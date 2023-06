Zugbegleiterin mit Spielzeugpistole bedroht – Bundespolizei sucht Zeugen!

Im Rahmen von Ermittlungen wegen einer Bedrohung mit einer

Spielzeugpistole während der Zugfahrt von Vellmar-Osterberg nach

Kassel-Jungfernkopf, sucht die Bundespolizei Kassel nach Zeugen. Ein bislang

unbekannter Mann soll in der RegioTram RT1 Samstagnachmittag (17.6. / 16:13 Uhr)

bei der Fahrscheinkontrolle eine Spielzeugpistole vor das Gesicht der

Zugbegleiterin gehalten haben, da er keinen gültigen Fahrschein vorzeigen

konnte. Die Zugbegleiterin konnte den vorgehaltenen Gegenstand jedoch als

Spielzeugpistole erkennen und schloss den Mann von der Weiterfahrt am Haltepunkt

Kassel-Jungfernkopf aus. Anschließend verließ er die Tram in unbekannte

Richtung.

Täterbeschreibung:

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,65m groß gewesen sein. Weiterhin soll

er eine blaue Jeans, ein grünes T-Shirt und eine grüne Basecap getragen haben.

Er hatte schwarze Haare und einen dunklen Hautteint.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mann mit Drogen im Bahnhof festgenommen

Ein 33-jähriger Mann wurde gestern Abend (18.6. / 22:25 Uhr) am

Bahnsteig 8 im Kasseler Hauptbahnhof einer polizeilichen Kontrolle unterzogen,

da er zunächst außerhalb des gesondert gekennzeichneten Raucherbereichs rauchte.

Der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann verhielt sich während der

Kontrolle durchgehend nervös. Bei der Durchsuchung wurden bei dem

polizeibekannten Mann knapp 50 Gramm Amphetamine festgestellt und beschlagnahmt.

Anschließend musste er die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen zur

Dienststelle begleiten. Ein durchgeführter Drogentest schlug positiv auf

Amphetamine.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 33-Jährige zuständigkeitshalber an das

Polizeipräsidium Nordhessen übergeben, das die weiteren Ermittlungen durchführt.

Durchsuchung in Strafverfahren nach Crack-Fund: Zwei Verdächtige wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Handels in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Nachdem die Auswertung von Spuren an einer Crack-Plombe im Rahmen eines bei der Kasseler Polizei geführten Rauschgiftverfahren die Ermittler schließlich zu einer 45 Jahre alten Frau führten, durchsuchten Beamte am vergangenen Freitag eine von der Tatverdächtigen genutzte Wohnung in Kassel. Die Kasseler Staatsanwaltschaft hatte zuvor bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. In der Wohnung trafen die durchsuchenden Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei am Freitag nun auf die 45-Jährige sowie zwei 36 und 43 Jahre alte Männer. Gleich beim Betreten der Wohnung stellten die Polizisten fest, dass die Angetroffenen offenbar gerade damit beschäftigt waren, die Droge „Crack“ herzustellen und zu verpacken. Sie nahmen alle drei Tatverdächtigen fest und fanden bei der Durchsuchung der Wohnung insgesamt 9 Gramm Kokain, eine kleine Menge Heroin und Crack sowie Ammoniak und weitere Utensilien, die zur Herstellung von Crack erforderlich sind. Die Ermittler stellten die Drogen und die Utensilien sicher. Die 45-Jährige sowie der 36-Jährige sind auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am Wochenende wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Rauschgift einem Haftrichter vorgeführt worden, da sie derzeit keinen festen Wohnsitz haben und der Haftgrund der Fluchtgefahr angenommen wurde. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft gegen beide Beschuldigte an. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen alle drei Tatverdächtigen dauern an.

„Party“ im Auto wird betrunkenem Fahrer zum Verhängnis

Kassel-Bettenhausen: Eine Party mit seinem Beifahrer wurde am gestrigen Sonntagabend einem unter Alkoholeinfluss stehenden 28-jährigen Autofahrer in Kassel zum Verhängnis. Mehrere Zeugen waren gegen 20:15 Uhr auf die beiden Männer aufmerksam geworden, die bereits sichtlich alkoholisiert und mit nackten Oberkörpern an einer Tankstelle in der Leipziger Straße vorfuhren, Bier kauften und anschließend feiernd weiterfuhren. Dabei hielten sie die Hände aus dem Auto, das bei der Fahrt vom Tankstellengelände fast im Gleisbett landete. Einer der Zeugen alarmierte die Polizei, blieb an dem Schlangenlinien fahrenden Wagen dran und gab laufend den Standort durch. Im weiteren Verlauf hielt der Autofahrer plötzlich an und urinierte in ein Gebüsch, während der Beifahrer auf der Straße tanzte. Nachdem die Feiernden die Fahrt fortgesetzt hatten, stoppte eine Streife des Polizeireviers Ost das Auto wenige Minuten später in Bettenhausen und nahm den Mann am Steuer, der wie sein Beifahrer einen erheblich betrunkenen Eindruck machte, fest. Der 28-Jährige aus Kassel musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Räuber verliert Schuhe und flüchtet barfuß: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel-Wehlheiden: Am heutigen Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr kam es auf der Virchowstraße, Höhe Bergmannstraße zu dem Raub einer Handtasche. Ein Unbekannter näherte sich seinem Opfer von hinten und konnte der 38-jährigen Frau nach einem kurzen Gerangel die Handtasche entreißen. In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände sowie Ausweisdokumente und Bankkarten. Mit der entrissenen Handtasche floh der Täter zunächst in die Bergmannstraße in Richtung Jäckhstraße entlang. Auf Höhe der Bergmannstraße 54 verlor der Räuber auf der Flucht seine beiden pantoffelähnlichen Schuhe und setzte seine Flucht barfüßig fort.

Da die unmittelbar nach Bekanntgabe des Sachverhalts eingeleitete Fahndung bislang ohne Erfolg blieb, bittet die Polizei Zeugen darum Hinweise auf den Täter oder seinen Verbleib zu geben.

Die ausgeraubte Kasselerin konnte den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

arabischer Phänotyp

männlich

ca. 25-30 J.

ca. 165-170 cm

normale Statur

kurze, schwarze Haare

Zum Zeitpunkt der Tatausübung war der Mann mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen, langen Sporthose bekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Roller gestohlen und in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise auf jugendliches Täter-Trio

Kassel-Nordshausen: Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend im Kasseler Stadtteil Nordshausen einen Motorroller gestohlen, diesen anschließend hinter eine leerstehende Kindertagesstätte geschoben und in Brand gesetzt. Der Roller wurde durch das Feuer völlig zerstört. Zudem entstanden durch den Brand Schäden an zwei Heckenpflanzen und der Fassade der Kita. Die Polizei ermitteln nun wegen des Rollerdiebstahls sowie Brandstiftung und bittet um Hinweise auf das jugendliche Täter-Trio, das von Zeugen beobachtet worden war.

Der brennende Roller in der Korbacher Straße, Ecke Obere Bornwiesenstraße, war der Feuerwehr und der Polizei gegen 19:20 Uhr gemeldet worden. Noch während der Löscharbeiten rief die Besitzerin des Zweirads aus der Straße „Hinter der Pforte“ bei der Polizei an, nachdem sie den Diebstahl ihres Rollers bemerkt hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die drei unbekannten Jugendlichen das Lenkradschloss des abgestellten Fahrzeugs gegen 19:00 Uhr geknackt und den Roller dann hinter die ehemalige Kita geschoben, wo sie ihn letztlich anzündeten. Es soll sich nach Angaben der Zeugen, die das Trio bei der Flucht in Richtung Haltestelle „Bühlchenweg“ gesehen haben, um drei männliche und etwa 13 bis 14 Jahre alte Täter gehandelt haben, von denen zwei dunkelhäutig waren. Alle waren mit Sporttrikots in verschiedenen Farben bekleidet, wovon eines rot gewesen sein soll.

Weitere Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.