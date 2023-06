Unvermittelt angegriffen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Sonntagnacht auf dem Stiftsplatz unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 02:40 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 26-jährigen Opfers hätte er sich mit drei Bekannten in der dortigen Bankfiliale aufgehalten, als ein ihm unbekannter Mann die Filiale betrat und ihn gegen eine Wand stieß. Anschließend zerriss der Unbekannte dem 26-Jährigen das T-Shirt und

verschwand dann wieder. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde.

Er beschrieb den Mann als ca 30 Jahre alt, mit Glatze. Er war ungefähr 1,75 Meter groß und trug ein rotes Oberteil. Zuvor war der Täter aus einem kleinen, roten Pkw ausgestiegen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Haftbefehl vollstreckt und neuen Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Samstag festgenommen. Der 47-Jährige wurde auf seinem Fahrrad fahrend zwischen Enkenbach und Eselsfürth durch einen Polizeibeamten in seiner Freizeit wiedererkannt. Eine ausgerückte Streife konnte ihn in der Eselsfürth anhalten und einer Kontrolle unterziehen.

Dabei fanden sie circa 290 Gramm Amphetamin-Paste, fast 80 Gramm Marihuana, sowie 6 Gramm Haschisch und 22 Ecstasy-Tabletten. Zusätzlich trug der 47-Jährige einen vierstelligen Bargeldbetrag und ein Springmesser bei sich. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Weil er die Geldstrafe aus vier offenen Haftbefehlen, insgesamt mehrere tausend Euro, nicht bezahlen konnte, wurde der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 271 Tagen absitzen muss. |elz

Fan-Schal angezündet – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in der Beethovenstraße. Dort kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 19-09 Uhr zu einem Brand eines Fanschals. Der Schal hing von einem Fenster herab. Unbekannte steckten diesen in Brand. Hierbei wurde das Fanutensil gänzlich zerstört.

Das Fenster und die Glaseinfassung durch Schmorspuren beschädigt. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden.|kfa

Pkw fängt Feuer

Kaiserslautern (ots) – In der Bremerstraße hat am Sonntagvormittag ein Auto gebrannt. Der 95-jährige Fahrer des Audis gab an, dass der Motorraum während der Fahrt anfing zu qualmen. Daraufhin sei er auf einen Parkplatz gefahren und habe das Auto verlassen. Dort schlugen dann Flammen aus dem Fahrzeug.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Front des Wagens war komplett abgebrannt.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Sonntag kam es in der Friedrich-Karl-Straße zu einer Unfallflucht. Der 26-jährige Halter parkte um 21:30 Uhr seinen BMW 118i vor der Hausnummer 10 und ging in die Stadt. Um 0:30 Uhr kehrte er zu dem Auto zurück und fuhr nach Hause, wo er den Wagen unter seinem Carport abstellte.

Morgens fiel ihm hinten rechts ein Streifschaden auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht sie davon aus, dass der Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, beim Vorbeifahren, in der Friedrich-Karl-Straße gestreift wurde. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2250 bei der

Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Kreis Kaiserslautern

17-Jähriger tödlich verunglückt

Heltersberg (ots) – Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag im Bergbad Heltersberg verunglückt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde der Jugendliche beim Versuch,

das Drehkreuz im Eingangsbereich des Bades zu übersteigen, tödlich verletzt. Das Unglück ereignete sich vermutlich gegen 1:45 Uhr. Aktuell bestehen keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter.

Der 17-Jährige wurde von anderen Jugendlichen leblos aufgefunden. Der alarmierte Rettungsdienst und Notarzt konnten nur noch den Tod feststellen. Ein Kriseninterventionsteam der Notfallseelsorge war vor Ort und kümmerte sich um die Ersthelfer.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat zur Klärung der Todesumstände ein

Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Tödlicher Unfall zwischen Zug und Fahrradfahrer

Steinwenden (ots) – Am Montagmittag kam es am Bahnübergang im Ortsteil Weltersbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Zug. Der Fahrradfahrer wurde hierbei tödlich verletzt. Der 83-Jährige fuhr mit seinem E-Bike den Skulpturenweg von der Straße „Am Dorfgarten“ kommend in Richtung Obermohr. Kurz vor 13 Uhr überquerte er den unbeschrankten Bahnübergang.

Bei dem Zusammenstoß mit der Regionalbahn wurde der Mann so schwer verletzt, dass er trotz Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle verstarb.

Im Zug befanden sich zirka 25 Personen. Nach dem aktuellen Stand blieben sie unverletzt.

Zum größten Teil handelte es sich bei den Fahrgästen um Schulkinder. Ihre Eltern holten sie vor Ort ab. Nach eigenen Angaben habe niemand der Passagiere den Unfall gesehen.

Der 55-jährige Zugführer erlitt einen Schock. Er wurde vom Notfall Management der deutschen

Bahn betreut. Die Bahnstrecke zwischen Landstuhl und Kusel ist zur Stunde gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert ist derzeit nicht absehbar. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Fahrzeug geht in Flammen auf

Trippstadt (ots) – Richtig gut reagierte eine Autofahrerin am Sonntagmittag an der „Klugschen Mühle“ im Karlstal. Während der Fahrt leuchteten plötzlich alle Warnleuchten im Fahrzeugdisplay auf und der Motor ihres Nissan Qashqai schaltete sich ab. Anstatt auf der Fahrbahn stehen zu

bleiben, lies sie das Fahrzeug mit der Restgeschwindigkeit auf einen angrenzenden Schotterparkplatz rollen.

Dort sah die 45-Jährige, dass der Motorraum plötzlich brannte. Die Flammen griffen unmittelbar auf den Rest des Fahrzeugs über, sodass der Pkw in kürzester Zeit im Vollbrand stand. Die

alarmierte Feuerwehr löschte zwar den Wagen, konnte aber das völlige Ausbrennen nicht verhindern. Durch die entstandene Hitze wurde ein weiteres Auto ebenfalls

leicht beschädigt.

Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus. Neben der Polizei waren die Feuerwehren der Gemeinden Schopp, Trippstadt und Stelzenberg im Einsatz. |kfa

Verkehrskontrollen auf der B48

Hochspeyer (ots) – Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonntagmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Eine Stunde lang wurden am Ortsausgang von Hochspeyer im 50er-Bereich die Geschwindigkeiten der vorbeikommenden Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren.

In dieser Zeit passierten 24 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon waren 6 zu schnell. Drei Fahrer, darunter zwei Biker müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Drei weitere Motorradfahrer erwartet zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat.

Negativer Spitzenreiter, war ein Kradfahrer mit 115 km/h. |elz