Haiger: Schwere Gesichtsverletzung nach Schlag mit Flasche

Ein 31-jähriger Mann befindet sich mit schweren Schnittverletzungen im Gesicht im Krankenhaus, nachdem ein Unbekannter ihn am Samstag, 17. Juni, offenbar vollkommen unvermittelt mit einer Glasflasche schlug. Der Mann aus Haiger befand sich zwischen 1 und 2 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er in der Straße Am Lohgraben, dem Fußweg hinter dem Herkules-Markt, mehrere Jugendliche passieren wollte. Die sieben- bis achtköpfige Jugendgruppe befand sich zwischen dem Herkules und dem Aldi. Ein Jugendlicher trat wohl aus der Gruppe heraus und verletzte ihn mit der Flasche. Der 31-Jährige ging zunächst nach Hause, kam von dort aus ins Krankenhaus und musste operiert werden. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt bislang nicht vor. Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen: Wer war in der Jugendgruppe dabei? Wer hat den Vorfall gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wem ist im genannten Zeitraum eine entsprechende Jugendgruppe am Tatort oder in der Nähe aufgefallen und kann diese beschreiben oder Personen aus der Gruppe benennen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02771/9070.

Solms-Oberbiel: Rettungshubschrauber offenbar mit Laser geblendet

Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr hat die Wetzlarer Kriminalpolizei nach einem Vorfall, der sich am Sonntag (18.06.2023) gegen 22.30 Uhr im Bereich der Wetzlarer Straße/Ecke Grundstraße in Oberbiel ereignet hat, aufgenommen. Offenbar wurde ein Rettungshubschrauber mit einem Laserpointer geblendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Wetzlar unter 0644/918-0 zu melden.

Wetzlar-Hermannstein: Katalysator weg

Zwischen dem 11.06.2023, 12:00 Uhr und Montagabend (19.06.2023), 20:45 Uhr machten sich Unbekannte an einem blauen Dacia zu schaffen. Der Sandero stand in diesem Zeitraum in der Straße „An der Schäfersheck“, als die Diebe den Katalysator aus dem Auto ausbauten und mitnahmen. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Ehringshausen: Kupfer gestohlen

Rund 200 Meter Kupferrohr stahlen Diebe aus einer stillgelegten Firma in der Straße „Dreieiche“. Festgestellt wurde das Fehlen am Montagnachmittag (19.06.2023) gegen 16:00 Uhr. Wann die Unbekannten auf Diebestour waren, ist derzeit noch nicht bekannt. Offenbar schnitten sie zunächst den Metallzaun des umzäunten Geländes auf, gelangten auf dieses und brachen sodann ein Fenster auf, um in das Gebäude einzudringen. Dort montierten sie Deckenplatten ab und stahlen die dahinter befindlichen Wasser- und Heizungsrohre. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten die Kupferrohre in einem bereitgestellten Transporter abtransportierten. Der Schaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg: Scheibe eingeworfen

In der Marktstraße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr am Freitagnachmittag (16.06.2023) und 07:45 Uhr am Montagmorgen (19.06.2023) eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und einen 500 Euro teuren Schaden verursacht. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Metallgeländer touchiert

In der Westerwaldstraße geriet am Dienstag gegen 23.55 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich von der Fahrbahn und touchierte ein Metallgeländer. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Zeugen werden, gebeten sich mit der Polizeistation Herborn unter 02772/47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Schwerverletzt nach Unfall

Am Montag (19.Juni) gegen 17.45 Uhr beabsichtigten ein 34-Jähriger aus Wetzlar in einem VW und ein 23-Jähriger in einem Renault hintereinander von der Bannstraße auf die Bundesstraße 49 aufzufahren. Als der VW-Fahrer am Ende des Einfädelungsstreifens bremste, bemerkte der Renault-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 23-Jähriger zog sich dabei schwere Verletzungen zu und der VW-Fahrer verletzte sich leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.000 Euro.

– Folgemeldung zu Unfall A45 bei Haiger-Burbach –

Dillenburg: Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A45 kam es am Dienstag (20.6.) zwischen Dillenburg und Haiger-Burbach. Auf dem Weg Richtung Dortmund, verlor eine 50-Jährige gegen 8.15 Uhr die Kontrolle über ihren Mercedes. Offenbar aufgrund von Aquaplaning, brach die E-Klassse vom mittleren Fahrstreifen aus und stieß gegen einen Sattelzug, der in gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Durch den Anstoß geriet der mit Stahl beladene LKW von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kippte auf die Seite. Die 50-Jährige aus der Pfalz, als auch der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte verbrachten sie in umliegende Krankenhäuser. Nachdem die Feuerwehr den beteiligten Mercedes, ein Elektrofahrzeug, von der linken Fahrbahn entfernte, konnte die Vollsperrung aufgehoben und der aufgestaute Verkehr auf der linken und mittleren Spur abgeleitet werden. Den PKW holte ein Abschleppwagen von der Unfallstelle. Die Bergung des Sattelzuges, mit dem enormen Gewicht der Ladung, durch ein Spezialabschleppunternehmen dauert an. Aus einem beschädigten Tank des Sattelzuges trat Dieselkraftstoff aus und lief ins Erdreich. Mitarbeiter der Unteren Wasserschutzbehörde kamen daher ebenfalls zur Unfallstelle. Das kontaminierte Erdreich muss abgegraben werden. Im Tank des Lastzuges verbliebenen Treibstoff pumpte die Feuerwehr ab. Hierbei erlitten zwei Einsatzkräfte leichte Verletzungen und mussten sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.