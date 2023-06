Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von Waffen und gefährlichen Gegenständen – Bundespolizei zieht positive Bilanz

Frankfurt am Main (ots) – Die Einhaltung der durch die Bundespolizeidirektion

Koblenz erlassenen Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von Waffen und

gefährlichen Gegenständen wurde am vergangenen Wochenende am Hauptbahnhof

Frankfurt am Main durch die örtlich zuständige Bundespolizeiinspektion Frankfurt

am Main überwacht und entsprechende verstärkte Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Im gesamten Zeitraum wurden mit Unterstützung der Mobilen Kontroll- und

Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Koblenz fast 130 Personen und

mitgeführte Sachen überprüft. Dabei wurden bei einem 47-jährigen wohnsitzlosen

Mann zwei kleinere Messer sowie bei zwei Jugendlichen Tierabwehrspray gefunden

und sichergestellt. Die Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von Schusswaffen,

Schreckschusswaffen, Reizstoffsprühgeräten, Hieb-, Stoß-, und Stichwaffen sowie

Messern aller Art hat sich als adäquates Mittel erwiesen, den zunehmenden

Gewaltdelikten mit Waffen oder gefährlichen Gegenständen weiterhin entschlossen

entgegen zu wirken und damit insbesondere die Sicherheit der Reisenden aktiv zu

erhöhen.

Frankfurt – Unterliederbach: Wohnungseinbruchsdiebstahl – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Eine Sicherheitskamera zeichnete am Freitag, den

09.06.2023, zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher auf, die in Unterliederbach

Beute in bislang unbekannter Höhe machen konnten.

Der Einbruch ereignete sich gegen 14.20 Uhr in der Ludwig-Hensler-Straße.

Während einer der beiden Täter vor dem Einfamilienhaus „Schmiere stand“,

versuchte der andere die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als das Vorhaben misslang,

begaben sich die zwei Männer zur Gebäuderückseite und gelangten über das von

ihnen aufgehebelte Küchenfenster ins Haus. Sie durchsuchten in der Folge die

Wohnräume und erbeuteten Wertsachen in bislang unbekannter Höhe. Nach der Tat

entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Eine Sicherheitskamera an der

Haustür zeichnete die beiden mutmaßlichen Täter auf.

Personenbeschreibung:

1.Täter:

Männlich, ca. 30 bis 45 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, osteuropäische

Erscheinung; bekleidet mit weißem T-Shirt, heller Jeans.

Männlich, ca. 30 bis 45 Jahre alt, lichtes Haar (Geheimratsecken),

osteuropäische Erscheinung; bekleidet mit grauem T-Shirt, trug eine dunkle Hose

und dunkle Sneaker mit weißer Sohle.

Beide hatten zudem mutmaßlich eine dunkle Jacke um den Bauch gebunden. Bilder zu

den bislang unbekannten Tätern können über den nachfolgenden Link aufgerufen

werden: https://k.polizei.hessen.de/606825635

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den

beiden Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -52199 oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bornheim: Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (17. Juni 2023) ereignete sich auf der

Saalburgallee zwischen einem Fahrrad und einem PKW ein Unfall, bei dem eine

Radfahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 25-jährige Frankfurterin gegen 16:05 Uhr

mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Fahrstreifen der Saalburgallee in Richtung

Bornheim Mitte. Sie wollte dann im Laufe ihrer Fahrt auf den linken Fahrstreifen

wechseln. Die Radfahrerin gab ein Handzeichen und begann damit den Fahrstreifen

zu wechseln. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Frankfurter mit seinem Golf

bereits die linke Fahrspur. Bei dem Fahrmanöver streiften sich beide Fahrzeuge,

sodass die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Rettungskräfte versorgten die

25-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie mit einem Schädeltrauma

und Prellungen stationär aufgenommen wurde.

Frankfurt-Niederrad: Vermeintliche Massenschlägerei löst größeren Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (17. Juni 2023) wurde der Polizei über den

Notruf eine Massenschlägerei mit bis zu 80 Personen auf einer Sportanlage in

Niederrad gemeldet. Die Polizei rückte umgehend mit einem Großaufgebot an.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich im Verlauf eines Fußballturniers

mit mehreren Mannschaften aus dem ganzen Bundesgebiet gegen 20:30 Uhr auf einem

Sportplatz in der Heinrich-Seliger-Straße aus bisher unbekannten Gründen eine

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und es kam zur Zusammenrottung

größerer Personengruppen.

Bereits beim Eintreffen der Polizei entfernten sich zahlreiche Personen

schlagartig von der Örtlichkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine

Person leicht verletzt. Nach mehreren Tatverdächtigen wird noch gesucht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

ein. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den einzelnen Tatbeteiligungen

wurden aufgenommen und dauern an.

Personen, die Angaben zu möglichen Tatbeteiligten oder dem Tathergang machen

können, werden gebeten, sich telefonisch mit der sachbearbeitenden

Polizeidienststelle (8. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 – 10800 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Sexueller Übergriff

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 19. Juni 2023, kam es in den frühen

Morgenstunden im Bereich der Hauptwache zu einem sexuellen Übergriff auf eine

widerstandsunfähige Frau. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei. Der

Täter konnte festgenommen werden.

Die stak alkoholisierte Geschädigte schlief auf einer Parkbank im Bereich der

Hauptwache. Diesen Umstand nutzte ein 27-Jähriger aus. Er näherte sich der

59-Jährigen, schob seine Hand unter ihr Kleid, und manipulierte mit dieser im

Bereich des Gesäßes der Frau. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei; der

Täter konnte vor Ort festgenommen werden. Die Frau wurde einer ärztlichen

Betreuung zugeführt. Die Tat wurde durch die Videoschutzanlage an der Hauptwache

aufgezeichnet.

Frankfurt – Sossenheim: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Samstag (17. Juni 2023) auf Sonntag (18.

Juni 2023) beschädigten Unbekannte die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses im

Bereich „Alt-Sossenheim“ mit Farbe. Gegen 2.30 Uhr nahm eine Bewohnerin des

Hauses einen lauten Knall war. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass die

Scheibe ihres Wohnzimmerfensters zerbrochen war. Zudem haftetet braune Farbe an

dem Fenster. An der Hausfassade konnten weiterhin mehrere Farbflecke

festgestellt werden. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich der ehemalige

Polizeiposten Sossenheim. Dieser ist zwar geschlossen, aber durch ein Schild an

der Eingangstür immer noch als solcher erkennbar.