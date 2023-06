Rolls-Royce brennt (Foto)

Feuerwehr Brühl (CB) – Um 17:26 wurde die Feuerwehr Brühl in die Falkenstraße alarmiert. Dort war in einem Hof ein Fahrzeug in Brand geraten. Die Einsatzkräfte die mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort waren konnten die Flammen im Motorraum des Oldtimers schnell ablöschen.

Eine Brandursache sowie der entstandene Schaden ist nicht bekannt.

Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera und dem Abstreuen von Betriebsmitteln wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben.

Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen – Person schwer verletzt

Nußloch (ots) – Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der K 4256 von Walldorf in Richtung Nußloch. An der Abfahrt zur B 3 in Richtung Wiesloch bog er nach links ab, ohne jedoch auf einen, auf der K 4256 in Richtung Walldorf fahrenden, Opel zu achten. Beide Fahrzeuge trafen beinahe frontal aufeinander und wurden so schwer beschädigt.

Die 62-jährige Fahrerin verletzte sich dabei schwer, was eine medizinische Abklärung im Krankenhaus ergab. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Unfallschaden von knapp 25.000 Euro.

Fahrradfahrer leicht verletzt – Unfallverursacher flüchtet – Zeugenaufruf

Sandhausen/K 4156 (ots) – Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr auf der K 4156, nachdem ein unbekannter Pkw-Fahrer oder eine unbekannte Pkw-Fahrerin bei einem Abbiegevorgang mit dem jungen Mann kollidierte. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Rad den Radweg der K 4156 in Richtung St. Ilgen entlang.

Ebenso fuhr der oder die Unbekannte parallel die Straße in Richtung Ilgen entlang und kollidierte

beim Linksabbiegen in die Straße „Am Sportplatz“ mit dem 17-Jährigen. Der Radfahrer kam glücklicherweise nicht zum Sturz, zog sich jedoch leichte Verletzungen am linken Bein zu.

Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte mit dem Pkw in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden im mittleren 2-stelligen Bereich.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Angaben zum Fahrer oder zum Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0621/174-4111 zu melden.

Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall

Sinsheim (ots) – Der 27-jährige Fahrer eines Fords missachtete am Dienstag um kurz nach sechs Uhr auf dem Badstubenweg die Vorfahrt eines von rechts aus der Adolf-Münzinger-Straße kommenden Opels. Dessen 47-jähriger Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die ambulant

versorgt werden konnten.

Durch die Kollision wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Unfallschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Gegen den 27-Jährigen Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verletzung der Vorfahrt ermittelt.