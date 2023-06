Niederkirchen: „Fest um den Wein“ vom 23. bis 27. Juni 2023

Niederkirchen – Am letzten Wochenende im Juni dreht sich in der Weinbaugemeinde Niederkirchen traditionell alles um das „Kulturgut Wein“. Zahlreiche Weingüter öffnen dieses Jahr wieder ihre Höfe und laden Gäste aus ganz Deutschland zum „Fest um den Wein“ ein. Insbesondere die qualitätsvollen Weine und Sekte sowie das gemütliche Ambiente der Höfe und Weingüter zeichnen das „Fest um den Wein“ aus.

In Niederkirchen kommt jeder auf seine Kosten: Wer zünftig feiern will, kann dies bei einem der zahlreichen Live-Konzerte ebenso, wie der stille Weingenießer, der ein wenig Entspannung mit einem Glas Wein sucht.

Niederkirchen steht seit jeher für Individualität, Geselligkeit, Lebenslust und Spritzigkeit! Neben den traditionellen Schoppenweinen können Weinfreunde in Niederkirchen auch gehaltvolle Weine aus dem Stielglas genießen. Dazu passende Speisen gibt es an den 13 Höfen und Ausschankstellen in großer Auswahl!

Niederkirchener Dorflauf (Foto: Tourist Service GmbH Deidesheim)

Traditionell sorgt ein umfangreiches Rahmenprogramm in den Höfen und rund um den Dorfplatz für gute Stimmung. Am Freitag, 23. Juni, fällt der „offizielle Startschuss“ für das Fest ab18.00 Uhr mit dem Niederkirchener Dorflauf: bei diesem 1-Stunden-Lauf für jedermann laufen alle Teilnehmer gleichzeitig auf der „Weinfestrunde“, die 850 Meter lang ist. Wem diese sportliche Herausforderung zu anstrengend ist, der kann sich in einer der Ausschankstellen, die ab 17 Uhr geöffnet sind, das Spektakel in aller Ruhe ansehen! Ab 20 Uhr startet dann Live-Musik mit „NDK rockt“ auf der Bühne am Dorfplatz.

Die offizielle Eröffnung des „Festes um den Wein“ mit dem Stellen des Festbaumes durch die TuS-AH Niederkirchen findet dann am Samstag, 24. Juni, um 18 Uhr am Dorfplatz statt. Der Musikverein 1968 Königsbach e.V., die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim, Kathi I. und viele weitere Protagonisten werden mitwirken!

„Fest um den Wein“ in Niederkirchen (Foto: Tourist Service GmbH Deidesheim)

Ab 20 Uhr stehen sorgen dann „Projekt B“ mit DJ-Musik am Dorfplatz für Stimmung. Nicht weit davon entfernt gibt es ab 21 Uhr in der Bäckerei Hettrich Live-Musik mit den regionalen Musikern CRISS, Theresa und Daniel.

Am Sonntag, 25. Juni, geht es in den Ausschankstellen bereits ab 11 Uhr los: Der Musikverein 1968 Königsbach e.V. sorgt am Dorfplatz ab 11.30 Uhr für richtig Stimmung, und mit „Accoustic Fight“ ist ab 18 Uhr wieder Live-Musik am Dorfplatz!

Montag, 26. Juni, haben noch einmal alle Ausschankstellen ab 17 Uhr geöffnet, und um 18 Uhr steht Georg Sagerer auf der Bühne am Dorfplatz. Um das „Fest um den Wein 2023“ dann am Dienstag gemütlich ausklingen zu lassen, findet das offizielle „Festfinale“ ab 17 Uhr im Weingut Franz-Josef Zech mit der Live-Band „NDK rockt“, sowie im Gutsausschank Deimel statt.

Weitere Informationen: Tourist Service GmbH Deidesheim Bahnhofstraße 5 67146 Deidesheim touristinfo@deidesheim.de Tel. 06326 96770