Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Blau-schwarzes Mountainbike gestohlen

Friedberg: Ein blau-schwarzes Mountainbike entwendeten Fahrraddiebe am Montagmorgen aus der Straße „Am Seebach“. Das Rad der Marke Cube, Typ „Attention“ hatte der Besitzer gegen 8.10 Uhr an einem Fahrradständer einer Schule abgeschlossen hinterlassen. Als er gegen 13 Uhr zurück kam, musste er den Diebstahl des Rades feststellen. Das Mountainbike hat einen Wert von über 850 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher ertappt

Florstadt: Durch eine aufgebrochene Kellertür, stieg ein Einbrecher am späten Montagabend in ein Haus im Sternbacher Weg in Nieder-Florstadt ein. Gegen 23.40 Uhr betrat der Mann das Schlafzimmer und suchte nach Diebesgut. Die Anwesenden Bewohner bemerkten ihn und sprachen ihn an, woraufhin er sich entschuldigte und ohne Beute flüchtete. An der aufgebrochenen Kellertür entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Zudem ließ der Täter die Bewohner mit einem ordentlichen Schrecken zurück. Bei dem Mann soll es sich um eine hagere Person gehandelt haben, die einen grauen Kapuzenpullover trug. Er sei dunkel maskiert gewesen. Die Polizei Friedberg ermittelt wegen Einbruchs und bittet um Hinweise unter Tel.: 06031/601-0.

E-Roller und Fahrrad kollidieren

Altenstadt: Zwei Leichtverletzte und geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montagabend in Lindheim. Gegen 18.45 Uhr fuhr eine 13-Jährige mit ihrer gleichaltrigen Freundin auf einem E-Roller auf dem Vulkanradweg Richtung Altenstadt. An der Einmündung beachtete sie nicht den vorfahrtberechtigten 46-jährigen Radfahrer aus einem Altenstadter Ortsteil. Bei der Kollision und dem nachfolgenden Sturz verletzte sich der Radfahrer als auch die Rollerfahrerin leicht. Die Soziusfahrerin vom E-Roller blieb unverletzt. Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.