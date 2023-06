Main-Taunus: Die Polizei-News

Unbekannter überfällt Spaziergänger,

Liederbach, Hofheimer Weg, Montag, 19.06.2023, 08:50 Uhr

(da)Am Montag wurde ein Fußgänger auf einem Feldweg in Liederbach überfallen. Gegen 08:50 Uhr ging ein 31-jähriger Mann am Hofheimer Weg spazieren, als er von einer ihm unbekannten Person zunächst angerempelt und anschließend unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert wurde. Mit einer Beute im Wert von knapp 4.000EUR flüchtete der Täter dann in unbekannte Richtung. Im Nachgang konnte der Geschädigte den Unbekannten als männlich, ca. 185cm groß und im Alter von 25-35 Jahren beschreiben. Er hatte einen dunklen Vollbart, der Rest des Gesichts war durch eine schwarze OP-Maske sowie eine dunkle Sonnenbrille verdeckt. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Kappe, einem dunklen T-Shirt, einer kurzen, grauen Jogginghose sowie weißen Sneakern der Marke Nike. Weiterhin beschrieb der Geschädigte die Person mit einem südländischen Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Ladendiebe eingesperrt,

Hofheim, Ahornstraße, Montag, 19.06.2023, 15:20 Uhr

(da)Am Montagnachmittag standen drei Ladendiebe in Hofheim vor verschlossenen Türen. Gegen 15:20 Uhr wurde die Polizei nach Hofheim in die Ahornstraße gerufen. Hier hatten Mitarbeitende eines Supermarkts drei Ladendiebe gestellt. Um eine Flucht der drei Personen zu verhindern, verschlossen die Mitarbeitenden kurzerhand die Ladentüren. Somit blieb den Dieben nichts Anderes übrig, als auf die Polizei und somit ihre Mitfahrgelegenheit zur Polizeistation Hofheim zu warten. Vor Ort stellten die Beamtinnen und Beamten ein Stehlgut im Gesamtwert von ca. 130EUR fest. Es handelte sich hierbei vornehmlich um Lebensmittel sowie hochprozentige Spirituosen. Diese Beute hatten die Täter zunächst in Rucksäcken verstaut, wurden jedoch an der Kasse durch eine Kassiererin versucht aufzuhalten. Einer der drei Ladendiebe schubste die Frau daraufhin zur Seite, um sich und seinen Komplizen eine Flucht zu ermöglichen, jedoch machten ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Kassiererin einen Strich durch die Rechnung. Die drei Männer im Alter von 29, 41 und 58 Jahren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Drei E-Bikes auf Tiefgarage entwendet, Liederbach-Niederhofheim, Am Kühlen Grund, Montag, 19.06.2023, 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(da)In der Nacht auf Montag wurden in Kelkheim drei hochwertige E-Bikes gestohlen. Nach bisherigem Kenntnistand verschafften sich die Fahrraddiebe im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage in der Straße „Am Kühlen Grund“. In der Garage fanden sie drei hochwertige E-Bikes vor, die sie sodann entwendeten und unerkannt flohen. Die Fahrräder haben einen Gesamtwert von knapp 15.000EUR. Durch aufmerksame Mitbürgerinnen und Mitbürger konnten jedoch zwei der gestohlenen Räder in einem nahegelegenen Feld wieder aufgefunden werden. Von den Dieben fehlt weiterhin jede Spur. Nun ermittelt die Polizei und nimmt Ihre Hinweise unter 06195 / 6749-0 entgegen.

Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen einbringen, so gibt es hierzu nun das „Sicherheitsportal Hessen“. Sei es eine flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt – die Meldestelle Hessen gegen Hetze – die Polizeiliche Onlinewache – den kommunalen Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

Diverse Einbrüche auf Baustellen,

Kelkheim-Münster, Görlitzer Straße, Hattersheim, Schulstraße, Flörsheim-Wicker, Auf dem Goldborn, Samstag, 17.06.2023 bis Montag, 19.06.2023

(da)Am Montag wurden der Polizei drei Diebstahlsdelikte auf Baustellen im Main-Taunus-Kreis mitgeteilt. Auf einem Baustellengelände in der Görlitzer Straße in Kelkheim-Münster entwendeten Unbekannte einen Abbruchhammer samt Aufsatz. Diese Gerätschaft mit einem Wert von ca. 9.500EUR war zuvor an einem dort befindlichen Bagger verbaut gewesen. Als möglicher Tatzeitraum kommt Samstag, 17.06.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 19.06.2023, 08:00 Uhr in Betracht. Bei entsprechenden Hinweisen wenden Sie sich in diesem Fall unter 06195 / 6749-0 an die Polizeistation Kelkheim.

In der Schulstraße in Hattersheim verschafften sich die Diebe unbefugt Zugang zu einem Schulgelände. Hier entwendeten sie von einer dort befindlichen Baustelle eine Rüttelplatte, die eigentlich durch eine Baggerschaufel gegen Diebstahl gesichert worden war. Der Tatzeitraum kann auf Samstag, 17.06.2023, 18:30 Uhr bis Montag, 19.06.2023, 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt hier die Polizeistation Hofheim unter 06192 / 2079-0 entgegen.

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr geriet eine Baustelle in Flörsheim-Wicker ins Visier von Baustellendieben. Hier brachen sie zunächst einen in der Straße „Auf dem Goldborn“ befindlichen Baucontainer au. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem Kran und einer am Kran befindliche Kiste. Schlussendlich flüchteten sie jedoch, ohne an Stehlgut gelangt zu sein. Ihre Hinweise betreffend diesen Vorfall nimmt die Polizeistation Flörsheim unter 06145 / 5476-0 entgegen.

Frau fährt im betrunkenen Zustand Ehemann an, Hochheim, Frankfurter Straße, Montag, 19.06.2023, 19:10 Uhr

(da)Am Montag gegen 19:10 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, dass eine betrunkene Frau soeben auf einem Parkplatzgelände eines Supermarkts ihren Ehemann angefahren habe. Unverzüglich begaben sich Einsatzkräfte der Polizei sowie ein Notarzt und Krankenwagen zur vermeintlichen Unfallstelle in der Frankfurter Straße in Hochheim. Vor Ort gab es zunächst Entwarnung. Der genannte Ehemann war unverletzt und bedurfte keinerlei medizinischer Versorgung. Jedoch war er laut Zeugenaussagen tatsächlich von seiner Ehefrau angefahren worden. Diese hätte zuvor versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt und ihn beim Zurücksetzen leicht touchiert. Die Polizeibeamten führten nun mit der Ehefrau einen Atemalkoholtest durch, der über 1,3 Promille ergab. Somit musste sie die Beamten zur Polizeidienststelle nach Flörsheim begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.