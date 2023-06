Bergstrasse

Groß-Rohrheim: Kriminelle versuchen Getränkeautomaten aufzubrechen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Rohrheim (ots)

Nachdem sich Kriminelle zwischen Montag (19.6., 14 Uhr) und Dienstag (20.6., 8 Uhr) an einem Getränkeautomaten im Bereich des Bahnhofs zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Unbekannten mittels Gewalteinwirkung an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Ihr Vorhaben scheiterte, weshalb sie im Anschluss das Weite suchten.

Das ermittelnde Kommissariat 42 in Viernheim sucht nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 06206/9440-0 erreichbar.

Lindenfels: Gleitschirmflieger verletzt

Lindenfels (ots) – Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe hat am

Montagnachmittag (19.6.) die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren. Ersten

Erkenntnissen startete der Mann gegen 14.20 Uhr mit seinem Gleitschirm im

Bereich des Luftsportvereins. Vermutlich verlor er aufgrund der herrschenden

Thermik die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte aus etwa sechs Höhenmetern

zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam zur weiteren

ärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Neben der Polizei war ein Notarzt, Rettungswagen- sowie Hubschrauber eingesetzt.

Der deutsche Hängegleiter-Verband wurde ebenfalls über den Vorfall informiert.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots) – In der Zeit von Donnerstag, den 15.06.2023, 09:00 Uhr bis 14:40

Uhr ereignete sich in Fürth-Fahrenbach, Im Heinegarten in Höhe der Hausnummer

19, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang

unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren einen dort geparkten roten Fiat

Transit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Unfall verursachende

Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Am geschädigten Fahrzeug konnte grüner Lackabrieb festgestellt werden.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt-Arheilgen: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Darmstadt (ots) – Nach dem versuchten Einbruch in die Räume einer

Kindertagesstätte in der Hebbelstraße, suchen die Ermittler des Kommissariats 43

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Der Tatzeitraum erstreckt sich über das Datum Freitag (16.6.) bis Montagmorgen

(19.6.). Die Spuren der Täter zeigten sich in mehreren Hebelspuren an der

Eingangstür, die dem kriminellen Vorgehen offensichtlich Stand hielt. Danach

schlugen die Unbekannten ein Fenster ein. Nach derzeitigem Stand betraten sie

die Räume nicht und flüchteten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten

konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Arheilgen: Geld und Schmuck gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf Geld und Schmuck hatten es Einbrecher in der Zeit zwischen

Donnerstag (15.6.) und Montag (19.6.) in einem Einfamilienhaus in der Würzburger

Straße abgesehen. Am Montagabend hatten die Hausbesitzer ihre Spuren entdeckt

und Anzeige erstattet. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über eine

Hintertür gewaltsam in das Haus. Mit ihrer Beute flüchteten sie bislang

unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Alle in diesem

Zusammenhang stehende Hinweise werden an die ermittelnden Beamten des

Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690.

Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Montag (18.-19.6.) haben sich Einbrecher über

ein Badezimmerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus im Niebergallweg

verschafft. In den Räumen durchwühlten sich zahlreiche Schränke. Der Umfang und

Wert der gemachten Beute ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen zu den Tätern unter

der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Nord: Autos von gemeinnützigem Verein beschädigt / Täter stechen Reifen platt

Darmstadt (ots) – Nachdem zwei Autos eines gemeinnützigen Vereins in der Nacht

zum Montag (18.-19.6.) offenbar von Kriminellen mutwillig beschädigt wurden, hat

das Kommissariat 43 die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dieser

Sachbeschädigung übernommen und sucht Zeugen.

Zum Zeitpunkt der Tat, bei der die noch unbekannten Vandalen drei Reifen platt

stachen, parkten beide Fahrzeuge des Vereins in der Bismarckstraße, unmittelbar

vor dem Vereinsgebäude.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise zu den Tätern nehmen die

Ermittler unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Container aufgebrochen und Werkzeuge entwendet / Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Mühltal (ots) – In der Nacht zum Dienstag (19.-20.6.) haben Kriminelle von einer

Baustelle in der Rheinstraße mehrere Baumaschinen im Wert von mindestens 3000

Euro entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes, darunter unter anderem

eine Kettensäge sowie eine Verdichtungsramme, dürften die Täter ein Fahrzeug

benutzt haben. Die Werkzeuge waren in einem Container gelagert, zu dem sich die

noch Unbekannten gewaltsam Zugang verschafft hatten. Das Kommissariat 41 in

Ober-Ramstadt ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise

von Zeugen unter der Rufnummer 06154/63300, zu erreichen.

Mühltal/Roßdorf: Ordnungshüter führen zahlreiche Verkehrskontrollen durch / Zwei Autofahrer berauscht am Steuer, eine Waffe sichergestellt

Mühltal / Roßdorf (ots) – 28 kontrollierte Autos und 53 kontrollierte Personen

sind das Ergebnis zahlreicher Verkehrskontrollen, die Beamte von der Polizei in

Ober-Ramstadt, mit tatkräftiger Unterstützung von Einsatzkräften der hessischen

Bereitschaftspolizei am Montagabend (19.6.) in der Zeit zwischen 17 und 1 Uhr,

unter anderem im Bereich Mühltal „Kühler Grund“, durchgeführt haben.

Zwei gestoppte Autofahrer werden sich wegen des Verdachts des Fahrens unter dem

Einfluss von Drogen strafrechtlich verantworten müssen und ein 22-Jahre alter

Beifahrer wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Mann aus Münster hatte

eine Schusswaffe samt Munition bei sich im Fußraum mitgeführt, ohne dass er

dafür eine Waffenerlaubnis vorzeigen konnte. Es erfolgte die Sicherstellung der

Waffe und die vorläufige Festnahme des 22-Jährigen. Er kam mit zur Wache, von

der er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen wurde.

Ähnlich erging es einem 50-Jährigen aus Erzhausen, den die Beamten gegen 23.50

Uhr in seinem Twingo am „Kühlen Grund“ stoppten. Weil er Anzeichen für den

Konsum von Drogen aufwies, endete seine Fahrt noch an Ort und Stelle. Auf der

Dienststelle schlossen sich eine Blutprobenentnahme und die Einleitung des

Strafverfahrens an. Wenige Stunden zuvor war ein 37 Jahre alter Mann am Steuer

eines Ford Fiestas auf der Bundesstraße 38 bei Roßdorf ins Visier der

Ordnungshüter geraten. Bei seiner Überprüfung zeigte sich, dass auch er

Anzeichen des Drogenkonsums aufwies. Seine Fahrt endete ebenfalls gegen 21.15

Uhr, mit seiner vorläufigen Festnahme, auf der Wache. Dort erfolgten die

Anzeigenerstattung und seine Blutprobenentnahme.

Groß-Zimmern: Wertgegenstände aus Auto gestohlen / Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Werkzeug, einen Laptop samt Tasche und weitere Gegenstände

haben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (19.-20.6.) aus einem mutmaßlich

unverschlossenen Auto in der Heimstättenstraße mitgehen lassen. Der Schaden wird

derzeit auf mehr als 600 Euro geschätzt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22)

ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Weiterstadt: Diebe gehen arbeitsteilig vor / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weiterstadt (ots) – Arbeitsteilig müssen mehrere Täter am vergangenen Wochenende

in der Zeit zwischen Freitag (16.6.) und Montagmorgen (19.6.) auf einem

Baustellengelände in der Robert-Koch-Straße vorgegangen sein. Dort entwendeten

sie eine Rüttelplatte, die durch die Ablage eines Baggerarms mit Schaufel gegen

die Wegnahme gesichert war. Die Täter überwanden den Sicherungsschutz und

transportierten die Rüttelplatte ab. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen

beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten,

sich mit den Ermittlern des Kommissariats 42 in Darmstadt in Verbindung zu

setzen (Rufnummer 06151/9690).

Weiterstadt: Baggerschaufel und Rüttelplatte gestohlen

Weiterstadt (ots) – Zwischen Samstagabend (17.6.) und Sonntagmorgen (18.6.)

haben Diebe eine Baustelle in der Feldstraße heimgesucht und Beute gemacht. Nach

ersten Erkenntnissen machten sie sich dort an einem Minibagger zu schaffen und

bauten dort unter anderem die Baggerschaufel ab. Auch eine Rüttelplatte mit

Hartgummiaufsatz ließen die Kriminellen mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich

auf mehrere Tausend Euro. Zum Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein

Fahrzeug verwendet haben.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt und nimmt alle Hinweise zu

den Dieben oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Zimmern: Zeugen nach Körperverletzung auf Tankstellengelände gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Am Sonntagabend (18.6.) ist ein 32 Jahre alter Mann aus

Groß-Zimmern auf einem Tankstellen Gelände in der Darmstädter Straße von einem

noch unbekannten Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Im Anschluss an diese Attacke flüchtete der Mann sofort mit seinem Begleiter.

Infolge des Faustschlags erlitt der Angegriffene leichte Verletzungen und musste

mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 41 in Dieburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Körperverletzungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des

Geschehens, dass sich gegen 18 Uhr ereignete.

Zur Beschreibung des Täters ist den Beamten bekannt, dass es sich um einen etwa

14 bis 20 Jahre jungen und circa 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben soll. Er

war komplett schwarz gekleidet. Seine kurzen schwarzen Haare waren „nach oben

gestylt“. Anhaltspunkte zu seinem Begleiter liegen den Ermittlern nicht vor.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder andere Hinweise zu dem Duo geben

können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer: 06071/96560).

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Heckscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Im Rugbyring, auf Höhe der Kreuzung zur Frankfurter Straße, schlugen Kriminelle in der vergangenen Nacht die Heckscheibe eines dort parkenden Autos ein.

Der silberne Mitsubishi Colt war seit Montagabend (19.6., 18 Uhr) dort abgestellt. Durch Zeugen wurde der Schaden am Dienstag (20.6., 9 Uhr) festgestellt. Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden durch das zuständige Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Mörfelden-Walldorf: Ordnungshüter überwachen den Verkehr – Mehrere Verfahren eingeleitet

Am Montagmittag (19.6.) wurde von Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr eine Verkehrskontrollstelle auf der Bundesstraße 486 durchgeführt. Im Bereich des Aldi-Zentrallagers stoppten die Ordnungshüter im Rahmen einer Lasermessung 23 Autofahrer, welche die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern.Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge und 28 Personen kontrolliert. Berauschende Fahrzeugführer konnten erfreulicherweise nicht festgestellt werden.

Groß-Gerau/Darmstadt: Popcorn statt Taschenrechner – 400 Schüler informieren sich über sexualisierte Gewalt im Netz – Erfolgreiche Kinoveranstaltung der Präventionskampagne „Brich dein Schweigen“

Groß-Gerau/Darmstadt (ots) – Ein Mann Mitte 50 sendet unaufgefordert ein

Penisbild an ein zwölfjähriges Mädchen. Eine der Szenen aus „Gefangen im Netz“.

Der von der Filmwelt Verleihagentur Berlin schulisch aufbereitete Dokumentarfilm

erzählt in fesselnden Bildern das Drama dreier jugendlich aussehender

Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz mit fiktiven Profilen als

12-Jährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt bis zu den ersten Treffen

mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden.

Im Rahmen der vom Polizeipräsidium Südhessen, Rotary-Clubs der Region und dem

Verein Bürger und Polizei Bergstraße e.V. initiierten, sowie weiteren

Hilfestellen und Kooperationspartnern unterstützten Präventionskampagne gegen

sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen „Brich Dein Schweigen-Hinter

jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“, fand am Montag (19.06.) im Kinopolis

Darmstadt, nach insgesamt elf gut besuchten Kinoveranstaltungen mit mehreren

tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ganz Südhessen, nun für den Landkreis

Groß-Gerau der offizielle Abschluss der Reihe mit Vorführungen des Films statt.

Der Kinosaal war mit rund 400 interessierten Schülerinnen, Schülern und

Lehrkräften vollbesetzt. Überwiegend handelte es sich hierbei um Schulklassen

aus dem Kreis Groß-Gerau. Der Landrat des Kreises Groß-Gerau, Thomas Will und

der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Rudi Heimann, begrüßten das

Publikum.

Landrat Thomas Will appellierte an die jungen Kinobesucher: „Ich hoffe sehr,

dass Ihr nach dem Anschauen des Films hinsichtlich der Gefahren, die das Netz

birgt, sensibilisiert seid. Denkt immer daran, egal wie aussichtslos in diesem

Zusammenhang eine Situation auch erscheinen mag, es gibt für Euch immer einen

Ausweg. Vertraut Euch im Ernstfall Personen an, die Euch nahestehen oder wendet

Euch an eine der vielen Hilfestellen, die es in Südhessen und auch bei uns im

Kreis Groß-Gerau gibt.“

An das einstündige filmische Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema

Missbrauch an Jugendlichen im Netz wirft und Schülerinnen und Schüler

sensibilisieren soll, schloss sich wie bei allen bisherigen Vorführungen eine

rege Fragerunde im Kinosaal an. Mit der Thematik tagtäglich befasste

Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Vertreter der Hilfestellen und der Schulen

standen den Schülerinnen und Schülern anschließend für Fragen wie „An wen kann

ich mich wenden?“, „Wann sollte ich zur Polizei gehen?“ oder „Was ist bereits

strafbar?“ Rede und Antwort.

Zum Abschluss machte das Kinopublikum noch regen Gebrauch davon, sich an den im

Foyer des Kinos zahlreich aufgereihten Informationsständen mit Mitarbeitern der

Hilfestellen und der Polizei auszutauschen und mit Informationsmaterial zum

Thema zu versorgen.

Nauheim: Einbruch in Rathaus – Wer kann Hinweise geben?

Im Zeitraum zwischen Freitag (16.6., 13 Uhr) und Montag (19.6., 4.45 Uhr) brachen Kriminelle in das Rathaus der Gemeinde Nauheim ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten Unbekannte durch das Untergeschoss gewaltsam in das Gebäude und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Beute sind nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Laptops mit Zubehör. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei 42 in Groß-Gerau ist mit dem Fall vertraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Schulcontainer von Kriminellen angegangen – Elektrogeräte gestohlen

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (16.6., 18.15 Uhr) und Montag (19.6., 6.20 Uhr) widerrechtlich Zutritt auf ein Schulgelände in der Straße ‚An den Nußbäumen‘. Aus einem dort abgestellten Container, in dem sich mehrere Klassenräume befinden, nahmen die Diebe mehrere Computer sowie Computerzubehör mit. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro ausgegangen.

Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Stehlguts machen können, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Bischofsheim: Einbruch in Baucontainer – Werkzeuge entwendet

An einem Baustellencontainer in der Hans-Dorr-Allee machten sich Kriminelle in der Nacht zum Samstag (17.6.) zu schaffen. Sie begaben sich widerrechtlich auf das Gelände und gelangten ersten Erkenntnissen zufolge durch das Aufhebeln eines Vorhängeschlosses in den Container. Aus diesem ließen die Diebe mehrere Werkzeuge mitgehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Mörfelden-Walldorf: Polizei lädt zur Fahrradregistrierung ein

Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Mörfelden-Walldorf einen Termin für das neue Serviceangebot „die Fahrradregistrierung“ an. Für die Veranstaltung werden Interessierte gebeten, sich vorab anzumelden.

Die Fahrradregistrierung findet am Montag, den 3. Juli, in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Sie können ihr Rad auf dem Vorplatz des Rathauses Walldorf, in der Flughafenstraße 37, polizeilich registrieren lassen. Für die Registrierung werden ein Ausweisdokument, der Eigentumsnachweis und das Rad selbst benötigt.

Was genau ist die Fahrradregistrierung?

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes Rad polizeilich registriert werden.

Sie sind interessiert und wollen sich für die Veranstaltung anmelden? Dann melden Sie sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 oder auch gerne persönlich auf der dortigen Wache.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/