Radfahrer nötigt Busfahrer und tritt Fahrgast

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag, 16.06.2023, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr, wurde ein 23-jähriger Busfahrer der RNV durch einen unbekannten Radfahrer im Straßenverkehr genötigt. Der Radfahrer hätte den Busfahrer in der Wredestraße (Fahrtrichtung Heinigstraße) mehrmals geschnitten und zum Ausweichen gedrängt.

An der Haltestelle „Wittelsbachplatz“ hatte der Bus ordnungsgemäß gehalten. Im Zuge dessen wäre der Radfahrer mit seinem Fahrrad in den Bus eingestiegen. Es kam zum verbalen Streitgespräch zwischen dem Busfahrer und dem Radfahrer. Kurz darauf hätte der Radfahrer womöglich aus Zorn einer 55-jährigen Frau, welche sich als Fahrgast in dem Bus befand, gegen ihr rechtes Knie getreten.

Im Anschluss verließ der Radfahrer die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war nicht von Nöten.

Personenbeschreibung des Radfahrers: grüne Oberkleidung, blaue Unterbekleidung, ca. 30 Jahre alt, kurze Haare, Dreitagebart, blaues Fahrrad.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Fahrzeugaufbruch

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Samstag 17.06.2023 in der Zeit von 19.30-22 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters, welcher in der Berliner Straße in Ludwigshafen stand, durch unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine Umhängetasche (Marke Lacoste) entwendet.

In der Tasche befand sich der Geldbeutel des 33-jährigen Geschädigten aus Ludwigshafen, in welchem sich ein Reisepass, ein Führerschein, eine Fahrerkarte für Lkws, sowie 50 Euro Bargeld, befanden. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-West (ots) – Am Samstag 17.06.2023 gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Frankenthaler Straße in Ludwigshafen in Richtung Innenstadt und wollte nach links auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden Pkw eines 30jährigen Mannes aus Ludwigshafen auf der Frankenthaler Straße und es kam zum Zusammenstoß.

Hierbei wurden zwei Insassen des entgegenkommenden Pkws leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall stark beschädigt, nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch herumfliegende Splitterteile wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw leicht beschädigt. (Gesamtschaden ca. 7.500 Euro). Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe erschien eine Spezialfirma und reinigte die Fahrbahn.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen Rheingönheim (ots) – In der Zeit von Freitag, 16.06.2023, 19:00 Uhr, bis Samstag, 17.06.2023, 12.00 Uhr, parkte ein 47-jähriger Mann aus Ludwigshafen seinen Pkw, Marke Opel, Typ Astra, Farbe: Blau, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Königstraße.

In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das geparkte Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange in Form von Kratzern und Rissen (Schadenshöhe 500 Euro).

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Frau

Ludwigshafen-Süd (ots) – Bereits am Donnerstag, 15.06.2023, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Wohnung einer 91-jährigen Frau in Ludwigshafen Süd zu einem Trickdiebstahl. Eine unbekannte Frau betrat unter einem Vorwand die Wohnung der 91-jährigen Geschädigten, lenkte diese ab, so dass weitere Personen in die Wohnung gelangen konnten.

Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass Bargeld, zwei Goldringe und eine Goldkette aus der Wohnung entwendet wurden.

Täterbeschreibung: weiblich, 30 Jahre, kurze blonde Haare, pfälzischer Dialekt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Trickdiebstahl: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Lassen Sie sich nicht täuschen.

Auffällige Fahrweise aufgrund Trunkenheit in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 16.06.2023 gegen 15.00 Uhr, wurde ein schwarzes Fahrzeug ohne amtliche Kennzeichen gemeldet, welches auch wegen auffälliger Fahrweise (Schlangenlinien, Überfahren Rot zeigender Lichtzeichensignalanlage) von weiteren Verkehrsteilnehmern bemerkt wurde. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Personenkraftwagen der Marke VW, Typ Passat. Das Fahrzeug wurde in der Bruchwiesenstraße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug wies erhebliche Beschädigungen im Bereich der Front auf.

Weiterhin war die Frontscheibe an mehreren Stellen gesprungen, der Fahrer- und der Beifahrerairbag waren ausgelöst. Als der 56-jährige Fahrer aus Dannstadt-Schauernheim die Fahrzeugtür öffnete, nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Bei einem weiteren Alkoholtest 10 Minuten später erhöhte sich der Wert auf 0,93 Promille. Es konnte desweiteren ermittelt werden, dass der Fahrer schon seit 8 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt.

Bei einer Inaugenscheinnahme des erheblichen Frontschadens des Pkws trat hervor, dass der Wasserkühler beschädigt war und Flüssigkeit verlor. Wo es zum Unfall kam, konnte der Fahrer nicht sagen. Aufgrund der Beschädigung des Fahrzeugkühlers gehen die Polizeibeamten davon aus, dass sich der Unfall vermutlich im Stadtgebiet Ludwigshafen ereignet hatte. Die Unfallstelle konnte bislang nicht ermittelt werden.

Nachdem dem Fahrer auf der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde, konnte der 56jährige Fahrer die Polizeidienststelle wieder verlassen. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung im Zusammenhang mit Trunkenheit, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zeugen, insbesondere Unfallzeugen, werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Hausfriedensbruch im Supermarkt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 16.06.2023 gegen 13.45 Uhr, meldete ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Ludwigshafener Innenstadt, dass er einen 32jährigen Ludwigshafener in dem Supermarkt angetroffen hätte, obwohl dieser schon Hausverbot in diesem Supermarkt hätte. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte der 32-jährige Beschuldigte und der Ladendetektiv vor dem Supermarkt angetroffen werden.

Der Beschuldigte des Hausfriedensbruchs spuckte sofort in Richtung der Beamten, weshalb dieser von den Beamten zu Boden gebracht wurde. Anschließend sollte der 32jährige Mann gefesselt werden, wogegen er jedoch Widerstand leistete und nicht gefesselt werden konnte. Erst nach Androhung des Elektroschockgerätes (sog. Taser) ließ sich der Beschuldigte fesseln und da er noch weiter herumspuckte, wurde ihm eine Spuckhaube aufgesetzt.

Danach wurde der 32jährige Beschuldigte auf die Polizeidienststelle verbracht. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Beschuldigte wieder entlassen und er erhielt für diesen Tag einen Platzverweis für den Innenstadtbereich von Ludwigshafen. Weder der Beschuldigte, noch die Beamten wurden aufgrund des Einsatzes verletzt.

Aufgrund der Örtlichkeit entfaltete der Einsatz eine große Öffentlichkeitswirksamkeit. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.