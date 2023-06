Marburg: Raub an der Parkhauseinfahrt

Drei unbekannte Männer sprachen bisherigen Erkenntnissen zufolge bei der Parkhauseinfahrt in der Straße Pilgrimstein am Sonntag, 18. Juni, gegen 0.30 Uhr einen 30-Jährigen an und fragten ihn nach Zigaretten.

Unmittelbar danach schlugen sie ihn offenbar gegen den Oberkörper und ins Gesicht und verpassten ihm noch Tritte, als er auf dem Boden lag. Die Unbekannten nahmen das Portmonee und Smartphone des Mannes an sich und flüchteten vom Tatort in Richtung des Pilgrimstein-Parkhauses.

Einer von ihnen war etwa 190 cm groß und höchstens 25 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, an den Seiten kurz rasierte, oben längere, nach vorne gekämmte Haare und war mit einem schwarzen, zerrissenen Shirt, einer grauen Jeans und mit schwarze Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Ein weiterer Täter war etwa 180 cm groß, hatte beide Arme komplett tätowiert und trug ein graues Shirt, eine schwarze Hose und eine schwarze Basecap. Auch die dritte Person hatte sichtbare Tätowierungen, allerdings nur am rechten Unterarm sowie an den Waden. Zudem hatte er kurze Haare, die oben etwas länger waren, einen Vollbart, und trug ein schwarzes Shirt, eine kurze schwarze Hose und dunkle Adidas-Schuhe.

Der 30-jährige in Neustadt wohnende Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet und sich bei der Polizei noch nicht als Zeuge zur Verfügung gestellt? Wer hat die beschriebenen Personen im Stadtgebiet gesehen und kann die Angaben ergänzen oder Hinweise dazu geben, wo sie sich in der Nacht aufgehalten haben oder um wen es sich bei ihnen handelt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.