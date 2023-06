Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 19.06.2023 wurde ein 64-Jähriger unvermittelt von 2 Frauen und einem Mann auf dem Berliner Platz angegriffen und mehrfach geschlagen. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung Ludwigstraße. Ein 30-Jähriger Zeuge verfolgte die Täter und wurde von diesen mit Steinen beworfen.

Der 64-Jährige und der 30-Jährige wurden leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Frau 1: blonde Haare, schlanke Statur, circa 23-24 Jahre alt, dunkelroter langer Rock.

Frau 2: blonde Haare, kräftige Statur, circa 30-40 Jahre alt, dunkler langer Rock.

Mann: dunkelhaarig, dunkler Bart, circa 35-40 Jahre alt, schwarze zerrissene Jacke.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Angreifern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 19.06.2023, 12:30 Uhr, wurde eine 14-Jährige von einer Unbekannten in der Saarlandstraße angegriffen. Die 14-Jährige ärgerte ihre ebenfalls 14 Jahre alte Freundin. Scheinbar missverstand die unbekannte Frau dies und fühlte sich beleidigt. Die Angreiferin zog die Jugendliche an den Haaren und drückte sie gegen die Scheibe einer Haltestelle. Danach ging sie in Richtung Wittelsbachstraße weg.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Mitte 20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß und dünn. Sie hatte schwarze schulterlange Haare, welche sie zu einem Palmenzopf trug. Sie war bekleidet mit einem hellen Oberteil und schwarz-weißer Hose.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu der Angreiferin geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 19.06.2023 zwischen 18-20 Uhr, stahlen Unbekannte einen E-Scooter in der Hoheneckenstraße. Der E-Scooter war mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter durchtrennten das Schloss und klauten den Scooter. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Haben Sie den Diebstahl beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Geldbeutel gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 19.06.2023 zwischen 11-12:30 Uhr, klauten Unbekannte den Geldbeutel einer 28-Jährigen. Die Frau war in der Yorckstraße in einem Textildiscounter einkaufen, als Unbekannte ihren Rucksack öffneten und daraus den Geldbeutel stahlen. Den Rucksack hatte die 28-Jährige während des Einkaufes über ihren Kinderwagen gehängt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweis zu dem/den Täter/n geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Betrunken Rad gefahren

Ludwigshafen (ots) – Weil er ohne Beleuchtung fuhr, wurde am 19.06.2023, gegen 23 Uhr, ein 47-jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Der 47-Jährige wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen und ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen. Der Radfahrer wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – An der Einmündung von der Dürkheimer Straße zur B9 in Richtung Frankenthal kam es am Montag (19.06.2023, gegen 05:15 Uhr) zu einem Unfall. Ein 43-Jähriger war beim Abbiegevorgang mit dem Auto eines 41-Jährigen kollidiert. Letzter wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Der derzeit geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Küchenbrand in der Neumannstraße

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Küche einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Neumannstraße am 19.06.2023, gegen 13:30 Uhr, in Brand. Hierdurch entstand in der Küche ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

Betrugsmasche fliegt sofort auf

Ludwigshafen (ots) – Dass es sich um einen Betrug handeln muss, war einem 85-Jährigen aus Friesenheim sofort klar, als er am Montag 19.06.2023, gegen 14 Uhr einen Anruf erhielt. Am anderen Ende der Leitung war eine Frau, die sich als Microsoft-Mitarbeiterin ausgab. Sie behauptete, der Computer des Seniors sei defekt.

Da er jedoch gar keinen PC hat, flog die Masche sofort auf.

Ähnlich erging es auch einem 84-Jährigen aus Maudach. Er erhielt über den Messanger-Dienst „WhatsApp“ eine Nachricht. In der Nachricht wurde behauptet, dass der Verfasser eine neue Nummer habe. Da in der Anrede „Hallo Mama“ stand, erkannt der 84-Jährige die betrügerische Absicht sofort.

Er blockierte die Nummer und meldete den Vorfall der Polizei.

Wissen auch Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline für Seniorinnen und Senioren eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621/963-1515 können Sie sich von Montag-Donnerstag zwischen 08-16 Uhr sowie freitags von 08-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Achtung Betrug – SMS von angeblicher Bank

Ludwigshafen (ots) – Aktuell versenden Kriminelle getarnt als Geldinstitut, Phishing-Nachrichten per Mail oder als SMS, um Daten zu stehlen. Mit täuschend echt aussehenden Nachrichten versuchen sie, persönliche Daten wie Kontoverbindungen, Zugangsdaten, Passwörter oder Transaktionsnummern abzugreifen. Mit einem Link in den fingierten Nachrichten führen sie auf professionell gestaltete Internetseiten, auf denen persönliche Daten eingegeben werden sollen.

Auch eine 53-Jährige erhielt am 19.06.2023 eine solche SMS. Nachdem sie zunächst den Link öffnete und einige persönliche Daten übermittelte, wurde sie rasch misstrauisch. Sie rief ihre Bank an, die ihren Verdacht bestätigten. Die 53-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizeiwache Oggersheim.

Wir raten, keine Links in verdächtigen Nachrichten anzuklicken und keinen Anhang zu öffnen, sondern einen Plausibilitätscheck zu machen:

Fehlerhaftes Deutsch und Grammatikfehler im Text können auf den

Einsatz von Übersetzungsdiensten hinweisen.

Viele Phishing-Nachrichten sind in Englisch oder Französisch verfasst.

verfasst.

verfasst. Oft fehlt eine persönliche Anrede; manche Phishing-Nachrichten

enthalten aber auch eine persönliche Ansprache.

enthalten aber auch eine persönliche Ansprache. Viele Phishing-Nachrichten fordern dazu auf, innerhalb kürzester

Zeit zu reagieren. Gleichzeitig drohen sie mit negativen

Konsequenzen wie der Sperrung eines Online-Zugangs.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn man persönliche Daten wie PIN und TAN eingeben soll. Banken schreiben ihren Kunden niemals E-Mails oder SMS, in denen sie nach PIN-Codes oder anderen Zugangsdaten fragen.

PIN und TAN eingeben soll. Banken schreiben ihren Kunden niemals

E-Mails oder SMS, in denen sie nach PIN-Codes oder anderen

Zugangsdaten fragen.

In keinem Fall sollten Datei-Anhänge unerwarteter E-Mails geöffnet werden, denn diese enthalten oft Viren oder andere Schadsoftware.

geöffnet werden, denn diese enthalten oft Viren oder andere

Schadsoftware.

geöffnet werden, denn diese enthalten oft Viren oder andere Schadsoftware. Auch Internetlinks in SMS oder E-Mails sollten am besten nicht

angeklickt werden. Sie könnten auf gefälschte Seiten führen.

Besser ist es, die Internetseite selbst aufzurufen, indem die

Adresse in den Browser eingetippt wird.

Auch wenn die E-Mail oder SMS noch so gut gemacht ist: Es könnte auch ein Betrugsversuch sein. Im Zweifelsfall auf anderem Wege beispielsweise durch einen Anruf bei der Bank nachfragen.

auch ein Betrugsversuch sein. Im Zweifelsfall auf anderem Wege

beispielsweise durch einen Anruf bei der Bank nachfragen.

Der Phishing-Radar der Verbraucherzentrale informiert kontinuierlich über aktuelle Phishing-Betrugsmaschen: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059

Weitere Informationen rund um das Thema Phishing bietet die Verbraucherzentrale unter: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingmails-woran-sie-sie-erkennen-und-worauf-sie-achten-muessen-6073

Unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ gibt es Informationen der Polizei.