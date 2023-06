Kreis Germersheim (ots) – Nachdem am Freitag 16.06.2023 nach einem unbekannten Mann gesucht wurde, der im April 2023 in Jockgrim, ein 6-jähriges Mädchen mit ihrem Kleid an einem Zaun einhakte, führten neue Hinweise zur Ermittlung des Täters.

Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.