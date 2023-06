14-Jährige beim aussteigen aus Straßenbahn angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am 17.06.2023, gegen 17:30 Uhr, wurde eine 14-Jährige durch einen Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße leicht verletzt. Die Jugendliche stieg an der Haltestelle aus der Straßenbahn aus und stieß mit dem vorbeifahrenden Auto eines 46-Jährigen zusammen. Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 46-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Straßenbahnverkehr in der Hohenzollernstraße eingestellt.

Fahrraddiebstahl dank Zeuge verhindert

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 24-Jähriger beobachtete am Sonntag 18.06.2023 gegen 05:15 Uhr, wie zwei Männer in der Von-der-Tann-Straße versuchten ein Fahrradschloss aufzubrechen und verständigte sofort die Polizei. Dies bemerkten die Täter. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten auf zwei Fahrrädern. Durch die genaue Täterbeschreibung des 24-Jährigen konnten sie jedoch kurz darauf von Polizeikräften festgestellt und kontrolliert werden.

Die Männer hatten neben den zwei Rädern auch Werkzeug und Fahrradzubehör bei sich. Sie wurden zur Polizeidienststelle verbracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Die Fahrräder sowie die weiteren mitgeführten Gegenstände wurden sichergestellt. Im Anschluss wurden sie aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Wenn auch Sie einen verdächtigen Sachverhalt beobachten, zögern Sie nicht, die Polizei darüber in Kenntnis zu setzen. Ihr Verhalten kann dazu beitragen, Straftaten aufzuklären oder sogar zu verhindern. Wählen Sie die Nummer Ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder in akuten Fällen die 110. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar und für Ihre Mithilfe dankbar.

Zwei Autos aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 18.06.2023 wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Einbrüche in Autos in der Wredestraße gemeldet. In der Zeit vom 17.06. um 23 Uhr bis zum 18.06.2023 um 13:30 Uhr, brachen Unbekannte einen grauen Mercedes-Benz auf und stahlen ein Parfüm, eine Sonnenbrille, Glühbirnen und ein Ladekabel. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Ein rot-schwarzer Mini Clubman Cooper wurde am 18.06.2023 in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr aufgebrochen. Hier wurde ein Rucksack mit persönlichen Sachen, wie z.B. Kleidung etc. gestohlen. Die Schadenshöhe ist in diesem Fall noch unbekannt.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden taten besteht, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen. Haben Sie die Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 18.06.2023 gegen 18 Uhr, wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall verletzt. Eine 44-jährige Autofahrerin streifte den E-Scooter-Fahrer beim Überholen in der Sternstraße. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht.

Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.