Mannheim (ots) – Am Dienstag 20.06.2023 gegen 11 Uhr, war ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen in der Neckarauer Straße/Höhe Angelstraße gezwungen, seine Einsatzfahrt aufgrund der Fahrweise eines Autofahrers abrupt zu beenden. Der Rettungswagen war gerade im Begriff einen Patienten zu transportieren und fuhr mich eingeschaltetem Martinshorn sowie Blaulicht.

Der RW fuhr die Neckarauer Straße von der Casterfeldstraße kommend in Richtung Neckarauer Übergang entlang. Auf Höhe der Angelstraße bildete sich eine Rettungsgasse für den heranfahrenden Rettungswagen. Kurz vor Einfahrt in die Rettungsgasse überholte plötzlich ein unbekannter Fahrzeugführer den Rettungswagen von hinten.

Aufgrund dessen war es dem Rettungswagen schlussendlich nicht mehr möglich, in die Rettungsgasse einzufahren und er kollidierte mit einem Mercedes-Benz. Der Verursacher flüchtete daraufhin in Richtung Neckarauer Übergang.

Durch den Zusammenstoß entstand an dem Rettungswagen sowie an dem Mercedes ein Blechschaden, welcher insgesamt auf rund 10.000 Euro geschätzt wird.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für den im Rettungswagen befindlichen Patienten, wurde ein Ersatzfahrzeug des Rettungsdienstes angefordert.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit schwarzer oder dunkelblauer Lackierung handeln. Das Fahrzeug soll zudem eine Zulassung aus Kusel gehabt haben.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich unter Tel: 0621/174-4222 zu melden.