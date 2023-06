Verkehrsunfall m. Leichtverletzten und Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg- Am 06.06.23 in der Zeit von 18.00 – 19.00 Uhr parkte ein Rotenburgerin ihren Seat, schwarz auf dem Parkplatz „Altes Amtsgericht“. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung (Kratzer) an der linken Fahrzeugseite fest. Schaden ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Rotenburg- Am 18.06.23, 18.49 Uhr, befuhr ein Mazda-Fahrer (54 J) aus Felsberg die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. Eine Alheimerin (74 J.) befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Vor der Gasse und überquerte dann die Bundesstraße um auf die gegenüberliegende K 49 zu gelangen. Hierbei missachtete sie die den vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß wobei die Radfahrerin frontal in die linke Fahrzeugseite des Pkw stieß. Gesamtschaden ca. 1.600 Euro. Die 74-Jährige wurde leichtverletzt mittels RTW ins Krankenhaus von Rotenburg verbracht.

Alheim-Hergershausen- Eine Piaggio-Roller-Fahrerin (16 J.) aus Ludwigsau befuhr am 18.06.23, 00.52 Uhr die L 3253 aus Richtung Alh.-Baumbach kommend in Richtung B 83. Kurz nach dem auffahren auf die B 83 nach rechts Richtung Rotenburg, kam sie nach rechtsvon der Fahrbahn ab und touchierte einen Leipfosten und stürzte in das angrenzende Feld. Gesamtschaden ca. 1000 Euro. Die 16-Jährige wurde leichtverletzt.

Ludwigsau- Am 16.06.23, 17.30 Uhr, befuhr eine Krad-Fahrerin mit einer BMW die L 3336 aus Richtung Ludwigsau-Niedertalhausen kommend in Richtung Rotenburg. In einer Linkskurve geriet die Fahrerin aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern. Im weiteren Verlauf versucht sie noch mittels ihres linken Beines durch Herabstellen auf die Fahrbahn abzufangen. Dies misslang jedoch und sie kippte nach links auf die Fahrbahn. Durch den Versuch des Abfangens wurde die 21-Jährige leichtverletzt ins Krankenhaus von Rotenburg verbracht. Gesamtschden ca. 500 Euro

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Von Montag (12.06.), gegen 16 Uhr, bis Freitag (16.06.), gegen 11 Uhr, hatte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Barchfeld (Wartburgkreis) seinen weißen BMW 320d auf dem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße am Hersfelder Bahnhof abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in diesem Zeitraum vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den abgestellten Pkw und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.06.), in der Zeit von 7:40 Uhr bis 12:30 Uhr, stellte eine 57-Jährige aus Bad Hersfeld ihren blauen Suzuki SX4 in der Schlosserstraße auf dem dortigen Parkplatz des Bürgerhauses ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dieser Zeit vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.06.), gegen 18 Uhr, fuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke in der Landecker Straße hinaus. Hierbei stieß sie aus noch unklarer Ursache mit dem Fahrzeug eines 53-jährigen Fahrers aus Rotenburg an der Fulda zusammen, welches zu diesem Zeitpunkt in einer gegenüberliegenden Parklücke abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.400 Euro.

Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von Waffen und gefährlichen Gegenständen zeigt Wirkung – Bundespolizei mit hoher Kontrolldichte am Wochenende im Einsatz

Fulda (ots) – Die Einhaltung der durch die Bundespolizeidirektion Koblenz

erlassenen Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von Waffen und gefährlichen

Gegenständen wurde am vergangenen Wochenende im Bahnhof Fulda durch die örtlich

zuständige Bundespolizeiinspektion überwacht und entsprechend verstärkte

Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Der Regeldienst wurde hierbei durch 20

zusätzliche Kräfte unterstützt. Die Allgemeinverfügung wurde durch die

Bevölkerung offensichtlich wahrgenommen und beachtet! Im gesamten Zeitraum

wurden mit Unterstützung der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit über 80

Personen und mitgeführte Sachen überprüft. Dabei wurde ein Einhandmesser

sichergestellt.

Die Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von Schusswaffen, Schreckschusswaffen,

Reizstoffsprühgeräten, Hieb-, Stoß-, und Stichwaffen sowie Messern aller Art hat

sich als adäquates Mittel erwiesen, den zunehmenden Gewaltdelikten mit Waffen

oder gefährlichen Gegenständen weiterhin entschlossen entgegen zu wirken und

damit insbesondere die Sicherheit der Reisenden aktiv zu erhöhen.

Einbruch in Vereinsheim

Hilders. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (16.06.) ein Fenster eines Sportlerheims in der Straße „Am Küppel“ in Simmershausen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert von circa 500 Euro und verursachten rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Leichtkraftrad gestohlen

Fulda. In der Straße „An der Richthalle“ stahlen Unbekannte am Freitag (16.06.) ein schwarz-rotes Leichtkraftrad des Herstellers Betamotor im Wert von circa 5.000 Euro. Das Zweirad stand im Bereich eines Wendehammers auf der Rückseite des Bahnhofs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden. In der Bahnhofstraße brachen Unbekannte am Freitag (16.06.), zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Täter manipulierten am Haustürschloss, um ins Gebäude zu gelangen. Dort drangen sie in eine Wohnung ein und stahlen eine Fernbedienung für eine Garage im Wert von rund 100 Euro. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Hünfeld. In der Rockenstuhlstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.06.) in eine Garage ein und stahlen ein schwarz-weißes Pedelec des Herstellers KTM im Wert von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Crossmaschine gestohlen

Kalbach. Zwischen Samstagmittag (17.06.) und Sonntagmorgen (18.06.) stahlen Unbekannte aus einer Scheune in der Straße „Am Bornhöfchen“ eine nicht zugelassene Crossmaschine des Herstellers Kawasaki im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme im Bahnhof: Bundespolizei schnappt Parfümdiebe

Fulda (ots) – Bundespolizisten waren Freitagabend (16.6. / 17:47 Uhr) bei der

Fahndung nach zwei Dieben erfolgreich, die zuvor in einem Kaufhaus in der

Innenstadt Fulda Parfüm im Wert von 200 Euro gestohlen haben.

Ein Ladendetektiv beobachtete die zwei Männer im Alter von 20 und 35 Jahren und

sprach diese nach der Tat an. Daraufhin flüchteten beide Richtung Bahnhof Fulda.

Der Ladendetektiv folgte den beiden und wählte parallel den Notruf. Das

Polizeipräsidium Osthessen bat daraufhin das Bundespolizeirevier Gießen um

Mitfahndung.

Die beiden Diebe wurden kurze Zeit später im abfahrbereiten ICE 556 an Gleis 4

festgenommen und der Polizeistation Fulda übergeben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Osthessen.

Sachbeschädigung

Alheim. Unbekannte beschmierten zwischen dem 31. Mai und dem 16. Juni mehrere Bäume auf einem Grundstück in der Lindenstraße in Licherode mit verfassungswidrigen Zeichen. Zudem beschädigten die Täter einige Bäume, indem sie diese zersägten und Äste abrissen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de