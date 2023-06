Kletterunfall im Steinbruch – Kletterer schwer verletzt

Schriesheim (ots) – Am Sonntag gegen 11.30 Uhr stürzte ein 33-jähriger Kletterer im Steinbruch Sinsheim ca. 6 Meter in die Tiefe. Der Mann wurde durch den Sturz schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Nach erstem Ermittlungsstand rutschte der 33-Jährige eigenverschuldet und zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens ungesichert ab.

Einsatzkräfte von Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Porschefahrer verursacht Unfall und flüchtet – Zeugenaufruf

Hockenheim (ots) – Am Montag 19.06.2023 konnte ein Zeuge um 13 Uhr eine Unfallflucht in der Werderstraße beobachten. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eines Porsche wurde beim rückwärtigen Rangieren ein geparkter Audi beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Porsche-Fahrer von der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt. Der Unfallverursacher sowie der Pkw können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer: männlich, zw. 27-28 Jahre alt, braune Haare, 3-Tage-Bart, schlanke/normale Körperstatur

Pkw: älteres Sportmodell mit schwarzer bzw. dunkelfarbener Lackierung.

Weitere Zeugen, welche Hinweise über den Fahrer und/oder den Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/2860-0 zu melden.

Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Weinheim (ots) – Der 17-jährige Fahrer einer Yamaha stürzte am Montag gegen 11 Uhr alleinbeteiligt im Bereich der Bertleinsbrücke in Weinheim in eine Böschung. Er hatte zuvor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Sein Motorrad stoppte im dortigen Bachlauf. Es wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim geborgen. Die Wasserbehörde Bergstraße wurde in Kenntnis gesetzt. Der Yamaha-Fahrer und sein 17-jähriger Begleiter waren mit ihren Fahrzeugen Am alten Weinheimer Weg aus Richtung Weinheim kommend unterwegs. Der Verkehrsdienst Mannheim des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Betrug durch Textnachricht

Mühlhausen (ots) – Am Sonntag meldete sich ein 37-Jähriger beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, da ihm in den frühen Morgenstunden das Mobiltelefon abhanden gekommen war. Ob er es in Heidelberg verloren hatte oder es ihm gestohlen wurde, blieb zunächst unklar. Am Montag erhielt der Vater des 37-Jährigen gegen 14 Uhr über einen Messenger-Dienst eine Textnachricht, abgeschickt vom Telefon des Sohnes, in welcher dieser um finanzielle Unterstützung bat.

Der 70-Jährige, der nichts vom Verlust des Mobiltelefons wusste, hatte keinen Grund am Inhalt dieser Nachricht zu zweifeln. Um seinem Sohn zu helfen, überwies er kurz hintereinander mehrere Geldbeträge an Konten in Deutschland. Seiner Bank fielen zum Glück die ungewöhnlichen Kontobewegungen auf und kontaktierte ihn deshalb.

Letztlich flog so der Betrug auf und zumindest zwei der drei Überweisungen konnten rückgängig gemacht werden. Wie genau die bislang unbekannte Täterschaft in den Besitz des Mobiltelefons

gelangte, ist Gegenstand der eingeleiteten Betrugsermittlung.

Die Polizei rät bei Geldforderungen über Messenger-Diensten:

Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht.

Fragen Sie in solchen Fällen im Chat nach Dingen, die nur der echte Absender kennen kann.

Lassen Sie sich nicht zur Eile und insbesondere nicht zu Sofortüberweisungen drängen.

Verständigen Sie im Zweifel umgehend Ihre Bank und die Polizei. Löschen Sie nicht im Falle eines Betruges die Chatinhalte oder die Rufnummer.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche über WhatsApp schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Scheibe an PKW eingeschlagen und Werkzeug gestohlen

Plankstadt (ots) – Irgendwann im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagfrüh wurden bislang aus einem Auto an der Ringstraße, mehrere Gartenwerkzeuge gestohlen. Ein 49-Jähriger hatte seinen VW dort über das Wochenende geparkt. Als er dann am Montag gegen 07.30 Uhr zu seinem Auto ging, musste er feststellen, dass die Heckscheibe eingeschlagen und mehrere hochwertige Gartenwerkzeuge aus dem Innenraum entwendet worden waren.

Der Schaden beläuft sich auf über 2.800 Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.