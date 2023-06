Bundespolizei am Flughafen Frankfurt vollstreckt ein Dutzend Haftbefehle in 72 Stunden

Am vergangenen Wochenende haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt zwölf Haftbefehle vollstreckt.

Am Sonntag stellten Fahnder der Bundespolizei einen US-Amerikaner fest, der durch die griechischen Behörden mittels europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Der 22-Jährige soll mit zwei Komplizen in einem Kosmetikgeschäft in Peristeri/Griechenland Kosmetika und Cremes im Gesamtwert von 120.000 Euro entwendet haben. Die Beamten nahmen den Mann, der gerade aus Chicago/USA kam, unmittelbar am Flieger fest. Jetzt wartet er in der Justizvollzugsanstalt auf die Auslieferung nach Griechenland.

Ebenfalls am Sonntag verhafteten Bundespolizisten zunächst einen 29-jährigen Mann, der wegen Gebrauches unrichtiger Gesundheitszeugnisse noch 100 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hatte. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte den Deutschen mittels Haftbefehl gesucht. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 40 Euro, also insgesamt 4.000 Euro, konnte der Mann die Haftstrafe abwenden und seine Reise nach Hurghada/Ägypten fortsetzen.

Bereits am Freitag endete die geplante Reise eines Serben mit seiner Verhaftung. Der 32-Jährige war durch das Amtsgericht Wiesbaden wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Als der Mann nun nach Belgrad ausreisen wollte, stellten die Bundespolizisten den Haftbefehl fest und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt ein.

Zudem konnten am Freitag und Samstag insgesamt vier weitere Personen durch Zahlung von zusammen 2565 Euro Geldstrafe die gegen sie verhängten Ersatzfreiheitsstrafen abwenden und blieben somit auf freiem Fuß.

Nicht mehr auf freiem Fuß befinden sich hingegen fünf rumänische Staatsangehörige, die – unabhängig voneinander – aufgrund diverser Untersuchungshaftbefehle gesucht wurden. Nach der Verhaftung durch die Bundespolizei sitzen sie nun alle in der Justizvollzugsanstalt.

Frankfurt-Zeilsheim: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag, den 19. Juni 2023, kam es in der

Bechtenwaldstraße zu einem größeren Polizeieinsatz, als Anwohner eine

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen meldeten. Polizeibeamte nahmen

zwei Tatverdächtige fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich gegen 19.00 Uhr ein 54-jähriger Mann

und ein 16-Jähriger mit weiteren Personen in der Bechtenwaldstraße auf. Aus

bislang unbekannten Gründen gerieten sie mit einem 35-jährigen Mann und einer

29-jährigen Frau in Streitigkeiten. Ein unbeteiligter Nachbar, 53 Jahre alt,

welcher schlichtend einwirkte, wurde in der Folge mit einer Pfefferpistole am

Hals verletzt, und kam später zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Im weiteren Verlauf soll der 54-Jährige mit einem Schwert in der Hand auf den

35-Jährigen und die 29-Jährige zugelaufen sein, welche flüchteten. Beide blieben

unverletzt. Mindestens drei bislang unbekannte Personen sollen sich anschließend

entfernt haben.

Eine alarmierte Streife nahm beim Eintreffen den 16-jährigen Jugendlichen fest.

Bei ihm fanden sie eine Pfefferpistole. Der 54-Jährige konnte in einer

nahegelegenen Wohnung festgenommen werden, in der ein japanisches Langschwert

sichergestellt wurde.

Die beiden Tatverdächtigen wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die Ermittlungen zu den

Hintergründen der Tat und dem Tatgeschehen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der

Rufnummer 069 / 755-51199 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Dornbusch: Sachbeschädigung an Konsulatsgebäude

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 26-jähriger Mann beschädigte am gestrigen Montag, den

19.06.2023, den Eingangsbereich des brasilianischen Generalkonsulats in der

Hansaallee. Polizeibeamte nahmen ihn noch in der Nähe fest.

Der 26-jährige Beschuldigte erschien gegen 10.30 Uhr am Generalkonsulat von

Brasilien. In der Hand hielt er einen Sperrpfosten, mit dem er unvermittelt auf

eine Fensterscheibe der Eingangstür einschlug. Darüber hinaus beschädigte er mit

weiteren Schlägen die Frontseite des Konsulats. Anschließend warf er den Pfosten

vor das Gebäude und ergriff zu Fuß die Flucht.

Eine nach dem Mann fahndende Polizeistreife konnte diesen kurz darauf am

Theodor-W.-Adorno-Platz festnehmen. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus,

dass er über keinen festen Wohnsitz verfügt. Die Beamten nahmen ihn mit zur

Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Benennung eines

Zustellungsbevollmächtigen wurde er wieder entlassen.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass den 26-Jährigen mutmaßlich ein

abgelehnter Antrag in Rage brachte. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung

an dem Konsulatsgebäude verantworten.

Frankfurt – Dornbusch / Westend: Brand in Turnhalle und brennender Dachstuhl

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern (19.Juni 2023) ereigneten sich in Frankfurt zwei

Brände. Personen wurden nicht verletzt. Die genauen Ursachen der Brände sind

derzeit noch unklar. Der erste Vorfall ereignete sich in der

Fritz-Tarnow-Straße. Gegen 8.55 Uhr wurde ein Brand in einer Turnhalle gemeldet.

Die Einsatz- / Rettungskräfte stellten den Brand im Bereich der Mädchentoilette

fest und konnten diesen umgehend löschen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden

sich keine Personen in der Turnhalle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Ein

weiterer Brand ereignete sich im Reuterweg. Hier brannte gegen 19.00 Uhr das

Dach eines Bürogebäudes; es gelang allen Personen das Gebäude unverletzt zu

verlassen. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die genaue

Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern auch hier

an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Montag (19. Juni 2023) auf Dienstag (20.

Juni 2023) nahmen Polizisten im Bereich der Moselstraße einen 23-Jährigen nach

dem Handel mit Crack fest.

Gegen 1.00 Uhr beobachteten die Polizeibeamten eine Übergabe der Droge. Der

Käufer, ein 55-jähriger Mann, wurde daraufhin kontrolliert. Er trug ca. 0,2

Gramm Crack bei sich. Der 55-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen vor Ort entlassen. Im Anschluss erfolgte die Festnahme des Verkäufers.

Es handelte sich dabei um einen 23-jährigen wohnsitzlosen Mann. Bei der

Festnahme hatte er noch knapp 8 Gramm Crack, sowie ca. 700 Euro Bargeld

einstecken. Der Drogendealer wurde zwecks richterlicher Vorführung in das

Polizeigewahrsam verbracht. Anzumerken ist hier, dass eine Konsumeinheit Crack

bereits bei 0,01 Gramm beginnt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahmen nach Raubstraftaten

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 19. Juni 2023, kam es gegen 20.00 Uhr in

der Elbestraße zu einem Raub zum Nachteil eines 35-Jährigen. Der 20-jährige

Täter schlug dem Geschädigten von hinten mit einer Flasche gegen den Kopf, und

entwendete ihm ca. 450 Euro Bargeld aus der Hosentasche. Nach der Tat konnte er

zunächst flüchten. Der Geschädigte erkannte den Täter jedoch kurz darauf im

Bahnhofsviertel wieder. Es folgte die Festnahme durch die hinzugezogene Polizei.

Der Täter wurde zwecks richterlicher Vorführung in das Polizeigewahrsam

verbracht. Der Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Nur wenige Stunden später ereignetet sich ein weiterer Raub im Bahnhofsviertel.

Auch hier konnten zwei Täterinnen und ein Täter festgenommen werden. Gegen 2.15

Uhr (20. Juni 2023) wurde ein 31-Jähriger von einer sechs- bis siebenköpfigen

Personengruppe im Bereich des Francois-Mitterand-Platzes angesprochen.

Unvermittelt wurde er kurz darauf mit Schlägen und Tritten angegriffen. Einer

der Tatverdächtigen entwendete im Rahmen der körperlichen Angriffe die

Brieftasche des Geschädigten. Eine Streife nahm die Auseinandersetzung wahr und

nahm unmittelbar drei Tatverdächtige fest. Es handelte sich dabei um eine

20-jährige Frau, eine 17-jährige Jugendliche sowie um einen 20-jährigen Mann.

Die übrigen Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten. Der 31-jährige

Geschädigte wurde durch die körperlichen Angriffe leicht verletzt.

Mit dem Flieger in den Sommerurlaub? Die Bundespolizei gibt passende Tipps

Sommer, Sonne, endlich Urlaub. Für einen entspannten Start bittet die Bundespolizei um Beachtung folgender Hinweise:

Informieren Sie sich vorab über die derzeitige Situation an den Flughäfen. Nutzen Sie hierzu die Webseiten der Flughafenbetreiber und auch die Social-Media-Kanäle der Bundespolizei. Prüfen Sie vor Ihrem Reiseantritt bitte unbedingt, ob Ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) oder andere zur Einreise in das Ziel- oder Transitland und für die Rückkehr nach Deutschland erforderliche Dokumente noch gültig sind.

Für die Grenzkontrolle gilt:

Für eine schnelle und reibungslose Grenzkontrolle, sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise, ist es darüber hinaus sehr wichtig, dass

Sie Ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) und

alle anderen ggf. erforderlich Unterlagen griffbereit haben,

alle anderen ggf. erforderlich Unterlagen griffbereit haben, keine weiteren Dokumente oder andere Sachen im Reisepass liegen

und keine Schutzhüllen verwendet werden.

Sofern Sie Staatsangehöriger der Europäischen Union und mindestens 12 Jahre alt sind, nutzen Sie an den Flughäfen Berlin Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, München und Stuttgart das teilautomatisierte System EasyPASS für die Grenzkontrolle. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.easypass.de.