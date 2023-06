Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bockenheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 16:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer zunächst einen unsicher fahrenden Pkw auf der B271 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Richtung Grünstadt. Kurze Zeit später kollidierte der besagte Pkw, ein VW up, mit einer Verkehrsinsel im Bereich der Abfahrt Kirchheim und war nicht mehr fahrbereit. Bei der Fahrerin, einer 58-jährigen Dame aus Ludwigshafen, konnten die Beamten während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich lediglich auf ca. 500 Euro.

Kirchheim: In kurzer Zeit mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 20.06.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zur Mittagszeit am Mitfahrerparkplatz in Kirchheim an der Weinstraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten innerhalb einer Stunde mehrere Verkehrsverstöße geahndet werden.

Vier Fahrzeugführer nutzten verbotswidriger Weise ein Mobiltelefon während der Fahrt. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister vor.

Bei weiteren sieben Fahrzeugführern konnten Mängel am Fahrzeug festgestellt werden, welche auf einem entsprechenden Bericht dokumentiert wurden.

Kallstadt: Geschwindigkeitskontrollen

Kallstadt (ots) – Am 20.06.2023 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde in der Freinsheimer Straße in Kallstadt eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 10 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 44 km/h gemessen. Die kontrollierten Fahrzeugführer zeigten alle Verständnis für die Maßnahme.

Haßloch: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Haßloch (ots) – Am 19.06.2023 kam es zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten im Raum Haßloch. Seitens der bislang unbekannten Täter wurde erklärt, dass man von der „Kripo“ sei und sich in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche ereignet hätten. Durch die Täter wurde gefragt, ob die Geschädigten Schmuck und Bargeld zu Hause aufbewahren. Da dies den Gesprächspartner suspekt vorkam, wurde das Gespräch in allen Fällen beendet. Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):