Streit unter Ersthelfern

Waldsee (ots) – Zu einem Anlass der besonderen Art wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntagabend nach Waldsee gerufen. Dort gerieten ein 51-jähriger aus Heuchelheim und ein 65-jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, die kurz zuvor auf der L533 als Unfallersthelfer an einer Unfallstelle agiert hatten, in einen handfesten Streit.

Der Grund des Streites ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beide Streithähne erlitten leichte Verletzungen im Gesicht und am Bein. Gegen die beiden wird nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.

Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Waldsee (ots) – Beim Abbiegen von der Ludwigshafener Straße auf die L533 übersah eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus Schifferstadt einen 23-jährigen Motorradfahrer aus Ludwigshafen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und musste in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Ob der Motorradfahrer zu schnell unterwegs war ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Böhl-Iggelheim (ots) – Durch eine Zeugin wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag eine betrunkene Verkehrsteilnehmerin gemeldet, die sich kurz zuvor mit ihrem Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle in Böhl-Iggelheim aufgehalten hatte. Die 54-jährige Fahrzeuglenkerin aus Böhl-Iggelheim konnte kurz nach Eingang der Meldung zuhause alkoholisiert angetroffen werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,92 Promille. Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.