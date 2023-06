Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (19.06.), in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Wetzlar ihren weißen Opel-Corsa ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kasseler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug in diesem Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Es entstand Schaden von circa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Zwischen dem 03. Juni und dem 16. Juni beschädigten Unbekannte einen braunen Audi A4 Avant in der Siedlerstraße im Ortsteil Kathus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde das Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt, wodurch Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Friedewald. Von dem Gepäckträger eines Fahrrads stahlen Unbekannte am Sonntag (18.06.), zwischen 14.45 Uhr und 15.05 Uhr, eine Tasche mitsamt einem Geldbeutel. Zur Tatzeit stand das Zweirad vor einem Geschäft in der Straße „Im Rötchen“. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach gefährlicher Körperverletzung – Zeugen gesucht

Rotenburg a.d. Fulda. Am Montagabend (19.06.) kam es in der Obergasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hielten sich ein 37-jähriger Mann und ein 45-Jähriger – beide aus Rotenburg – in einem Hinterhof auf, als sich eine dritte ihnen unbekannte, männliche Person an den Gesprächen beteiligte. Aus noch unklarer Ursache, sei es dabei plötzlich zu verbalen und anschließenden körperlichen Streitigkeiten gekommen, bei denen der Unbekannte dem 37-Jährigen mit der Faust und dem 45-jährigen Mann mit einer Falsche gegen den Kopf geschlagen habe. Beide Personen wurden hierdurch verletzt. Der 45-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Als die Rotenburger die Polizei informierten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Lehnerz. Von einer Baustelle in der Steinauer Straße entwendeten Unbekannte zwischen Samstag (17.06.) und Montag (19.06.) eine 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte, eine Sackkarre, eine Verdichtungsramme sowie einen Stampfer im Gesamtwert von rund 6.500 Euro. Wie genau die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte warfen zwischen Freitagnachmittag (16.06.) und Montagmorgen (19.06.) eine Scheibe eines Büroraums einer öffentlichen Schule in der Carl-Schurz-Straße ein. Anschließend betraten die Täter die Räumlichkeiten und durchsuchten sie, bevor sie mitsamt einer Musikbox der Marke „JBL“ und einem Mini-Ventilator flüchteten. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Zudem hinterließen die Einbrecher rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Ulrichstein. Unbekannte warfen am Montagvormittag (19.06.), gegen 11.45 Uhr, eine Scheibe eines Einfamilienhauses in der Straße „Burgblick“ ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ergänzung zum Brand von Heuballen im Bereich der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach. Am Dienstag (20.06.2023) ging gegen 01.50 Uhr Meldungen über einen Brand von Heuballen auf einem Wiesengelände nahe der K115, zwischen den Lauterbacher Ortsteilen Sickendorf und Allemrod, ein. Ermittlungen zu Folge gerieten aus bislang ungeklärter Ursache etwa 100 Heuballen in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sickendorf und Frischborn sind an der Brandstelle, lassen die Heuballen kontrolliert abbrennen und führen gegebenenfalls im Anschluss noch weitere Löscharbeiten durch. Der Schaden liegt etwa bei 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Die genauen Umstände sind noch unklar. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.