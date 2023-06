Verkehrsschild auf Radweg gelegt – Radfahrer gestürzt

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte in der Unteren Neckarstraße ein unbekannter Täter ein Verkehrsschild (mobiles Halteverbot) auf dem dortigen Radweg abgelegt. Gegen 02:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Radfahrer diesen Radweg und stürzte auf Grund des Hindernisses. Der Radfahrer zog sich hierdurch eine Kopfplatzwunde zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus.

Noch vor dem Abtransport durch den RTW konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Neben der medizinischen Versorgung im Krankenhaus, erfolgte dort auch eine Blutentnahme

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/18570, zu melden.

Verhinderung Trunkenheitsfahrt – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Heidelberg (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt wurden Beamte auf eine Person aufmerksam, die sich gegen 00:00 Uhr am Samstagmorgen im Bereich der Unteren Straße bzw. Dreikönigstraße offensichtlich erheblich alkoholisiert auf ihr Fahrrad setzte und im Begriff war davon zu fahren.Um die Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde die Person durch die Beamten gezielt angesprochen.

In der Folge sollte die Identität des Mannes festgestellt werden. Dieser Maßnahme entzog sich der 71-Jährige, in dem er zunächst fußläufig flüchtete. Nachdem er eingeholt wurde, schlug er einem Beamten mit der Faust gegen den Arm. Bei der anschließenden Festnahme widersetzte er sich ebenfalls den Beamten.

Als dem Beschuldigten später in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden sollte, versuchte er einen Polizeibeamten gezielt zu treten, was aber glücklicherweise misslang. Des Weiteren beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach.

Um die Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahrrad vollständig zu unterbinden, wurde es durch die Beamten beschlagnahmt. Dieses kann der 71-Jährige nach Erlangung der Nüchternheit wieder abholen. Der Beschuldigte gelangt aufgrund Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige. Die Ermittlungen hierzu führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt – Eigentümer gesucht!

Heidelberg (ots) – Bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwoch, 14.06.2023 in der Nähe des Kirchheimer Friedhofs wurden im Kofferraum eines PKW mutmaßliches Aufbruchswerkzeug, Kleidung, diverse Mützen und Handschuhe gefunden. Für weitere Abklärung wurde der 21-jährige Fahrzeugführer mit aufs Polizeirevier Heidelberg-Süd genommen.

In seinem Rucksack wurden dann noch Schmuckstücke gefunden, deren Herkunft unklar ist. Möglicherweise stammen sie aus einem oder mehreren Einbrüchen oder sonstigen Diebstahlsdelikten, die noch nicht angezeigt oder bemerkt wurden.

Einzelne, größere Bilder finden Sie hier:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/heidelberg-mutmassliches-diebesgut-sichergestellt-eigentuemer-gesucht/

Wer seinen Schmuck wiedererkennt oder Hinweise auf den/die Eigentümer hat, meldet sich bitte unter Telefon: 06221/7542441.

Diebstahl aus Wohnmobil in Neuenheim

Heidelberg (ots) – Eine unerfreuliche Begegnung hatte ein 39-jähriger Wohnmobilbesitzer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Gegen 23:30 Uhr hielt er sich für eine kurze Zeit außerhalb seines Wohnmobils auf, welches unverschlossen in der Uferstraße geparkt war. Dann bemerkte er, dass sich eine fremde, männliche Person unbefugt im Fahrzeuginneren aufhielt.

Als er den Eindringling darauf ansprach, floh der Mann. Der 39-Jährige versuchte ihn noch

aufzuhalten, aber der Unbekannte konnte sich losreißen. Es stellte sich heraus, dass eine Smart Watch und etwas Kleingeld entwendet wurden.