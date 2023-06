Mehrere Diebstähle aufgeklärt – Bundespolizei nimmt Diebesduo fest)

Gießen (ots) – Das Bundespolizeirevier in Gießen nahmen in den frühen

Morgenstunden des vergangenen Samstags (17.6. / 6 Uhr) zwei mutmaßliche Diebe im

Bahnhof Gießen fest. Die 18 und 24 Jahre alten Männer sollen mehreren Fahrgästen

Smartphones sowie andere Gegenstände im Zug RE 4150 auf der Fahrt von Frankfurt

a.M. in Richtung Gießen entwendet haben. Der Gesamtwert wird auf rund 500 Euro

geschätzt. Die Gegenstände wurden bei den folgenden Durchsuchungen

sichergestellt und an die Besitzer zurückgegeben.

Bei einem der Diebe wurde ein iPhone aufgefunden, dass zurzeit niemanden

zugeordnet werden kann. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise erbeten

Wer Opfer einer dieser Taten wurde, kann sich bei der Bundespolizeiinspektion

Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de melden.

Zug mit Steinen beworfen – Zeugen gesucht!

Gießen (ots) – Bislang Unbekannte bewarfen Samstagvormittag (17.6. / 11:33 Uhr)

den IC 2374 auf dem Weg von Frankfurt a.M. in Richtung Sylt bei Einfahrt in den

Bahnhof Gießen mit mehreren Steinen. Durch den Steinbewurf wurde die Scheibe des

Wagen 12 zerstört. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Bei Halt im

Bahnhof Gießen musste die Scheibe notdürftig abgedeckt werden, um die Fahrt

fortsetzen zu können.

Hoher Sachschaden und Verspätungen im Bahnverkehr Durch den Vorfall entstand ein

Schaden von circa 1500 Euro. Zudem erhielt der Zug über eine halbe Stunde

Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Balkonbrand

Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntag zu einem Balkonbrand in der Grünberger Straße aus. Gegen 14.40 Uhr informierte ein Zeuge die Rettungsleitstelle über das Feuer auf dem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Bewohner des Hauses konnten das Gebäude nach ersten Erkenntnissen unverletzt verlassen. Ein Ausbreiten auf andere Gebäudeteile bzw. in die Wohnung konnte durch schnelle Löschmaßnahmen der Feuerwehr offenbar verhindert werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die 40-minütige Sperrmaßnahme. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 bis 20.0000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Buseck: In Tankstelle eingebrochen

In der Straße „Ganseburg“ in Großen-Buseck brachen Unbekannten in eine Tankstelle ein. Zwischen 22.00 Uhr am Samstag (17.06.2023) und 02.25 Uhr am Sonntag (18.06.2023) hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf. Im Verkaufsraum brachen sie eine Kasse auf und stahlen daraus Bargeld. Anschließend suchten sie damit das Weite. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Mit über 1,6 Promille erwischt

Polizisten erwischten am Samstag (17.06.2023) gegen 00.30 Uhr in der Ludwigstraße einen alkoholisierten Autofahrer. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, pustete der 44-Jährige 1,69 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Anwohner erwischt Einbrecher

Nachdem ein Anwohner zwei Einbrecher bei ihrem Beutezug erwischte, konnte die Polizei wenig später das Duo festnehmen. Am Sonntag gegen 01.00 Uhr stahlen die Langfinger aus einer unverschlossenen Garage in der Turnstraße in Wieseck Werkzeug. Der Anwohner bemerkte die Beiden, informierte die Polizei und schlug die Einbrecher in die Flucht. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahmen die Beamten zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren fest.

Allendorf/Lumda: Autos beschädigt

In der Ludwigstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag mindestens drei Fahrzeuge. Gegen 00.15 Uhr bemerkten Zeugen zwei Personen, die offenbar gegen den Außenspiegel eines blauen und eines roten Mazda traten. Zudem stellten Anwohner noch eine Beschädigung an dem Scheinwerfer eines roten Mazda fest. Die Ermittlungen führen bisher zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen und dauern noch an. Zeugen, die den Vorfall in der Ludwigstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: Diebstahl am Erdbeerverkaufstand

Am Samstag (17.06.2023) gegen 14.00 Uhr entwendete ein Unbekannter an einem Erdbeerverkaufsstand in der Hauptstraße Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarze lichte Haare und sprach gebrochenes Englisch. Er trug ein rotes Polohemd. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Diebstahl im Friseursalon

In einem Friseursalon in der Gießener Straße kam es am Freitagvormittag (16.06.2023) zu einem Diebstahl von Bargeld und Zigaretten. Zwischen 08.35 und 08.45 Uhr betrat der Unbekannte offenbar das Geschäft und entwendete aus der Küche eine Tasche und die Zigaretten. Anschließend ging er in den Salon und gab vor, die Tasche auf der Straße gefunden zu haben. Nachdem der Unbekannte die Tasche zurückgab, bemerkte die Eigentümerin den Diebstahl des Bargeldes daraus. Der Tatverdächtige soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sowie zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Er hat braune Haare. Er trug einen schwarzen Pullover mit Dreieck auf der Vorderseite, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Kennzeichendiebstahl in Großen-Linden

Auf die Kennzeichen eines Daimlers hatte es Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße abgesehen. Die Diebe montierten zwischen 18.00 Uhr am Freitag (16.06.2023) und 06.10 Uhr am Samstag (17.06.2023) die Nummernschilder von dem schwarzen Smart ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen (GI-ST 2870) machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: BMW touchiert

Zwischen Mittwoch (14.Juni) 16.45 Uhr und Donnerstag (15.Juni) 12.55 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem weißen Auto zurückkam, war dieser an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Licher Straße

Am Freitag (16.Juni) zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr parkte ein Seat auf dem Besucherparkplatz einer Klinik in der Licher Straße. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter den grauen Ibiza auf der linken Fahrzeugseite und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Heuchelheim: Mercedes beschädigt

2.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Mercedes nach einer Unfallflucht in der Bachstraße.Ein Unbekannter beschädigte zwischen Samstag (17.Juni) 19.40 Uhr und Sonntag (18.Juni) 10.20 Uhr auf einem Parkplatz den grünen Mercedes E250 und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Beim Rückwärtsfahren Ford touchiert

Vermutlich beim Rückwärtsfahren touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Rewestraße einen geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem weißen Ranger zurückkam, war dieser auf der hinteren, rechten Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Buseck: Beim Vorbeifahren Skoda gestreift

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren im Schützenweg zwischen Mittwoch (14.Juni) 20.45 Uhr und Donnerstag (15.Juni) 11.00 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 47 geparkten blauen Skoda Enyaq auf der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver VW beschädigt

Am Freitag (16.Juni) beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Straße „Neuen Bäue“ bei einem Parkmanöver einen geparkten VW. Vermutlich zwischen 8.15 Uhr und 18.10 Uhr beschädigte der Unbekannte den grauen Golf an der hinteren Stoßstange. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 850 Euro. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Auf Parkplatz VW touchiert

Ein Unbekannter touchierte am Donnerstag (15.Juni) zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr beim Fahren auf einen Parkplatz oder Verlassen eines Parkplatzes in der Straße „Neue Mitte“ einen geparkten roten VW Golf. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Laubach: Unfallflucht in der Obergasse

1.800 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht zwischen Montag (05.Juni) 20.30 Uhr und Mittwoch (07.Juni) 10.00 Uhr in der Obergasse. Vermutlich beim Ausparken bzw. Wenden beschädigte ein Unbekannter den roten Ford Puma an der hinteren Stoßstange und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: In Parkhaus Opel beschädigt

Am Freitag (02.Juni) zwischen 10.30 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Zafira zurückkam, war dieser an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: VW beschädigt

Vermutlich mit einem motorisierten Zweirad beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstag (15.Juni) 22.00 Uhr und Freitag (16.Juni) 14.15 Uhr in der Straße „Am Festplatz“ in Leihgestern einen geparkten schwarzen VW CC am rechten Kotflügel. Offenbar drängte sich der Unbekannte zwischen dem VW und einem Poller durch und beschädigte das Fahrzeug am rechten Kotflügel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A5/A45/Pohlheim/ Lich: Leicht Verletzte nach Überschlag

Eine zunächst Unbekannte befuhr am Freitag (16.Juni) gegen 7.35 Uhr den rechten Fahrstreifen im Bereich einer Baustelle der Bundesautobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Fernwald und dem Autobahnkreuz Gambach. Dabei kam die Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Warnbaken, geriet dann nach links und streifte die Mittelleitplanke. Anschließend entfernte sich von der Unfallstelle. Wenig später befuhr sie den Verzögerungsstreifen der Bundesautobahn 45 an der Anschlussstelle Münzenberg in Richtung Hanau. In der dortigen Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Dabei verletzte sich die Autofahrerin leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen führten zu einer 36-Jährigen aus dem Wetteraukreis, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Es folgte eine Blutentnahme. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 31.000 Euro. Zeugen, die den Unfall oder die Unfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Gegen Baum geprallt

Samstagnachmittag (17.Juni) gegen 16.25 Uhr befuhr ein 58-Jähriger in einem Skoda die Landstraße 3357 von Bersrod in Richtung Reinhardshain. In einer leichten Rechtskurve geriet der Skoda-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 58-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Skoda-Fahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 0,76 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Großen-Linden: Schwer Verletzter nach Unfall

Ein 56-Jähriger in einem Nissan befuhr Montagnacht (19.Juni) gegen 5.20 Uhr die Moltkestraße in Richtung Gießen. Plötzlich touchierte er einen geparkten Mercedes und danach kollidierte er mit einem geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen weiteren geparkten Opel geschoben. Der 56-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Sonntagnacht (18.Juni) gegen 5.50 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann in einem Daimler die Stephanstraße in Richtung Bismarckstraße. In Höhe der Hausnummer 30 kam der Daimler-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW, welcher rückwärts gegen einen geparkten Daimler geschleudert wurde. Der Daimler prallte wiederum gegen einen geparkten Hyundai. Bei dem Unfall verletzte sich der 30-Jährige leicht. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten bei dem Daimler-Fahrer Alkoholgeruch. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,47 Promille. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 43.000 Euro. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.