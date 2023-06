Polizei zum Johannisfest vorbereitet

Mainz (ots) – Zum diesjährigen Johannisfest hat auch die Mainzer Polizei alle notwendigen Vorkehrungen getroffen um den bis zu 500.000 Besuchern ein schönes Erlebnis zu ermöglichen. Mit bis zu 100 Einsatzkräften ist die Polizei an den verschiedenen Tagen im Einsatz. Schwerpunkt dürfte der Montag, mit seinem Feuerwerk sein, wenn insbesondere Verkehrsmaßnahmen notwendig werden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit steht die Polizei eng mit dem Veranstalter und einem von diesem beauftragten Unternehmen in Kontakt. Sie kann bei Bedarf auf Videokameras auf dem Veranstaltungsgelände zugreifen, welche nur während der Veranstaltungszeiten den Blick auf mögliche Brennpunkte ermöglichen.

Darüber hinaus wurden insgesamt 27 Personen Aufenthaltsverbote für den Zeitraum des Johannisfestes ausgesprochen. Aufgrund von Erkenntnissen aus zurückliegenden Veranstaltungen bieten diese Grund für die Annahme auch jetzt für Störungen zu sorgen. Zur Überwachung dieser Aufenthaltsverbote werden alle Einsatzkräfte sensibilisiert sowie am Samstagabend Super-Recognizer eingesetzt.

Die Polizei Mainz wird zeitweise durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sowie durch

die Wasserschutzpolizei RLP (beide PP ELT) unterstützt. Die hessische Polizei wird ebenfalls im Einsatz sein.

Körperverletzung in Bretzenheim – Täter gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots) – Scheinbar ohne Grund und ohne Vorwarnung greifen 2 Männer ihr ebenfalls männliches Opfer an und flüchten anschließend. Am Montag gegen 20:45 Uhr wird ein 43-jähriger Mainzer im Südring in Bretzenheim vor einer Apotheke von 2 ihm unbekannten Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Kurz darauf schlagen und treten beide Täter auf den Mainzer ein und treffen ihn hierbei auch im Gesicht. Danach flüchten sie in Richtung Karl-Zörgiebel-Straße bzw. Stadtmitte.

Durch das leicht verletzte Opfer kann lediglich eine vage Personenbeschreibung abgegeben werden. Demnach sei ein Täter 180cm groß und der Andere etwas kleiner gewesen. Beide hätten schwarze Haare und ein „südländisches“ Aussehen gehabt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

„Sextortion“ oder auch „Erpressung auf sexueller Grundlage“ führt bei Täter zu Erfolg

Mainz (ots) – Als ein 56-Jähriger eine neue Internetbekanntschaft machte, ahnte er vermutlich noch nicht, dass ihn das viel Ärger und Geld kosten wird. Der geschädigte Mann wurde in einem sozialen Netzwerk von einem weiblichen Profil angeschrieben. Nachdem man sich besser kennen lernte, einigte man sich schließlich darauf ein Videotelefonat durchzuführen und sich dabei selbst zu befriedigen.

Nachdem der Mann seinen Teil der Abmachung erfüllte, wurde durch den oder die Täter das Videotelefonat beendet. Es kam nun sofort zu Drohungen bzw. Erpressungsversuchen. Der Mann solle mehrere hundert Euro überweisen, da sonst das aufgezeichnete Video an Freunde und Familie des Mannes verschickt werden würde.

Aus Scham ging der Mann auf die Forderung ein und überwies einen mittleren 3-stelligen Betrag. Danach endeten die Forderungen jedoch nicht.

Die so genannte „Sextortion“-Masche gibt es in mehreren Ausführungen. Oftmals werden auch computergenerierte E-Mails verschickt in denen das potenzielle Opfer aufgefordert wird Geld oder Bitcoins zu überweisen, da man das Opfer beim Konsumieren von pornografischen Videos gefilmt habe.

Wir empfehlen daher dringend niemals Nackt- oder Intimaufnahmen über Videonachrichten zu versenden oder Videotelefonate durchzuführen, schon gar nicht mit fremden Personen. Gehen sie niemals auf Geldforderungen ein. Die Täter hören nach einer Überweisung nicht mit den Forderungen auf. Blockieren sie den Kontakt und erstatten sie Anzeige.

Eine ausführliche Beschreibung des Phänomens mit einem anschaulichen Video finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/