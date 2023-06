Polizeilicher Einsatz

Rülzheim (ots) – Am Montag 19.06.2023 kam es in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim durch die Kriminalpolizei Landau zur Festnahme einer männlichen Person wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aufgrund laufender Ermittlungen können derzeit jedoch keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Eine 21-jährige unbeteiligte Passantin wurde Zeugin der Verhaftung.

Das Geschehen hinterließ bei ihr einen derart starken Eindruck, dass sie einen Schock erlitt. Sie musste durch das DRK versorgt werden. Eine stationäre Behandlung war nicht notwendig.

Mit über 2 Promille über die B9

Germersheim (ots) – Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei aufgrund eines auffällig fahrenden Autofahrers auf der B9 alarmiert. Die eingesetzten Beamten konnten den 41-jährigen Autofahrer kurz später kontrollieren. Er war mit 2,29 Promille unterwegs.

Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ottersheim (ots) – Gegen 19:00 Uhr kollidierte am Sonntagabend ein 80-Jähriger Autofahrer in Ottersheim mit einem geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er alkoholisiert (0,53 Promille) war.

Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits ab 0,3 Promille kann man sich bei einem Unfall strafbar machen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau/Rülzheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Stadt Landau und des Kreises Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.