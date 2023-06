Esthal: Motorölaustritt bei Reisebus

Esthal – Aufgrund eines technischen Defekts am Motor eines Reisebusses, der zu einem massiven Motorölaustritt führte, wurden am Sonntag, 18.06.2023, um 09:17 Uhr die Feuerwehren des Ausrückebereichs West (FW Esthal, FW Frankeneck) nach Esthal in die Hauptstraße alarmiert.

Das auslaufende Motoröl konnte bereits durch den Fahrer des Fahrzeugs weitgehend aufgefangen werden, sodass ein Einlaufen in die Kanalisation glücklicherweise noch rechtzeitig vermieden werden konnte. Im weiteren Verlauf wurde das Auslaufen gestoppt, sowie die betroffenen Verkehrsflächen bis zum Eintreffen des Reinigungsfahrzeugs gesichert. Während des laufenden Einsatzes wurde festgestellt, dass sich die Ölspur von Neustadt (AVG) bis nach Esthal zog. Entsprechende Maßnahmen und Information an weitere Kräfte (Feuerwehr Neustadt, Bauhof Neustadt, Bauhof Lambrecht, Polizei, Landesbetrieb Mobilität) wurden durch den Einsatzleiter in die Wege geleitet.

Bereits am frühen Sonntagmorgen von 01:30 Uhr – 04:00 Uhr waren die beiden Wehren zu einer Personensuche in Esthal-Sattelmühle im Einsatz.