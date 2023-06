Bad Dürkheim: Tourismusstrategie 2030 – Einladung zur zweiten öffentlichen Werkstatt „Leitbild und Strategien“ am 05. Juli 2023

Bad Dürkheim – Beim Workshop „Stärken & Schwächen – Chancen & Risiken“ haben Bürger und Akteure engagiert zusammen getragen, in welchen Bereichen Bad Dürkheim gut ist und in welchen die Stadt noch besser werden kann. Dabei entstanden bereits Ideen für Maßnahmen und Projekte, die nun in der zweiten

Werkstatt konkretisiert und Grundlage für die Entwicklung der Tourismusstrategie werden sollen.

Auch hierfür wünscht die Stadt Bad Dürkheim die Unterstützung aller Interessierten und lädt Sie herzlich ein.

Werkstatt „Leitbild und Strategien“

am Mittwoch, 5.7.2023, 18:30 Uhr, in der Brunnenhalle.

„Wir freuen uns, wenn Sie diese Gelegenheit auch für sich nutzen, ein Stück weit Ihre Stadt und ihre Lebensqualität mit zu gestalten.“ BÜRGERMEISTER CHRISTOPH GLOGGER

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis Freitag 30. Juni 2023 über tourismus@bad-duerkheim.de an.