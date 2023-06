Wiesbaden: Die Polizei-News

26-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, 19.06.2023, 22.40 Uhr,

(pl)In der Bahnhofstraße wurde einem 26-jährigen Mann am Montagabend Bargeld

geraubt. Ein Mann soll den Geschädigten gegen 22.40 Uhr mehrfach getreten und

ihm dann das mitgeführte Bargeld entwendet haben. Im Anschluss sei der Räuber

mit der Beute in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Mögliche Zeuginnen oder

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Herbert-Anlagen, 19.06.2023, 22.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend hat sich ein unbekannter Mann in der Wiesbadener Innenstadt

in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Der Mann soll sich gegen 22.50 Uhr

in den Herbert-Anlagen im Bereich der Sitzbänke aufgehalten und währenddessen an

seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die verständigten Polizeikräfte

konnten einen 45-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Der 45-Jährige wurde zwecks

weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zum Revier genommen und anschließend wieder

auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Supermarkt von Einbrechern angegangen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße.

20.06.2023, 02.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Supermarkt in der Dotzheimer Straße von

Einbrechern angegangen. Die Täter hebelten um kurz vor 02.00 Uhr eine

Nebeneingangstür auf. Als sie dann aber im Gebäude aufgrund eines

heruntergelassenen Gitters nicht mehr weiterkamen, brachen sie ihr Vorhaben ab

und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Scheibe in Linienbus eingeschlagen,

Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, 19.06.2023, 12.25 Uhr,

(pl)In Wiesbaden kam es am Montagmittag zu einer Sachbeschädigung in einem

Linienbus. Gegen 12.25 Uhr befand sich der betroffene Bus in der

Carl-von-Linde-Straße, als ein Fahrgast mit einem Nothammer eine Seitenscheibe

eingeschlagen habe und nach dem Halt des Busses in Richtung Dotzheimer Straße

weggerannt sei. Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Mann, konnte von den

verständigten Polizeikräften in einem angrenzenden Einkaufsmarkt festgenommen

werden. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der im Bus zurückgelassene Nothammer wurde

sichergestellt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu

setzen.

Mehrere Fahrgäste bei Busunfall verletzt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

19.06.2023, 14.35,

(pl)Bei einem Busunfall in Wiesbaden sind am Montagnachmittag neun Personen

leicht verletzt worden. Der Linienbus war gegen 14.35 Uhr auf der Busspur der

Dotzheimer Straße in Richtung Werderstraße unterwegs, als ein 29-jähriger

Autofahrer aufgrund eines vorausfahrenden Pkw abbremste und auf die Busspur

auswich. In der Folge touchierten sich die beiden Fahrzeuge und der Busfahrer

leitete eine Vollbremsung ein. Durch das Bremsmanöver wurden neun Fahrgäste

leicht verletzt, wovon acht in einem Krankenhaus untersucht worden sind.

Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden,

Wiesbaden, 18.06.2023 bis 19.06.2023,

(pl)Am Sonntag und am Montag wurden in Wiesbaden mehrere Kontrollmaßnahmen

durchgeführt. In den Abendstunden des Sonntags war die Wiesbadener Polizei mit

Unterstützung der Stadtpolizei zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht vorrangig im

Bereich der Waffenverbotszone unterwegs und kontrollierte 38 Personen. Hierbei

stellten die Polizeikräfte ein Küchenmesser und drei Schraubendreher sicher. Das

Mitführen dieser Gegenstände innerhalb der Waffenverbotszone stellt einen

Verstoß gegen die Gefahrenabwehrverordnung dar. Darüber hinaus wurden bei zwei

Personen Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Am Montag richtete die Wiesbadener Polizei zwischen 11.00 Uhr und

13.45 Uhr im Konrad-Adenauer-Ring und anschließend zwischen 14.15 Uhr und 17.30

Uhr in der Rampenstraße zwei stationäre Verkehrskontrollen ein. Insgesamt

kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 52 Fahrzeuge und 67 Personen. Im

Ergebnis wurden eine Drogenfahrt und drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz

festgestellt sowie 26 Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schockanruf kostet 74-Jährige 11.000EUR, Kiedrich,

Montag, 19.06.2023, 10:50 Uhr

(da) Am Montagmittag wurde eine 74-jährige Frau aus Kiedrich um ihr Erspartes

gebracht. Gegen 10:50 Uhr kontaktierte sie eine unbekannte Telefonnummer. Gemäß

der mittlerweile weit verbreiteten Betrugsmasche meldete sich die vermeintliche

Polizei und schilderte in dramatischer Art und Weise, dass die Nichte der

Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer

im Raum stehenden Haftstrafe müsse die Dame nun eine sechsstellige Kaution

leisten. Mit den besten Absichten übergab die 74-Jährige Bargeld sowie Schmuck

im Gesamtwert von ca. 11.000EUR an einen „Gerichtsvollzieher“, der sie nach

telefonischer Abstimmung mit den vermeintlichen Polizisten zu Hause aufsuchte.

Erst im Nachgang fiel der Dame auf, dass sie einer professionellen Betrugsmasche

aufgesessen war und der Gerichtsvollzieher ein Komplize von Telefonbetrügern

war. Hier war dieser jedoch bereits mit seiner Beute über alle Berge. Bei dem

Abholer der Wertgegenstände habe es sich um einen Mann im Alter von ca. 35

Jahren gehandelt, mit dunklen kurzen Haaren. Er sei ca. 180cm groß gewesen und

habe über ein gepflegtes, mitteleuropäisches Erscheinungsbild verfügt. Die

Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 0611 /

345-0 Hinweise entgegen.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder

andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz

besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit

noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht

direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei

sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben

Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder

Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl.

der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Unbekannte zerkratzen PKW,

Oestrich-Winkel, Römerstraße, Montag, 19.06.2023, 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(da)Unbekannte zerkratzten am Montagvormittag einen weißen VW Tiguan. Das

Fahrzeug parkte von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr in der Römerstraße. Der Sachschaden

der Kratzer, die neben dem Lack auch die Gummidichtungen des PKW beschädigten,

wird auf ca. 2.500EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation

Rüdesheim unter 06722 / 9112-0 entgegen.

Baustellendiebstahl in Oestrich,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Freitag, 16.06.2023, 15:15 Uhr bis Montag,

19.06.2023, 08:00 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende diverse Baumaterialien und Werkzeuge von

einer Baustelle in Oestrich entwendet. Im Zeitraum vom Freitag, 16.06.2023,

15:15 Uhr bis Montag, 19.06.2023, 08:00 Uhr verschafften sich die Täter unbefugt

Zutritt zu einem Baustellengelände in der Rheingaustraße. Hier entwendeten sie

diverse Baumaterialien und Werkzeuge in einem Gesamtwert von über 6.000EUR.

Aufgrund der Vielzahl und Größe der entwendeten Gegenstände wird derzeit davon

ausgegangen, dass die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Aus diesem

Grund bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind im

Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Ihre Hinweise nimmt

die Polizeistation Rüdesheim unter 06722 / 9112-0 entgegen.

Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz, Niedernhausen, Quellenweg, Sonntag,

18.06.2023, 15:10 Uhr bis 17:10 Uhr

(da) Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Parkplatzgelände eines Schwimmbads in

Niedernhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Während sich der Besitzer eines

schwarzen Mazda 2 im Schwimmbad im Quellenweg vergnügte, beschädigte eine bisher

unbekannte Person bei einem Aus- oder Einparkversuch ebendiesen PKW. Ohne den

Schaden bei der Polizei zu melden, flüchtete die unfallverursachende Person im

Anschluss von der Unfallstelle. Der Mazda war im Zeitraum von 15:10 bis 17:10

Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbads abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 1.000EUR. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06126 / 9394-0 entgegen.