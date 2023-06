Schlägerei im Rahmen des Straßenfestes

Schwegenheim (ots) – Nach Beendigung des Straßenfestes kam es kurz nach 02 Uhr am Sonntag 18.06.2023 zwischen 2 Gruppen Heranwachsender zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurden zumindest 4 Personen leicht verletzt, wovon 2 Personen in Krankenhäuser medizinisch versorgt werden mussten.

Der genaue Tatverlauf wie auch die bislang namentlich noch nicht bekannten Täter sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Personen, die Hinweise auf die Täter oder den Tatverlauf geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Tel: 07274-9580 in Verbindung zu setzen.

Geschwindiskeitskontrolle

Germersheim (ots) – Am Freitag 16.06.2023 wurden in der 30er Zone in der Mozartstraße Geschwindigkeitsmessungen und eine Schulwegkontrolle durchgeführt. In einer Stunde Kontrollzeit fuhren sechs Fahrzeuge zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 50 km/h.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwegenheim (ots) – Um 04:00 Uhr kollidierte am Sonntag 18.06.2023, eine 41-Jährige aus Baden-Württemberg in Schwegenheim mit ihrem Pkw gegen eine Leitplanke. Ursächlich für den Verkehrsunfall war die hohe Alkoholisierung der Frau mit einem Wert von 1,77 Promille. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aus diesem Grund wurde ihr eine Blutprobe entnommen und es wurde ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Der Schaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.