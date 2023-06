Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rettungseinsatz nach Sturz

Butzbach: Zum Einsatz von Rettungskräften und Feuerwehr kam es am Montagmorgen in der Pohl-Gönser-Straße. Auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses stürzte einer der Arbeiter vom Dach in ein tiefer gelegenes Stockwerk. Die Feuerwehr barg den Verletzten über die Drehleiter. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer, aber nicht lebensbedrohlich Verletzten in eine Klinik.

In Schulgebäude gesprüht

Florstadt: Wegen Sachbeschädigung an allgemeinem Gut ermittelt die Polizei in Friedberg. Zwischen Freitagnachmittag (16.6.) und Samstagabend (17.6.) betrat der Täter auf bislang unbekannte Weise das Gebäude einer Schule in der Kirchgasse in Nieder-Florstadt. Dort sprühte er Graffiti an eine Glastür und auf ein Bild. Der Sprayer hinterließ einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

Unfall geht glimpflich aus

Florstadt: Glimpflich ging ein Zusammenstoß zweier PKW am frühen Sonntagabend auf der B275 aus. Der 20-jährige Fahrer eines Skoda befuhr die Bundesstraße von Staden in Richtung Nieder-Mockstadt. Als der junge Mann in die Auffahrt zur Autobahn 45 einbog, übersah er offenbar einen Ford Focus, der die B275 in entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 36-Fahrer des Ford, seine 31-jährigen Beifahrerin und deren beiden 6- und 8-jährigen Kinder mit leichten Verletzungen davonkamen. Auch die 19-jährige Beifahrerin aus dem Skoda erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro. Sie mussten von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die B275 teilweise gesperrt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflüchtiger ohne gültigen Führerschein

Gedern: Ein lauter Knall riss die Besitzer eines PKW am Sonntag (18.6.) gegen 3.35 Uhr aus dem Schlaf. Ein anderes Fahrzeug war in ihren Ford Focus gekracht, der in der Lauterbacher Straße parkte. Beim Blick aus dem Fenster konnten sie nur noch die Rücklichter des flüchtigen PKW erkennen, als dieser mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Merkenfritz davonfuhr. Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen wurden seitens der Polizei eingeleitet. Aufgrund der Schäden am Ford konnten die Fahnder feststellen, dass es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Wagen handeln müsste. Offenbar hatte dieser den geparkten Ford im Vorbeifahren gestreift. Ein stark deformiertes Heck des Ford Focus und ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro wiesen auf eine hohe Geschwindigkeit des Flüchtigen zum Unfallzeitpunkt hin. Es musste davon ausgegangen werden, dass auch das Fluchtfahrzeug erhebliche Schäden bei der Kollision davongetragen hatte. Auf dem Marktplatz in Ortenberg wurden die Fahnder schließlich fündig. Hinter einem Schnellimbiss versteckt parkte ein silberner Golf Kombi mit Beschädigungen im Frontbereich. Offenbar war das Fahrzeug noch nicht lange dort abgestellt. Die Schäden im Wert von ca. 6000 Euro korrespondierten mit denen des angefahrenen Ford Focus. Während der Untersuchung des Fahrzeugs stellten die Polizisten auch eine Person fest, die sich offenbar für das Vorgehen der Gesetzeshüter interessierte. Auf Ansprache floh der Mann zu Fuß, konnte durch die Ordnungshüter jedoch gestellt werden. Der 29-Jährige aus dem nördlichen Wetteraukreis räumte die Unfallflucht ein. Zwecks Blutentnahme musste er die Polizisten zur Wache begleiten. Seinen, vor vielen Jahren im Ausland erworbenen Führerschein hatte der Mann nicht umschreiben lasse. Deshalb wird ihm nun auch noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.