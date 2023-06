Körperverletzungsdelikte in der Mainzer Innenstadt

Mainz-Innenstadt (ots) – Bei gutem Wetter und einer gefüllten Innenstadt kam es über das Wochenende neben anderen Einsätzen auch zu 3 Körperverletzungsdelikten. Am vergangen Freitag gegen 23:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Tourist von einem 39-Jährigen wohnsitzlosen Mann auf dem Bischofplatz angegriffen. Der verhaltensauffällige Mann schrie scheinbar grundlos und ziellos lautstark herum.

Ohne Grund warf der 39-Jährige einen Backstein auf den 26-Jährigen. Nur weil dieser sich geistesgegenwärtig wegdrehen konnte, wurde er lediglich leicht am Rücken verletzt. Der Täter konnte durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

(ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Frauenlobstraße zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 56-jähriger Mainzer wollte dort die Herrentoilette aufsuchen und bat deswegen ein sich dort befindliches Pärchen, die Räumlichkeiten zu verlassen.

Daraufhin reagiert ein 42-jähriger Mainzer aggressiv und schubste seinen Kontrahenten aus der Toilette. Dort schlug er ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Durch Zeugen konnte eine

detaillierte Personenbeschreibung abgegeben werden, welches es den Polizeibeamten ermöglichte, den Täter in der nahen Umgebung festzustellen.

Dieser erhielt einen Platzverweis und muss nun ebenfalls mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

(ots) – Ebenfalls am Samstag 17.06.2023 gegen 09:15 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Frauenlobstraße gemeldet. Zwischen einer Bar und einem Kiosk konnten mehrere, teils leicht verletzte Personen, festgestellt werden. Trotz einer zunächst unübersichtlichen Lage konnte der Sachverhalt durch die Einsatzkräfte geklärt werden.

Demnach kam es zwischen den Personen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung die in einer Schlägerei gipfelte. Hierbei soll ein Beteiligter dem Anderen mit der Faust in das Gesicht

geschlagen haben. Als dieser sich wehrte und den Täter in den Schwitzkasten nahm, schlug dieser mit einer Flasche zu und verletzt damit auch Umstehende.

Ein Verletzter wurde durch einen Rettungswagen behandelt und in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der 26-Jährige Täter, der zunächst flüchtig war, konnte im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 festgestellt werden.

Verkehrsunfall auf Saarstraße – Unfallursache Wild oder Alkohol?

Mainz-Oberstadt (ots) – Am frühen Samstag 17.06.2023 gegen 02:15 Uhr meldeten Zeugen, dass auf der Saarstraße stadtauswärts ein verunfalltes Auto stehen würde. Der Fahrer, bei welchem es sich um einen 40-Jährigen Mainzer handelt gab an, dass er einem Tier ausgewichen sei und deswegen von der Fahrbahn abkam und sich am Bordstein seinen Reifen, Unterboden und die linke Fahrzeugfront abriss.

Ein von den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mainz 2 durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Ob der Unfall nun wegen der starken Alkoholisierung oder möglicherweise doch im Zusammenhang mit Wild stand ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Roller fährt Fahrschulauto auf und flüchtet

Mainz-Laubenheim (ots) – So hat sich der 18-jährige Mainzer Fahrschüler seine Fahrstunde sicherlich nicht vorgestellt. Als er am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrschullehrer auf dem Beifahrersitz die Oppenheimer Straße in Richtung Wormser Straße fuhr und dort verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihm ein Rollerfahrer hinten auf das Fahrzeug auf.

Nachdem man sich zunächst einigte gemeinsam an den Straßenrand zu fahren, flüchtete der Rollerfahrer ohne seine Personalien anzugeben.

Der Fahrer wird als 60-70 Jahre alt und 165-170cm groß beschrieben. Er habe einen offenen Helm getragen unter welchem ein Schnauzbart erkennbar gewesen sei. Zudem habe er einen hageren Körperbau und helle Haut gehabt. Bekleidet sei er mit einem kurzen blau-rot karierten Hemd und Jeans gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht

Trechtingshausen (ots) – Eine 26-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren PKW Renault am Samstag 17.06.2023 gegen 14.00 Uhr, in der Römerstraße zum Parken ab. Am Sonntag 18.06.2023 gegen 14 Uhr, entdeckte sie einen Schaden an der linken vorderen Stoßstange.

Anhand des Unfallbildes kann davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken den Schaden verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hat. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.