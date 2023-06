Einbruch in Außenlager eines Werkzeugverleihs

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20-11:20 Uhr durchtrennten unbekannte Täter das Zaunelement eines Werkzeugverleihs in der Iggelheimer Straße und entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von ca. 600 Euro. Die Ermittlungen dauern an, auch zu möglicherweise weiteren entwendeten Gegenständen.

Die Täter dürften das Diebesgut mittels eines Fahrzeugs abtransportiert haben.

Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz des Bauhauses Speyer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.

Schulweg-Überwachung im Vogelgesang

Speyer (ots) – Am Freitag 16.06.2023, überwachten Polizeibeamte vor Schulbeginn den Schulweg im Umfeld der Grundschule in der Kardinal-Wendel-Straße. Hierbei stellten die Beamten keine Geschwindigkeitsüberschreitungen fest und auch das Verkehrsaufkommen hielt sich in Grenzen.