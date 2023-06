Betrug beim Haustierkauf

Kaiserslautern (ots) – Mehr als 2.000 Euro hat eine 30-Jährige an eine vermeintliche Hundezüchterin überwiesen. Die Frau wollte über eine Internetplattform einen Hund in Belgien kaufen. Für die Transportkosten zahlte Sie vorab die Hälfte des Kaufpreises. Der Hund traf aber nicht wie vereinbart bei ihr ein.

Stattdessen forderte die vermeintliche Verkäuferin immer neue Summen für Transportboxen, Tollwutimpfungen und eine Reiseversicherung. Da auch nach Zahlung dieser Beträge kein Hund bei ihr ankam, erstattete die 30-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen Betrugs und warnen:

Im Internet gibt es zwar Schnäppchen, doch manches Angebot ist zu gut, um wahr zu sein. Deswegen sollten Käufer immer ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Wie sich Online-Käufer besser vor Betrügern schützen können, erfahren sie unter www.polizei-beratung.de im Internet. |elz

Rettungsdienstmitarbeiter und Polizeibeamte bespuckt und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Rettungsdienstmitarbeiter riefen am Dienstagnachmittag die Polizei, weil sich ein 44-Jähriger ihnen gegenüber aggressiv verhielt. Der alkoholisierte Mann war zuvor mit seinem Fahrrad in der Friedensstraße gestürzt und hatte sich Verletzungen im Gesicht zugezogen. Ein Zeuge rief den Rettungsdienst.

Daraufhin reagierte der 44-Jährige sofort aggressiv, bespuckte und beleidigte den Zeugen und die eintreffenden Notfallsanitäter. Auch durch die Polizeibeamten ließ sich der Mann kaum beruhigen. Er wurde gefesselt und mit zur Dienststelle genommen.

Der 44-Jährige wurde zu seinem eigenen Schutz bis zur Ausnüchterung auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen jetzt unter anderem Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt, Widerstand, Beleidigung und versuchter Körperverletzung zu. |elz

Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind von Montag auf Dienstag in den Keller eines Restaurants in der Altenwoogstraße eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Montag 16 Uhr, und Dienstag 14 Uhr, Zugang über ein Fenster. Sie entwendeten Plastiksäcke mit Pfandflaschen im Wert eines 2-stelligen Euro-Betrags.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die sonstigen Beobachtungen gemacht haben, die ihnen merkwürdig vorkamen, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. |elz

Die Polizei informiert über Motorradsicherheit

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen der „Biker-Tage“, welche auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts im Pre-Park veranstaltet werden, ist am Freitag 23.06.2023 auch ein Team der Polizei vor Ort. Von 12-15 Uhr beraten die Beamten rund um das Thema Motorradsicherheit. Das oberste Ziel

ist hierbei: Sicher ankommen und Unfälle vermeiden.

Den Motorradfreunden werden an dem Infostand wertvolle Tipps rund um „Technik, Mensch, Schutzausstattung und Fahrfertigkeiten“ mit auf den Weg gegeben. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Wer hat die Handys mitgenommen?

Mehlingen (ots) – Am Montagabend meldet eine 32-Jährige Frau der Polizei den Diebstahl ihrer beiden Mobiltelefone. Nachdem sie um 18:20 Uhr vom Einkaufen zu ihrer Wohnung in der Hofstraße zurückkehrte, legte sie beide Telefone auf der Fensterbank ab, um die Einkäufe reinzutragen. Als die Frau wieder nach draußen kam, merkte sie, dass die Geräte nicht mehr da waren.

Bei den Handys handelt es sich um ein iPhone SE und ein Samsung Galaxy S2a. Wer sie mitgenommen hat, kann die 32-Jährige nicht sagen. Dies ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

In Schwimmbad eingebrochen

Mehlingen (ots) – Zu einem Einbruch in das Schwimmbad kam es in der Nacht zu Montag. Unbekannte überkletterten den Zaun zum Gelände des Freibads. Dort hebelten sie eine Tür auf und gelangten so zum Kassenbereich. Hier beschädigten die Täter eine Glasscheibe und durchwühlten den Tresen. Beute konnte offenbar nicht aufgefunden werden, da laut dem Betreiber nichts fehlte.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweis geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern, unter Tel: 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |kfa

PKW mit Anhänger fährt 131 km/h auf der BAB 6

BAB 6/Bruchmühlbach (ots) – Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste haben am Dienstag den Verkehr auf der A6 überwacht. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde vor der AS Bruchmühlbach in Fahrtrichtung Mannheim von einem PKW Renault mit Anhänger überholt.

Die anschließende Geschwindigkeitsmessung ergab statt den erlaubten 80 km/h einen Wert von 131 km/h. Die 61 jährige Fahrerin wurde gestoppt und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von über 500,-EUR einbehalten.|zvd