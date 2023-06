Bergstrasse

Hirschhorn (Neckar): Arbeitsunfall – 53-Jähriger von Kehrmaschine erfasst und tödlich verletzt

Hirschhorn (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag (19.6.) ist ein

53-jähriger Mann aus Darmstadt ums Leben gekommen. Gegen 11.10 Uhr wurden die

Polizei und die Rettungskräfte über den Vorfall auf der Bundesstraße 37, im

Bereich einer Baustelle, informiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde der

53-Jährige von einer Kehrmaschine, die von einem 61-jährigen Fahrer gesteuert

wurde, aus bislang ungeklärter Ursache erfasst. Der Mann aus Darmstadt hatte

sich durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle

verstarb.

Wie es genau zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden.

Die Kriminalpolizei (K10) in Heppenheim, die Abteilung Arbeitsschutz beim

Regierungspräsidium Darmstadt, haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurde

durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger der DEKRA

hinzugezogen. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft wurde ebenfalls über

den Vorfall informiert.

Lampertheim: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht – Halskette gestohlen

Lampertheim (ots) – Nach einem Trickdiebstahl am Sonntag (18.6.) auf einem

Flohmarkt in der Gaußstraße hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die weiteren

Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine 79-jährige

Seniorin aus Mannheim gegen 11.30 Uhr von einer Unbekannten an einem

Verkaufsstand für Halsketten angesprochen. Mit dem Vorwand, weitere Ketten

anzuprobieren, entwendete die Diebin während einem Gespräch die Halskette der

älteren Frau. Die Diebin wurde als etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur

beschrieben. Sie trug kurze blonde Haare und machte einen sehr gepflegten

Eindruck.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu der Täterin oder dem Verbleib der

Kette machen können, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Kommissariat 21/22

in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Birkenau: BMW gestohlen

Birkenau (ots) – Ein in der Hauptstraße abgestellter BMW wurde zwischen

Donnerstag (15.6., 12.30 Uhr) und Freitag (16.6., 5.30 Uhr) Ziel von

Kriminellen. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Hierbei

erfolgt das Öffnen und Starten mutmaßlich kontaktlos. Die Diebe greifen das

Funksignal des Schlüssels im Haus auf und gelangen auf diesem Weg in den Wagen.

Unter der Rufnummer 06252/706-0 nimmt das zuständige Kommissariat 21/22 aus

Heppenheim Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

-Legen Sie den Autoschlüssen nicht in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstür ab. Bewahren Sie den Schlüssel so weit wie möglich vom

Fahrzeug auf

-Schirmen sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B.

Sicherheitshüllen aus Aluminium oder ein Schlüsseltresor aus Metall).

Machen Sie anschließend den Selbsttest: wenn sich der Wagen nicht

öffnet, obwohl der Schlüssel direkt an die Fahrertür gehalten wird,

haben auch Kriminelle keine Chance

-Wählen Sie den Abstellplatz ihres Autos sorgfältig aus – Nutzen

Sie, wenn möglich, Garagen sowie Parkplätze- oder Häuser mit

Videoüberwachung

Viernheim: Friedhofsgebäude gerät in das Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Zwischen Freitag (16.6., 13 Uhr) und Samstag (17.6., 8 Uhr)

verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Lagerraum des

Friedhofgebäudes in der Lorscher Straße. Die Einbrecher durchsuchten die

Räumlichkeiten und entwendeten Kleidung in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise

werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Reisen: Zigarettenautomat aufgehebelt / Täter flüchten

Birkenau (ots) – Am Sonntagmorgen (18.6.) wurde eine Frau gegen 1.20 Uhr von

lauten Geräuschen aus ihrem Schlaf gerissen. Bei einem Blick aus ihrem Fenster

stellte sich heraus, dass zwei unbekannte Täter mit einem Gegenstand gewaltsam

versuchten, einen Zigarettenautomaten in der Schimbacher Straße / Ecke

Friedhofstraße, zu öffnen. Die Kriminellen ließen jedoch bei Erblicken der Dame

von ihrem Vorhaben ab. Sie traten mit einem schwarzen Audi die Flucht in

Richtung Odenwaldstraße an. Beide Täter waren mit einem Pullover bekleidet,

einer trug eine Glatze. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief

ohne Erfolg.

Der an dem Zigarettenautomaten verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Das Kommissariat 41 in Heppenheim nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Lindenfels: Polizei kontrolliert Biker

Lindenfels (ots) – Am Sonntag (18.06.) haben Beamte der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von weiteren Kollegen aus dem Bereich

des Polizeipräsidiums, Motorradkontrollen durchgeführt. Zwischen 10.00 und 16.00

Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Bikerinnen und Biker am Parkplatz

„Schöne Aussicht“ an der Bundesstraße 47.

Insgesamt nahmen die Ordnungshüter 107 Maschinen genauer unter die Lupe. In

einem Fall musste die Weiterfahrt wegen Fahrens ohne Fahrelaubnis untersagt

werden. Der Biker erhält nun eine Anzeige. Bei fünf weiteren Bikern stellten die

Beamten unzulässige technische Veränderungen fest.

An 23 Motorrädern registrierten die Beamten Mängel, wie zum Beispiel mangelhafte

Beleuchtungseinrichtungen. Die Fahrer erhielten jeweils Mängelanzeigen, mit

denen sie nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen nachweisen müssen.

Darmstadt

Darmstadt-Nord: Gepöbelt und Scheibe eingeschlagen? / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Eine Gruppe 18 bis 22-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen

(18.6.) ihr Unwesen in einem Fast-Food-Restaurant und auf dem dazugehörigen

Parkplatz getrieben haben.

Derzeit ist den Ermittlerinnen und Ermittlern bekannt, dass die jungen Männer

für mehrere Straftaten, unter andere wegen des Verdachts der Sachbeschädigung

eines Autos sowie der Unterschlagung einer Uhr, infrage kommen könnten. Ersten

Ermittlungen zufolge hielten sich die jungen Männer gegen 3 Uhr auf dem Gelände

auf, auf dem sie die Kunden und Mitarbeiter anpöbelten oder bedrohten. Einem

57-jährigen aus Mühltal, der in seinem Auto saß, sollen sie sich genähert und

ihm die Heckscheibe eingeschlagen haben. Bei Eintreffen der alarmierten

Polizisten fehlte von der Gruppe jede Spur.

Einer der Täter wurde auf eine Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,85 Meter

geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein weißes Oberteil, eine braune Kappe

mit dem Aufdruck „Gucci“ und eine Sonnenbrille.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen zu den

Hintergründen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690

entgegengenommen.

Darmstadt: 33-Jähriger nach Verdacht der gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein 33 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Meinerzhagen wird sich

nach seiner vorläufigen Festnahme am frühen Samstagmorgen (17.6.) wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten er und ein 23-Jähriger aus Darmstadt gegen 3

Uhr im Bereich der Haltestelle „Weinbergstraße“ in der Ludwigshöhstraße

aneinander. Zuvor soll der 23-Jährige einer 22 Jahren alten Frau zu Hilfe

gekommen sein, weil sie von dem Tatverdächtigen mehrfach beleidigt und belästigt

worden sein soll. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der Helfende von seinem

Gegenüber mit einem Messer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus

ärztlich versorgt werden. Die alarmierte Polizei nahm den 33-Jährigen noch am

Tatort vorläufig fest. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,65 Promille. Er kam mit zur Wache. Dort erfolgte eine

Blutprobenentnahme. Zudem verbrachte er die restliche Nacht im Gewahrsam.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet konnten oder andere sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer: 06151 /

9690).

Darmstadt: Glas geworfen und geflüchtet / Festnahme nach tätlichen Angriff gegen Polizisten

Darmstadt (ots) – Eine Verkehrskontrolle am späten Freitagabend (16.6.) in der

Kaplaneigasse endete für einen 26 Jahre alten Mann zwecks Verhinderung weiterer

Straftaten im Gewahrsam der Polizei.

Gegen 23.15 Uhr hatte der Tatverdächtige und sein noch unbekannter Begleiter,

aufgrund eines auffälligen Einparkmanövers, gekennzeichnet durch fehlendes Licht

am Auto und Schlangenlinien fahrend, die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Als

die Polizisten die beiden Insassen kontrollieren wollten, warf der 26-Jährige

als Beifahrer sofort ein Glas gegen den Arm des kontrollierenden Polizisten und

ergriff, zusammen mit dem Fahrer, zu Fuß die Flucht. Der getroffene

Ordnungshüter blieb glücklicherweise unverletzt. Die Beamten eilten den

Flüchtenden nach und nahmen den 26-Jährigen, bei dem Versuch sich in einem

Gebüsch zu verstecken, fest. Bei seiner Überprüfung zeigte sich, dass er mit

1,22 gemessenen Promille alkoholisiert war. Er wurde festgenommen und zur Wache

gebracht. Dort wurde ein Verfahren eingeleitet und er für die restliche Nacht in

eine Zelle gebracht. Die Ermittlungen zu seinem flüchtenden Begleiter dauern

derzeit an. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt

das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/41110 entgegen.

Darmstadt: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub

Darmstadt (ots) – Am Sonntagvormittag (18.6.) hatte ein 20 Jahre alter Mann aus

Darmstadt in der Döngesborngasse offenbar nichts Gutes im Sinn. Gegen 10.15 Uhr

hatte er dort eine 53-jährige Passantin angesprochen und um eine Zigarette

gebeten. Seiner Bitte folgte der kriminelle Versuch, der Dame die Tasche zu

entwenden. Das Vorhaben blieb glücklicherweise ohne Erfolg, die Frau machte

lautstark auf sich aufmerksam, rief um Hilfe und schlug den Täter damit in die

Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und dank der

Personenbeschreibung nahmen Streifenbeamte des 1.Polizeireviers, den Flüchtenden

noch in Tatortnähe fest. Bei seiner Kontrolle zeigte sich, dass er mit 0,96

Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Er kam mit zur Wache, von der er nach

Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen wurde. Er wird sich

nun wegen des versuchten Handtaschenraubes strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt: Vandalen besprühen Wände, Fenster, Türen und Fahrzeuge mit Farbe / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstag (17.6.), 10.30 Uhr und Sonntagmorgen (18.6.)

haben offenbar Vandalen das Gelände der Orangerie betreten und sich Zugang zu

einer Lagerhalle verschafft. Dort beschmierten sie unter anderem Türen, Wände,

Fenster und Fahrzeuge mit Farbe. Der Schaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf mindestens 1000 Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem

Fall wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt alle sachdienlichen

Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Restaurant im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Eine Gaststätte in der Nieder-Ramstädter Straße, Ecke

Klappacher Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (18.6.) in das Visier eines

noch unbekannten Täters. Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen

1.45 und 2 Uhr eingegrenzt. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hatte der

ungebetene Gast die Scheibe einer Glaseingangstür eingeschlagen und sich auf

diesem Weg Zutritt zu den Räumen verschafft. Weil daraufhin der Alarm auslöste,

ließ er mutmaßlich von seinem weiteren Vorgehen ab und flüchtete in den Wald.

Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief

ohne Erfolg. Der Flüchtende wurde als schlank beschrieben. Er trug eine dunkle

Trainingsjacke mit Kapuze, eine kurze Hose und Sneaker. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den

Beamten und Beamtinnen unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßt Roßdorf in der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Roßdorf (ots) – Die Gemeinde Roßdorf im Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt an der

landesweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS teil.

Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßte die Gemeinde offiziell am

Montagnachmittag (19.06.) im Rathaus und überreichte Bürgermeister Norman

Zimmermann das KOMPASS-Begrüßungsschild.

„Ich bin über die Teilnahme der Gemeinde Roßdorf an der

KOMPASS-Sicherheitsinitiative erfreut. Dadurch wird das Sicherheitsgefühl der

Bürger nachhaltig gestärkt und die gemeinsame Sicherheits- und Präventionsarbeit

weiter ausgebaut. Alle in Roßdorf wohnenden Menschen werden sich dadurch künftig

noch sicherer in ihrer Gemeinde fühlen und aktiv an der Sicherheitspolitik

mitwirken können“, sagte Polizeipräsident Björn Gutzeit bei der Begrüßung.

„Alle Menschen brauchen Sicherheit. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sich

alle in unserer Gemeinde sicher fühlen können. Dabei wird uns KOMPASS

entscheidend weiterhelfen. Ab sofort werden Sicherheits-Know-how und

Ortskenntnis noch enger und intensiver zusammenarbeiten“, so der Bürgermeister

der Gemeinde Roßdorf, Norman Zimmermann.

Eine wichtige Schlüsselfigur des Sicherheitsprogramms stellt dabei der bereits

etablierte Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Bernd Kury von der örtlich

zuständigen Polizeistation Ober-Ramstadt, dar. Er wird auch zukünftig im engen

Austausch mit der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern stehen und ist bereits

jetzt für diese als Ansprechpartner auch im Rahmen von Bürgersprechstunden

präsent.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist eine bundesweit einmalige

Sicherheitsinitiative in Hessen. Roßdorf ist bereits die 37. südhessische

Kommune, die an der Sicherheitsinitiative teilnimmt.

Als nächste Schritte sind nun mehrere Ortsbegehungen und eine Befragung der

Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. Anschließend sollen noch zu beschließende

Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden, mit denen mehr Sicherheit und damit noch

mehr Lebensqualität in Roßdorf einhergeht.

Weitere Informationen zu KOMPASS sind im Internet unter

https://innen.hessen.de/sicherheit/kompass abrufbar.

Erzhausen: Münzgeld, Zigaretten und Süßigkeiten aus Kiosk entwendet

Erzhausen (ots) – Auf Münzgeld, Zigaretten und Süßigkeiten hatten es noch

unbekannte Täter zwischen Sonntagmorgen (18.6.), 8 Uhr und Montagmorgen (19.6.),

gegen 5 Uhr in der Bahnstraße abgesehen. Die Kriminellen brachen die Tür eines

Kiosks auf, schnappten sich ihre Beute und flüchteten. Zurück blieb ein Schaden

von mehr als 1500 Euro. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise werden an die Beamten des 3. Polizeireviers erbeten (Rufnummer

06151/969-41310).

Roßdorf / Dieburg: Täter durchsuchen Autos nach Wertvollem

Roßdorf/Dieburg (ots) – Auf zwei Autos hatten es Kriminelle am Sonntagmorgen

(18.6.) abgesehen, sich in den Fahrzeugen nach Wertgegenständen umgeschaut und

geringwertige Beute gemacht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht

Zeugen mit Hinweisen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben (Rufnummer 06151/9690).

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie die noch Unbekannten gegen 5.30 Uhr

in der Steinackerstraße in Roßdorf Zugang zu einem schwarzen Ford und ließen

dort eine geringe Summe Bargeld mitgehen. In Dieburg und dort in der Straße „Auf

dem Frongrund“ schnappten sich die Kriminellen gegen 1.35 Uhr, eine Sonnenbrille

aus einem weißen Mercedes.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Taten rät die Polizei: Überprüfen Sie beim

Abstellen ihres Fahrzeuges, ob es tatsächlich verschlossen ist und lassen Sie

keine Wertgegenstände im Auto zurück.

Roßdorf-Gundernhausen: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Roßdorf (ots) – Kriminelle sind am Samstag (17.6.) in der Zeit zwischen 14 und

17 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen, haben die Räume nach Beute

durchsucht und sind fündig geworden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie

Schmuck und Geld. Der Wert der Beute sowie der verursachte Schaden an der

Terrassentür, über die sie gewaltsam in das Objekt gelangten, wird aktuell auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Geschlagen und getreten – 19-jähriger Tatverdächtiger nach Festnahme in Untersuchungshaft – Kripo sucht weitere Zeugen

Ein 19-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme und richterlichen Vorführung im Laufe des Samstags (17.6.) in Untersuchungshaft. Zusammen mit mehreren Mittätern steht er im Verdacht, am späten Donnerstagabend drei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche getreten sowie geschlagen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Rüsselsheimer zusammen mit vier Tatverdächtigen im Alter von 21, 17 und 15 Jahren und weiteren, bislang noch unbekannten Komplizen zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr die drei Jugendlichen im Bereich einer Bushaltestelle in der Joseph-Haydn-Straße und der Walter-Flex-Straße abgepasst und auf das Schulgelände des Max-Planck-Gymnasiums gebracht haben. Hier sollen die Geschädigten von den anwesenden Tätern geschlagen und getreten worden sein. Zudem sollen sie mit Reizgas besprüht und mit einem Schlagstock traktiert worden sein. Nach Zeugenaussagen seien die Täter teilweise auch vermummt gewesen und hätten einen schwarzen Mercedes genutzt. Die drei Jugendlichen wurden bei dem Vorfall verletzt.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen des Kommissariats 35 erwirkte die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Tatverdächtigen. Hierbei stellten die Polizeikräfte unter anderem ein Einhandmesser, eine Sturmmaske sowie weiteres Beweismittel sicher. Der 19-Jährige wurde festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Rüsselsheimer sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die drei 21, 17 und 15-jährigen Tatverdächtigen müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung sowie der Freiheitsberaubung in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zur Identität der anderen Täter dauern noch an.

Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt insbesondere in der Walter-Flex-Straße im Bereich einer dortigen Bushaltestelle oder rund um das Schulgelände in der Joseph-Haydn-Straße verdächtige Personen oder ein schwarzer Mercedes aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Groß-Gerau: Reifen aus Autohaus gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Kriminelle verschafften sich zwischen Samstag (17.6., 13.30 Uhr) und Montag (19.6., 7 Uhr) widerrechtlich Zutritt auf das Firmengelände eines Autohauses in der Mainzer Straße. Dort entwendeten sie insgesamt acht Sommerreifen im Wert von mehreren Tausend Euro. Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Stehlguts geben? Sachdienliche Hinweise werden von der zuständigen Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 entgegengenommen.

Mörfelden-Walldorf: Zeuge schlägt Duo in die Flucht

Der Mitarbeiter eines Restaurants in der Farmstraße hat am frühen Samstagmorgen (17.6.) zwei bislang noch unbekannte Täter in die Flucht geschlagen. Gegen 3 Uhr hatte das Duo das Anwesen ins Visier genommen und die Eingangstür zum Innenraum aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen drang ein Täter in das Anwesen ein, während sein Komplize vor dem Restaurant Schmiere stand. Als der eine Eindringling im ersten Obergeschoss auf einen Mitarbeiter traf, ließ er von seinem Vorhaben ab und suchte mit seinem Mittäter das Weite. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass beide eine schwarze Schildmütze trugen und ihr Gesicht mit einer schwarzen Maske oder Schal verdeckten. Der eindringende Kriminelle soll zudem ein schwarzes Oberteil getragen haben, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 01642/696-0 entgegen.

Rüsselsheim: Mit 1,14 Promille am Steuer 76-Jähriger muss Blutentnahme über sich ergehen lassen

Ein 76 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Samstag (17.6.) in einem Verfahren wegen des Verdacht der Trunkenheit am Steuer verantworten. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte gegen 15.45 Uhr die Polizei alarmiert und einen langsamen und in Schlangenlinien fahrenden Autofahrer auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim gemeldet. Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim konnte den beschriebenen Wagen schließlich in der Adam-Opel-Straße einholen und auf einem Supermarkt-Parkplatz einer Kontrolle unterziehen. Ein Alkoholtest bei dem 76-Jährigen ergibt einen Wert von 1,14 Promille, was in einer Blutentnahme auf der Wache mündete. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mainzers und stellten seine Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher.

Rüsselsheim: Keine Beanstandungen bei Alkohol- und Drogenkontrollen

Keine Beanstandungen mussten Streifen der Polizeistation Rüsselsheim bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag (19.6.) machen. Im Rahmen der ROADPOL Aktionswoche mit dem Schwerpunkt „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ hatten die Polizeikräfte zwischen 0.15 Uhr und 1.15 Uhr im Rugbyring insgesamt 27 Fahrzeuge gestoppt und 32 Personen kontrolliert. Kein Fahrzeugführer war alkoholisiert oder berauscht am Steuer. Lediglich ein Fahrzeuginsasse war nicht angeschnallt und muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen.

Nauheim: Zeugen nach Einbruch in Nauheim gesucht

Zwischen Freitag (16.6.) um 16:00 Uhr und Sonntag (18.6.) um 19:30 Uhr sind Kriminelle in einen Kindergarten in der Emil-von-Behring-Straße in Nauheim eingebrochen. Scheinbar nutzten die bislang noch unbekannten Täter ein gekipptes Fenster aus, um in das Anwesen einzudringen. Was alles genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Einbruchs. Falls jemand verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/696-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Erbach: Anhaltesignale missachtet – Fahrt endet für 51-Jährige auf der Polizeiwache

Nachdem eine 51-Jährige in der Nacht zum Sonntag (18.6.) in der Brunnengasse die Anhaltesignale der Polizei missachtete, wurde sie nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt.

Eine Streife beabsichtigte gegen 0.20 Uhr die Fahrzeugführerin eines schwarzen Corsa zu kontrollieren. Nachdem diese die Anhaltesignale der Ordnungshüter missachtete, versuchte sie sich mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. In der Sophienstraße endete ihre Fahrt. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.

Die Dame wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens konnte sie zu Fuß den Heimweg antreten.