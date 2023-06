Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Auto aufgebockt, Räder gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bisher unbekannte Täter vier Kompletträder von einem Auto.

Das Auto stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße am Grün in Frankenberg. Die Täter hoben das Fahrzeug mit einem Wagenheber an und bockten es mit Pflastersteinen auf. Anschließend stahlen sie die Kompletträder mit AMG-Felgen im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.