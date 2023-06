Mitarbeitende in Schnellrestaurant angegriffen, Limburg, Eschhofen, Brüsseler Straße, Dienstag, 20.06.2023, 02:55 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Eschhofen in einem Schnellrestaurant zu einem Angriff auf zwei Mitarbeitende, bei dem diese leicht verletzt wurden. Gegen 03:00 Uhr erschien der spätere Angreifer in dem in der Brüsseler Straße gelegenen Schnellrestaurant und gab seine Bestellung auf. Nach Mutmaßung der Angestellten dauerte ihm dies zu lange, sodass er plötzlich einen Mitarbeiter angriff, zu Boden warf und auf ihn einschlug. Eine Kollegin des Angegriffenen wollte diesem zu Hilfe kommen, weshalb auch sie von dem Unbekannten angegangen wurde. Anschließend flüchtete der Mann in einem weißen „Lieferwagen“. Das Kennzeichen des Wagens habe sehr wahrscheinlich die Buchstaben „LM“, bzw. „WI“ enthalten. Der Täter selbst sei circa 1,85 Meter groß, schlank, trage mittelblonde bis dunkle Haare sowie einen Dreitagebart. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt sowie einer beigen Hose gewesen. Während seines Aufenthalts in dem Restaurant habe er türkisch gesprochen. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431)9140-0 um Hinweise zu dem Täter.

Baumstumpf brennt,

Hadamar, Niederzeuzheim, Waldstück, Montag, 19.06.2023, 21:35 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in einem am Elbbachufer gelegenen Waldstück zwischen Hadamar-Niederzeuzheim und Hadamar zu einem kleinen Brand, welcher glücklicherweise schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein Fußgänger hatte gegen 21:35 Uhr ein kleines Feuer in einem Baumstumpf bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese hatte das Feuer schnell gelöscht. Während der Löscharbeiten fiel ein zweites Feuer auf, welches nach dem Durchlaufen des Elbbachs erreicht und ebenfalls schnell gelöscht werden konnte. Zu erreichen waren die Brandstellen über die Verlängerung der Straße „Untere Bornwiese“, über einen Feldweg bis zum Elbbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431)9140-0 um Mitteilungen von Zeugen, welche in dem beschriebenen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Motorroller gestohlen und ausgeschlachtet, Limburg a. d. Lahn, Galmerstraße, 18.06.2023, 22.00 Uhr bis 19.06.2023, 12.00 Uhr

(pa)In der Limburger Galmerstraße kam es von Sonntag auf Montag zum Diebstahl eines Motorrollers. Der schwarze 50er-Roller der Marke „Benelli“ war zur Tatzeit – zwischen Sonntagabend und Montagmittag – in einem Hinterhof abgestellt, als sich Unbekannte an dem Kleinkraftrad zu schaffen machten. Die Täter überwanden das Lenkradschloss und entwendeten den Motorroller. Am Montagmittag wurde der gestohlene Roller schließlich in der Straße „Im Ansper“ ausgeschlachtet aufgefunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Nach Unfall davongefahren,

Villmar, Zehntenstraße, 19.06.2023, 07.30 Uhr bis 08.40 Uhr

(pa)Am Montagmorgen ereignete sich in Villmar ein Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein roter Dacia Logan war am Fahrbahnrand der Zehntenstraße geparkt, als zwischen 07.30 Uhr und 08.40 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Pkw fuhr. Dabei entstand an dem Dacia ein Schaden von rund 1.500 Euro. Verbotenerweise fuhr der oder die Verantwortliche anschließend unerkannt davon. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 bei der Polizei in Limburg zu melden.