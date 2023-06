Mindestens 18 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwoch 21.06.2023 gegen 14:00 Uhr kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand ein Radfahrerin und ein Linienbus beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Bushaltestelle Holzturm/Fort

Malakoff Park in der Rheinstraße in Fahrtrichtung Mainz-Weisenau.

Nach ersten Zeugenangaben vor Ort musste der Fahrer eines Linienbusses, vermutlich aufgrund des Verhaltens einer Radfahrerin, eine Vollbremsung einleiten, in deren Folge mindestens 18 Fahrgäste des Busses zumindest leicht verletzt wurden. Eine Glas-Trennwand innerhalb des Busses ging hierbei ebenfalls zu Bruch.

Durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde alle verletzten Personen medizinisch versorgt, vier Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Radfahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Versorgung der verletzten Personen war die Rheinstraße in Fahrtrichtung Mz-Weisenau zeitweise nur einspurig befahrbar. Es kam hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Rheinstraße. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Obstdiebinnen auf frischer Tat erwischt

Mainz-Finthen (ots) – Am Dienstag 20.06.2023 gegen 20:45 Uhr konnten 3 Obstdiebinnen

dabei beobachtet werden, wie sie sich auf einer Obstplantage in Mainz-Finthen die Rucksäcke mit selbst gepflückten Aprikosen füllten. Da dem privat unterwegs befindlichen Polizeibeamten bekannt war, dass es immer wieder zu, teils gewerblichen Obstdiebstählen im Mainzer Umland kommt, sprach er die 3 Frauen an.

Hierbei stellte sich heraus, dass sie keine Berechtigung zum pflücken der Aprikosen hatten. Durch eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 wurden die Personalien der 42-60 Frauen aufgenommen.

Die Aprikosen wurden an den Landwirt zurückgegeben und den Frauen ein

Platzverweis erteilt. Alle drei haben nun mit einer Anzeige wegen Diebstahl zu

rechnen.

Pedale vertauscht – Stromausfall verursacht

Mainz-Oberstadt (ots) – Zu einem nicht ganz gewöhnlichen Verkehrsunfall kam es Dienstag gegen 20 Uhr in der Göttelmannstraße. Eine 41-jährige Mainzerin fuhr zunächst mit ihrem Auto hinter einem 44-jährigen, ebenfalls aus Mainz stammenden, Mann in Richtung „Am Rosengarten“. An der Einmündung zur Adam-Stegerwald-Straße ging die Mainzerin davon aus, dass der PKW vor ihr weiterfahren würde. Stattdessen bog dieser jedoch ab und es kam zu einem leichten Auffahrunfall.

Hierbei erschrak die Fahrerin dermaßen, dass sie Brems- und Gaspedal miteinander verwechselte und einen Stromkasten am Fahrbahnrand überfuhr. Hierdurch fiel der Strom in Teilen der Göttelmannstraße für mehrere Stunden aus.

Die leicht verletzte Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die verständigten Mitarbeiter der Mainzer Netze erschienen zeitnah vor Ort und begannen mit der Instandsetzung des Stromkastens.

Austauschprojekt von Polizei und Rettungsdienst fördert Zusammenarbeit

Mainz (ots) – Die Zusammenarbeit von Polizei und Rettungsdienst im Einsatz ist nicht ungewöhnlich. Was die Polizeiinspektion Mainz 1 und der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe allerdings auf die Beine gestellt haben, ist bisher wohl eher die Ausnahme.

Die seit mehreren Wochen laufende Kooperation der beiden Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ermöglicht Polizistinnen und Polizisten, sowie den Mitarbeitenden aus dem DRK-Rettungsdienst, die Welt der jeweils anderen Organisation hautnah zu erleben. In einem neuen Austauschprogramm fahren Polizeibeamte regelmäßig im DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe mit und sammeln so viele Erfahrungen im Bereich von Notfallmedizin, Einsatztaktik im Rettungsdienst. Zudem lernen Sie das System des Rettungsdienstes so besser kennen. Auch die Kenntnisse in Erster-Hilfe werden so aufgefrischt. Der Einblick in die Welt von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern ermöglicht den Beamten ein besseres Verständnis für deren Tätigkeit und sorgt gleichzeitig für ein kollegiales Miteinander in der Blaulichtfamilie.

„Als Dienststellenleiter ist es mir sehr wichtig, die Zusammenarbeit zwischen dem Rettungsdienst und der Polizei zu stärken. Dieser Austausch geht weit über das hinaus, was uns in täglichen Einsatzlagen zusammenführt. Hier blickt man auch mal tief in die Organisation hinein und entwickelt ein Gefühl für die Anforderungen des jeweils anderen. Wir werden diesen Austausch auch in der Zukunft unterstützen!“, so Raphael Schäfer, Leiter der Polizeiinspektion Mainz 1.

Auch die Mitarbeitenden im Rettungsdienst nutzen das Angebot des Perspektivenwechsels mit großer Begeisterung. Besteht so doch die seltene Möglichkeit, Polizeiarbeit auch außerhalb der eigenen Beteiligung am Einsatz kennenzulernen und insbesondere die Hintergründe für Entscheidungen, Verfahrensweisen und die polizeiliche Einsatztaktik zu verstehen.

„Für unsere Mitarbeitenden im Rettungsdienst ist das Austauschprogramm mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizei eine echte Bereicherung. Nicht nur, dass wir einen detailreichen Eindruck der Polizeiarbeit erhalten, wir können daraus auch einiges an nützlichen Wissen für unsere täglichen Einsätze mitnehmen. Wir werden versuchen, das Programm künftig auch an anderen Standorten und für unsere Auszubildenden anzubieten.“ zieht Notfallsanitäter Marcel Neumann, Leiter der DRK-Rettungswache Mainz ein durchweg positives Fazit.

Am Austauschprogramm nehmen aktuell mehr als 30 Mitarbeitende von Polizei und DRK-Rettungsdienst teil. Das Programm soll weiter fortgeführt werden, um die Zusammenarbeit und das kollegiale Miteinander weiter zu stärken.

Kreis Mainz-Bingen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen/Gensingen (ots) – Zwischen Samstag dem 17.06.2023 – 22:20 Uhr und Sonntag 18.06.2023 gegen 04:45 Uhr wurde in Gensingen in der Binger Straße (Bereich Burger King Kreisel) durch einen unbekannten Täter zwei Fahrzeuge beschädigt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.