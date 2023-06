Exhibitionist in der Burgstraße – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Bushaltestelle in der Burgstraße von einem Mann belästigt wurden. Der 42-Jährige soll sich vor mehreren Personen entblößt haben. Zwei Jugendliche hatten, auf Bitten einer ihnen unbekannten Frau, die sich von dem Mann belästigt fühlte, die Polizei gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 42-Jährigen.

Er war alkoholisiert und stritt alle Vorwürfe ab. Ein Atemalkoholtest bescheinigte einen Wert von 3,66 Promille. Die unbekannte Frau sowie weitere Zeugen waren nicht mehr vor Ort. Der 42-Jährige erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelt.

Zeugen, die von dem 42-Jährigen belästigt wurden, und/oder die Belästigungen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

E-Scooter-Kontrollen am Wochenende (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Seit Freitag läuft in Kaiserslautern die E-Scooter-Kontrollwoche (wir berichteten: https://s.rlp.de/IwrEV ). Für das Wochenende einschließlich des Montags ziehen die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern eine erste Bilanz. Bei sommerlichen Temperaturen kontrollierten die Beamten im Stadtgebiet 120 E-Scooter-Fahrer. Sie stellten fest, dass sich die meisten Fahrer an die Regeln hielten.

Dennoch fielen 20 Fahrer und Fahrerinnen negativ auf. Davon standen acht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Neun wurden beim Befahren nicht zulässiger Verkehrsflächen, wie Fußgängerzone oder Gehweg erwischt. Ein E-Scooter-Fahrer war mit einer Begleitung auf dem Roller unterwegs und ein weiterer nutze sein Handy während der Fahrt.

Was den Beamten besonders auffiel war, dass sich einige Fahrzeugführer nicht um den technischen Zustand ihrer E-Scooter kümmern. Die Polizisten entdeckten an 48 Scootern Mängel oder Defekte, zum Beispiel an der Bereifung. Um über die „Spielregeln“ für die Nutzung von Elektrorollern zu informieren, hatten die Polizeibeamten zusätzlich mit der Security Police und dem Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz einen Präventionsstand an der Ecke Schneiderstraße/Eisenbahnstraße/Markstraße aufgebaut. Hier erhielten die Beamten positive Rückmeldung. Sie führten viele gute Gespräche und hatten den Eindruck, dass ihre Tipps und Infos gerne angenommen wurden. |elz

Laptop aus Lkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Lkw ist der Polizei am Montag aus der Straße „Am Harzhübel“ gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter über Nacht an einem geparkten Lkw zu schaffen. Sie öffneten den VW Transporter über das leicht geöffnete Fenster auf der Beifahrerseite und rissen sich einen Laptop, Tankkarten und die Zulassungsbescheinigung unter den Nagel.

Der Lkw war von Freitag 14 Uhr bis Montag 07:15 Uhr, in Höhe der Hausnummer 67 abgestellt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Brennende Bepflanzung

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 19.06.2023 rückten Einsatzkräfte in die Klosterstraße aus, weil dort laut eines Anrufers ein Baum brenne. Wie sich herausstellte, brannte im Innenhof der Stadtbibliothek die Bepflanzung an einem Rankgitter. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte damit vermutlich das Übergreifen des Feuers auf die weitere Bepflanzung, sowie in der Folge auf das Gebäude.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind am Montagmorgen gegen 05 Uhr Personen an der Stadtbibliothek aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Dass er sich nicht an die Verkehrsregeln hielt, ist einem Mann am Montagabend zum Verhängnis geworden. Der 37-Jährige war einer Streife gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Asternweg/Gärtnereistraße aufgefallen, weil er ohne Helm mit seinem Roller unterwegs war.

Als der Fahrer die Beamten sah, beschleunigte er und fuhr in Richtung Donnersbergstraße davon. Seine Route führte über den Veilchenweg, durch das Grübentälchen, über die Friedensstraße in die Gut-Heim-Straße. Dabei fuhr der Mann dauerhaft 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Während seiner Flucht strauchelte der Roller-Fahrer mehrmals, überfuhr Gehwege und streifte beim Abbiegen eine Mauer.

Ein Schaden entstand nicht, auch kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern. In der Nordbahnstraße mussten die Polizeibeamten die Verfolgung aufgrund einer Baustelle abbrechen. Kurze Zeit später trafen die Beamten den 37-Jährigen zu Fuß in der Mennonitenstraße an und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Dabei wurde der Grund für die Flucht schnell klar: Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins

und der Roller ist nicht zugelassen. Zusätzlich stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten im Verhalten des 37-Jährigen fest. Er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu. |elz

Kreis Kaiserslautern

Waldbrand bei Enkenbach-Alsenborn

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In einem Waldstück hinter der Diemersteiner Straße hat es am Montagabend gebrannt. Das Feuer verbrannte insgesamt eine Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern und beschädigte mehrere Bäume. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Das Bodenfeuer befand sich neben einem Fuß- und Mountainbikepfad.

Die Brandursache steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt und warnt: Machen Sie kein offenes Feuer im Wald! Werfen Sie keine Zigarettenkippen weg! Die Wälder sind trocken und die

Brandgefahr ist hoch. |elz

Kontrollen zum Tag der Verkehrssicherheit

Westpfalz (ots) – Zum Tag der Verkehrssicherheit am vergangenen Samstag führte die Polizei in der Westpfalz Kontrollen rund ums Thema Fahrradsicherheit durch. Dabei hatten die Polizisten nicht nur Fahrradfahrer im Fokus.

Insgesamt wurden 111 Zweiräder kontrolliert, davon waren 34 Pedelecs oder E-Bikes. Die überwiegende Anzahl der Zweiradfahrer war vorschriftsmäßig unterwegs. Von den kontrollierten Radfahrern wurden 21 Fahrer verwarnt, da ihre Ausstattung an den Rädern unzureichend war. Drei Radler erhielten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil sie mit dem Handy am Ohr erwischt wurden. Vier weitere ignorierten das Rotlicht an einer Ampel. Zwei Radfahrer standen unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

In vielen Gesprächen wiesen die Polizisten Verkehrsteilnehmer beispielsweise auf die richtige Nutzung von Radwegen und Schutzstreifen hin. Sie machten Autofahrer darauf aufmerksam, dass diese nicht zum Halten oder Parken gedacht sind.

Wo die Beamten Verstöße feststellten, wurden die Fahrer entsprechend sanktioniert, so fielen unter anderem zwei Autofahrer auf, die nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Zwei andere Fahrer erhielten Kontrollaufforderungen, innerhalb einer bestimmten Frist mitführpflichtige Dokumente bei der Polizei vorzuzeigen beziehungsweise technische Mängel an ihren Fahrzeugen zu beseitigen.

In Pirmasens blickt der Fahrer eines Motorrollers einem Strafverfahren entgegen, da er ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, mit seinem Vehikel unterwegs war. Die Betriebserlaubnis des Kleinkraftrads eines anderen Fahrers war wegen illegaler An-/Umbauten erloschen. Die Fahrt durfte der Betroffene nicht mehr fortsetzen. |elz