Wachenheim: „Das grosse Sommerkonzert“ am 08. Juli 2023

Wachenheim an der Weinstraße – Getragen von der Leidenschaft, Qualität und Inspiration seiner Mitglieder, steht das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO) für einen energetischen Musizierstil und eine ausgeprägte Individualität des Orchesterklangs. Dies sind, neben der von vielen Solisten hochgeschätzten Kompetenz des einfühlsamen Begleitens, die Garanten für die internationale Erfolgsgeschichte des Orchesters.

So ist das WKO ein gern gesehener Gast auf wichtigen internationalen Podien – in jüngerer Zeit u.a. im Concertgebouw Amsterdam, dem Königin-Elisabeth-Saal Antwerpen, in der Kölner Philharmonie, der Elbphilharmonie Hamburg sowie beim Rheingau Musik Festival. Bei den Tournee-Aktivitäten steht für die Saison 2022/23 eine Konzertreise nach Süd-Korea im Kalender.

Sebastian Lastein (Foto: Zaneta Falinska)

Im sommerlichen Ambiente des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf ist die Musik der Romantik Mittelpunkt des Abends. Der musikalische Bogen, den die 19 Musiker des WKO heute Abend in Wachenheim mit ihrem Dirigenten Sebastian Lastein (ehemaliger künstlerischer Leiter der Wachenheimer Serenade) präsentieren, beginnt mit dem Wegbereiter der romantischen Musik, Wolfgang Amadeus Mozart, geht weiter mit der Streichersenate op.6 von Josef Suk, dem Klarinettenquintett op.34 von Carl Maria von Weber, und endet mit der St. Paul’s Suite von Gustav Holst.

Bei unbeständigem Wetter findet das Konzert in der Kulturscheune des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf statt.

Kartenbestellungen:

www.wachenheimer-serenade.de

Touristinformation Wachenheim, Tel. 06322 9580801

Musik-Haas, Bad Dürkheim, Tel. 06322 2780

Tabak-Weiss, Neustadt, Tel. 06321 2942

Freundeskreis Wachenheimer Serenade, Tel.: 06322 66574 oder 06322 956971