Uhr mit einem Kleintransporter ein Paket in der Rathausstraße aus. Für einen

kurzen Moment stieg er aus dem Ford Transit aus und begab sich zur Anschrift des

Empfängers. Zu diesem Zeitpunkt machte sich ein Unbekannter die Abwesenheit des

Boten zu Nutze und stieg in das unverschlossene, mit laufendem Motor stehende

Fahrzeug ein und fuhr davon. Kurze Zeit später kontaktierte eine 84-jährige

Besitzerin eines blauen Audi die Polizei und meldete einen Schaden an ihrem

Fahrzeug, das in der Rathausstraße abgestellt war. Im Verlauf der weiteren

Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autodieb mutmaßlich für den Schaden

verantwortlich ist. Das gestohlene Fahrzeug konnte gegen 17.50 Uhr im Bereich

der Straße ‚Am Sandhöfer Weg‘ festgestellt werden. Da das Auto verschlossen

aufgefunden wurde, wird davon ausgegangen, dass sich der Täter noch im Besitz

der Schlüssel befindet.

Zeugen konnten ihn bei seiner Flucht beobachten. Er soll 1,85 Meter groß gewesen

sein, eine schwarze Brille getragen und einen dunklen Vollbart haben. Bei der

Tat war er mit einer schwarzen Basecap, dunkelblauen Hose und einem weißen sowie

schwarzen Schuh bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack. Besonders

auffällig wäre laut Zeugenangaben seine auffällige Gangart gewesen. Eine sofort

durchgeführte Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet

haben oder weitere Hinweise zu dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich

mit der zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer

06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht zwischen Litzelbach und Hammelbach, L3346, Höhe „Hasental“

Grasellenbach / Wald-Michelbach (ots) – Die Geschädigte PKW – Fahrerin befuhr am

21.06.2023, 05.55 Uhr mit ihrem schwarzen DB Vito die L 3346 aus Richtung Wahlen

kommend in Richtung Litzelbach. In Höhe „Hasental“ kam der Geschädigten dann der

Pkw der Verursacherin entgegen. Während der Vorbeifahrt beider Pkw´s aneinander

berührten sich beide Außenspiegel. Der Außenspiegel der Geschädigten wurde dabei

beschädigt. Die Verursacherin entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der

Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Außenspiegel der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 600.- Euro.

Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht.

Darmstadt

Darmstadt: Gepöbelt und Hitlergruß gezeigt / 38-Jähriger wird in Fachklinik gebracht

Darmstadt (ots) – Pöbelnd und verbal aggressiv zeigte sich ein 38 Jahre alter

Mann am Dienstagabend (20.6.) auf dem Luisenplatz. Zeugen hatten gegen 20.45 Uhr

die Polizei alarmiert und den Auffälligen gemeldet, der dort aus noch nicht

bekannten Gründen mit Passanten in Streit geraten war und dabei auch den

Hitlergruß zeigte. Die hinzueilenden Beamten stellten den Beschriebenen noch vor

Ort. Dabei zeigte sich, dass er sich offenbar in einem psychischen

Ausnahmezustand befand und zudem mit gemessenen 1,6 Promille dem Alkohol

zugesprochen hatte. Die Polizisten leiteten ein Verfahren ein und brachten ihn

zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik.

Darmstadt: Rollerdiebe in der Heinestraße / Täter flüchten nach Ansprache /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend

(20.6.) versucht, einen Motorroller in der Heinestraße zu entwenden. Gegen 22.30

Uhr hatten Zeugen das kriminelle Treiben beobachtet und das Duo angesprochen,

als sie im Begriff waren, den entwendeten Roller die Straße entlang zu schieben.

Als die Unbekannten die Zeugen bemerken, ergriffen beide sofort die Flucht und

ließen den beschädigten Roller zurück. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass

sie auf ein Alter zwischen 14 und 20 Jahren sowie eine Körpergröße von etwa 1,70

bis 1,80 Meter geschätzt wurden. Beide waren dunkel bekleidet. Ihre Frisuren

wurden als „Vogelnest“ beschrieben. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den

weiteren Ermittlungen betraut und nimmt weitere sachdienliche Zeugenhinweise

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Gelber Rauch löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Weiterstadt (ots) – Am Mittwochvormittag (21.6.) gegen 7.30 Uhr meldeten sich

Bürger bei der Rettungsleitstelle und teilten mit, eine gelbe Rauchentwicklung

über der Riedbahn beobachten zu können. Umgehend rückten Polizei und Feuerwehr

zusammen aus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Rauch aus einer Firmenhalle

in der Straße „In der Krümme“.

Ersten Ermittlungen zufolge soll dort im Rahmen von Reinigungs- und

Metallarbeiten, Salpetersäure aus einer Maschine und über die Abzugsanlage

ausgetreten sein. Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurde das betroffene

Firmengebäude sofort evakuiert. Es erging unmittelbar eine Rundfunkwarnmeldung,

in der die Anwohner dazu angehalten wurden, Fenster und Türen zu schließen.

Die Feuerwehr dämmte die Gasentwicklung mittels Sprühnebel umgehend ein. Im Zuge

dessen kam es zu keinem weiteren Stoffaustritt. Im Rahmen des Einsatzes

verletzten sich nach aktuellem Stand zwei Feuerwehrmänner. Sie kamen zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Streife der Stadtpolizei klagte

ebenfalls über Reizungen im Hals und wird sich vorsorglich zur Abklärung in

ärztliche Behandlung begeben.

Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr zur weiteren Sicherung des betroffenen

Behältnisses auf dem Firmengelände noch vor Ort. Gegen 9.30 Uhr wurden alle

weiträumigen Absperrungen aufgehoben und die Rundfunkwarnmeldung zurückgenommen.

Die Abteilung für Umwelt- und Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt

wurde informiert. Die Experten der Umweltgruppe von der Kriminaldirektion

Südhessen (ZE20) haben die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall übernommen.

Gross-Gerau

Nauheim: Einbruch in Supermarkt – Täter lösen Alarm aus

In der Nacht zum Mittwoch (21.6.) haben sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Straße ‚Im Rod‘ verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Gegen 2.30 Uhr lösten die Täter einen Alarm aus, was sie offensichtlich dazu bewegte, die Flucht ohne Beute anzutreten.

Der verursachte Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die zuständige Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06152/175-0 zu wenden.

Odenwaldkreis

Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach: Bürgersprechstunde mit Schutzfrau vor Ort

Seit dem 01. April ist Polizeioberkommissarin Carina Will als neue Schutzfrau vor Ort (SvO) für die Gemeinden Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach zuständig.

Frau Will zeigt Präsenz und ist für die Bürgerinnen und Bürger der beiden Kommunen direkte Ansprechpartnerin. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung mit örtlichen Vereinen und Institutionen wie Schulen und Kindergärten sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, ist die Schutzfrau vor Ort ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

Frau Will ist in Hinsicht auf die polizeiliche Kriminalprävention in den Bereichen der Gewaltprävention, des Jugendschutzes, der Förderung von Medienkompetenz und mit Blickrichtung auf Straftaten zum Nachteil älterer Menschen beratend tätig und unterstützt bei der Vermittlung spezieller Hilfsangebote.

Um eine verlässliche Ansprechbarkeit vor Ort zu gewährleisten, bietet sie ab dem 01.07.2023 eine wöchentliche „Bürgersprechstunde“, in den Räumlichkeiten des Bürgerbüros, in der Bismarckstraße 42, in Reichelsheim, an.

Die Bürgersprechstunde findet immer dienstags, im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, statt. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach haben hierbei die Möglichkeit, sich mit speziellen Gesprächsanliegen an die Schutzfrau vor Ort zu wenden.

Darüber hinaus ist Polizeioberkommissarin Will zu den Geschäftszeiten, in der Regel von Montag – Freitag, von 08.00 Uhr – 16.00 Uhr, unter der Telefonnummer 06164-75695-40 oder per E-Mail svo-erbach-pst.ppsh@polizei.hessen.de, erreichbar.

Für die Aufnahme einer Strafanzeige steht ihnen jederzeit die Polizeidirektion Odenwald unter der Telefonnummer (06062) 953-0 zur Verfügung. In Notfällen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.